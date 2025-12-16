Kezdőlap Cégvilág Kritikus szintet ért el az ipari energiaigény, áramszünetek bénítják a hazai üzemeket
CégvilágEnergia
No menu items!

Kritikus szintet ért el az ipari energiaigény, áramszünetek bénítják a hazai üzemeket

AzÜzlet.hu

Fotók (forrás: Wagner Solar)

A hazai ipar egyre súlyosabb következményekkel szembesül az áramszünetek miatt: már néhány másodperces kimaradások is órákra állíthatják le a termelést. A gyártósorok újraindítása időigényes, a kiesés gyakran milliós nagyságrendű veszteséget okoz – figyelmeztet Házi Ádám, a Wagner Solar Hungária Kft. stratégiai vezetője. A növekvő energiaigényekkel a hálózati kapacitás sok esetben nem tud lépést tartani. Ilyen helyzetekben az energiatárolók kiemelt szerephez jutnak: csúcsterheléskor automatikusan rásegítenek, áramszünet esetén pedig biztosítják az alapvető rendszerek működését.

Az ipari szereplők egyre gyakrabban szembesülnek olyan áramszünetekkel, amelyek bár csak néhány másodpercig tartanak, a termelésben órákra vagy akár egy teljes műszakra is leállást okoznak. A következmény gyakran azonnali: félkész termékek maradnak a futószalagon, leállnak a logisztikai rendszerek, a hűtőházakban pedig megszakadhat a hűtőlánc. A gyógyszergyártásban egy rövid kimaradás akár a teljes gyártási tétel megsemmisítését vonhatja maga után.

Házi Ádám, a Wagner Solar Hungária Kft. stratégiai vezetője szerint a helyzet nem javul: „A hálózati kimaradások ma már iparágtól függetlenül kockázatot jelentenek. Egy néhány másodperces feszültségesés után a gépsorok újraindítása órákba telhet, a kieső idő pedig könnyen többmilliós veszteséget okoz.” Mint mondja, a vállalatok számára ez ma már nem kényelmi, hanem működésbiztonsági kérdés.

Növekvő igény, szűkös hálózati kapacitás

A gondot sok helyen a hálózat teherbírása súlyosbítja: az új gépsorok, elektromos targoncák, hőszivattyúk és digitalizált rendszerek energiaigénye gyorsabban nő, mint amit a szolgáltatók biztosítani tudnak. Gyakori, hogy egy telephely már nem kaphat nagyobb csatlakozási teljesítményt – vagy csak éveket várva.

„A telephelyek bővülése sokszor eléri a hálózat határát. Ha nincs elég kapacitás, akkor is működni kell, és ekkor kerül előtérbe az energiatárolás” – mondja Házi Ádám. Szerinte a tárolók egyik legfontosabb szerepe ma az úgynevezett csúcsterhelések levágása: egy energiatároló ilyenkor automatikusan rásegít, így a vállalat elkerülheti a magas kapacitáslekötési díjakat. Egyes gyártóknál ez éves szinten akár milliós tétel lehet.

A Jedlik Ányos Energiatároló Programmal most akár 50% vissza nem térítendő támogatással is beszerezhetők ezek a rendszerek. A határidő a pályázat leadásáig igen rövid, így érdemes gyorsan lépni. 

A kimaradások miatt a cégek nemcsak pénzt, hanem üzleti kapcsolatokat is veszíthetnek: a just-in-time termelésben egyetlen kiesett nap hetekre torzíthatja az ellátást. Ezt sok vállalat már nem kockáztatja meg.

Mit mutatnak a gyakorlati példák?

A tárolási technológia nem jövőbeli ígéret: több hazai telephelyen működik már üzemszerű rendszer. A Wagner Solar gödöllői központja például egy 100 kWh kapacitású Solax Aelio energiatárolót használ, amely a napelemek feleslegét eltárolja, áramszünetben pedig képes önállóan ellátni az alapvető fogyasztókat. A cégnél most lehetőség van arra, hogy dedikált időpontokban működés közben megtekintsék az említett 100 kWh-ás energiatárolót és megismerjék  részletesen a Jedlik Ányos Energiatároló Program nevű pályázat részleteit.

„Sokan úgy gondolják, hogy az energiatárolás még mindig kísérleti szinten van. Mi nap, mint nap látjuk, hogyan stabilizál egy telephelyet, és hogyan segít elkerülni a termelési kieséseket” – fogalmaz Házi Ádám.

A vállalatok számára az energiatárolás ma már egyszerre jelent biztosítékot és gazdasági előnyt. Egy közepes méretű telephely esetében egyetlen kimaradás nélküli nap értéke sokszor nagyobb, mint az éves üzemeltetési költség. A döntést a beruházásról ezért sok cég már nem „megtérülési számításként”, hanem kockázatkezelési lépésként hozza meg.

Az iparban egyre inkább az a gyakorlat, hogy a vállalatok nem a beruházás létjogosultságát mérlegelik, hanem azt, hogyan tudnak zavartalan működést biztosítani a következő áramszünet idején.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Autó

Megtartotta vezető importőri pozícióját a Porsche Hungaria az idén

Az Audi, Cupra, SEAT, Skoda, Volkswagen és VW-haszonjárművek modelljeiből az idén 29 500-at adtak el Magyarországon, ez ötszázalékos bővülés a 2024. évihez képest.
Tovább
Cégvilág

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.
Tovább
Élelmiszeripar

Magyar LED-innováció forradalmasíthatja a növénytermesztést

Évszaktól független termelés: már elérhető a hazai technológia az agráriumban
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kritikus szintet ért el az ipari energiaigény, áramszünetek bénítják a hazai üzemeket

Cégvilág
A tárolási technológia nem jövőbeli ígéret: több hazai telephelyen működik már üzemszerű rendszer.
Tovább

Mától lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra

Gazdaság
A pályázati felületen 2025. december 16. 12 órától lehet regisztrálni, kitölteni a pályázati adatlapokat, illetve a mellékleteket feltölteni.
Tovább

Több a téves utalás és bankkártyás fizetés a karácsonyi időszakban – figyelmeztet a szakértő

Bank
A bankkártyás fizetéseknél gyakori hiba, hogy a kártyabirtokos számláját többször is megterhelik, vagy hibás összeget írnak be.
Tovább

Hitelboom 2025-ben: történelmi csúcsra pörgött a lakáshitel és a személyi kölcsön

Gazdaság
Az Otthon Start Program hatására az új szerződések átlagos hitelösszege is sokat emelkedett.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Mától lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra

A pályázati felületen 2025. december 16. 12 órától lehet regisztrálni, kitölteni a pályázati adatlapokat, illetve a mellékleteket feltölteni.
Tovább
Bank

Több a téves utalás és bankkártyás fizetés a karácsonyi időszakban – figyelmeztet a szakértő

A bankkártyás fizetéseknél gyakori hiba, hogy a kártyabirtokos számláját többször is megterhelik, vagy hibás összeget írnak be.
Tovább
Gazdaság

Hitelboom 2025-ben: történelmi csúcsra pörgött a lakáshitel és a személyi kölcsön

Az Otthon Start Program hatására az új szerződések átlagos hitelösszege is sokat emelkedett.
Tovább
Gazdaság

Napi 870 forint körüli átlagos utasbiztosítási díjjal számolhatnak a síelők az idei szezonban

A síelés intenzív sport, jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást: a biztosított utasok 80 százaléka 45 év alatti.
Tovább
Gazdaság

Fenyőfajból bőséges kínálattal várják a vásárlókat a hazai termelők

A szervezetek adatai szerint hazánkban mintegy 3 ezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben - a Mátra és a Bükk környékén -, valamint Nógrád és Heves megyékben is sokan foglalkoznak ezzel.
Tovább
Hírek

Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács

Magyarország a mesterséges intelligencia tanáccsal olyan szervezetet hozott létre, amely képes arra, hogy bármilyen, a mesterséges intelligencia területén felmerülő kérdésre választ vagy iránymutatást tudjon adni
Tovább
Hírek

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.
Tovább
Agrár

Hitelmoratóriummal segíti a kormány a gazdákat

A moratórium alkalmazása nem automatikus, a  gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Kritikus szintet ért el az ipari energiaigény, áramszünetek bénítják a hazai üzemeket

A tárolási technológia nem jövőbeli ígéret: több hazai telephelyen működik már üzemszerű rendszer.

Mától lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra

A pályázati felületen 2025. december 16. 12 órától lehet regisztrálni, kitölteni a pályázati adatlapokat, illetve a mellékleteket feltölteni.
© 2025 | www.azuzlet.hu