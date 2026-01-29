Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság KSH: 2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el...
Gazdaság
No menu items!

KSH: 2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

2025 decemberében az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,9, az exportértékesítéséi 4,1 százalékkal csökkentek az előző év decemberéhez képest – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A novemberi szinthez viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak.

A belföldi értékesítés árainak átlagosan 1,9 százalékos csökkenésén belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,8 százalékkal mérséklődtek az árak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 2,4 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és további felhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,0, a beruházási javakat gyártókban 2,0 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 2,6 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak átlagosan 4,1 százalékos visszaesésén belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,6, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,1 százalékkal visszaestek.

A KSH összegezte: 2025. év egészében az ipari termelői árak összességében 4,1 százalékkal magasabbak voltak az előző éviekhez képest. A belföldi értékesítési árak átlagosan 2,3 százalékkal emelkedtek, ezen belül a feldolgozóipari árak 2,5, míg az energiaipari árak 1,7 százalékkal nőttek.

Az ipar belföldi értékesítési árai az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energia- és további felhasználásra termelő ágazatokban 1,4, a beruházási javakat gyártókban 3,0, a fogyasztási cikkeket gyártókban 5,1 százalékkal nőttek.

Az ipari exportértékesítési árak 5,0 százalékkal növekedtek, ezen belül a feldolgozóiparban 2,4, a kis súlyt képviselő energiaiparban pedig átlagosan 11,7 százalékkal magasabbak voltak tavaly.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

BÉT – Növekvő forgalomban emelkedett a BUX

Az OTP-papírok heti összevetésben 3,29 százalékkal drágultak, a hetet 40 540 forinton és 86,85 milliárd forintos forgalommal fejezték be.
Tovább
Gazdaság

2025 negyedik negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,7 százalékkal meghaladta a 2024. negyedik negyedévit

2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal meghaladta az előző évit.
Tovább
Gazdaság

A Munkatudományi üzenetek 2025 – letölthető e-könyvben

A kiadvány tartalmazza az abban szereplő szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések YouTube- és podcast-linkjeit is.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Nagy változás a bankoknál: mától havi 300 ezer forint készpénz vehető fel díjmentesen

Bank
Mindez azt jelenti, hogy 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 126,6%-át, illetve a nettó átlagkereset 96,3%-át lehetett garantáltan ingyen felvenni az ATM-ekből.
Tovább

Több mint 25 ezren síeltek január végéig a Mátrában

Hírek
A Sípark területén balesetvédelmi okokból a szánkózás nem engedélyezett.
Tovább

BÉT – Növekvő forgalomban emelkedett a BUX

Gazdaság
Az OTP-papírok heti összevetésben 3,29 százalékkal drágultak, a hetet 40 540 forinton és 86,85 milliárd forintos forgalommal fejezték be.
Tovább

Március végén Erdély a Skanzenba költözik

Hírek
A Taste of Transylvania fesztivált 2022 óta minden évben nagy sikerrel rendezik meg a borospataki skanzen festői lankái között. A háromnapos gasztrokultúrális fesztivál az idei év legnagyobb hazai Erdély tematikájú rendezvényének ígérkezik.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Az Északi tengeri út újraírja a világkereskedelmet

Fotó: freepik Az Északi tengeri út, a Northern Sea Route...
Tovább
Bank

Nagy változás a bankoknál: mától havi 300 ezer forint készpénz vehető fel díjmentesen

Mindez azt jelenti, hogy 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 126,6%-át, illetve a nettó átlagkereset 96,3%-át lehetett garantáltan ingyen felvenni az ATM-ekből.
Tovább
Hírek

Több mint 25 ezren síeltek január végéig a Mátrában

A Sípark területén balesetvédelmi okokból a szánkózás nem engedélyezett.
Tovább
Hírek

Március végén Erdély a Skanzenba költözik

A Taste of Transylvania fesztivált 2022 óta minden évben nagy sikerrel rendezik meg a borospataki skanzen festői lankái között. A háromnapos gasztrokultúrális fesztivál az idei év legnagyobb hazai Erdély tematikájú rendezvényének ígérkezik.
Tovább
Hírek

Indul a 2026-os Kincses Kultúróvoda program – KIM: 65 millió forint pályázati keretösszeg

Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.
Tovább
Fogyasztóvédelem

235 millió forintos bírság az eMAG Magyarország Kft.–nek

Az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban árfeltüntetéssel összefüggő jogsértések miatt már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit.
Tovább
Hírek

Hamarosan lehet csatlakozni a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez

A termelői kockázatok mérséklése érdekében megéri csatlakozni az uniós szinten egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, melyre idén is február 1. és február 28. között van lehetőségük a gazdálkodóknak
Tovább
Gazdaság

A Munkatudományi üzenetek 2025 – letölthető e-könyvben

A kiadvány tartalmazza az abban szereplő szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések YouTube- és podcast-linkjeit is.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az Északi tengeri út újraírja a világkereskedelmet

Fotó: freepik Az Északi tengeri út, a Northern Sea Route (NSR) a legrövidebb tengeri út Amerika, illetve Európa és Ázsia között. Az Arktisz olvadása következtében...

Nagy változás a bankoknál: mától havi 300 ezer forint készpénz vehető fel díjmentesen

Mindez azt jelenti, hogy 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 126,6%-át, illetve a nettó átlagkereset 96,3%-át lehetett garantáltan ingyen felvenni az ATM-ekből.
© 2026 | www.azuzlet.hu