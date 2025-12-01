KSH: 3,9 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a harmadik negyedévben

Az előző negyedévinél az export értéke 14, az importé 7,8 százalékkal, a többlet összege pedig 812 millió euróval volt nagyobb.

A harmadik negyedévben az export értéke 10,3 milliárd euró (4,1 ezer milliárd forint), az importé 6,3 milliárd euró (2,5 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,9 milliárd euró (1,6 ezer milliárd forint) volt.

A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1843 millió, a szállítási szolgáltatások 904 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 576 millió euróval járultak hozzá a harmadik negyedévi aktívumhoz.

A szolgáltatások exportjának 66, -importjának 74 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolította le Magyarország, ebben a viszonylatban 2,1 milliárd euró többlet keletkezett.

A legfontosabb partner továbbra is Németország, mellyel szemben az összforgalom 19 százaléka realizálódott. A második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 8,5, illetve 7,3 százaléka kapcsolódott.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 38 százalékot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 19 százalékot) tett ki, de jelentős volt még a turizmus 29 és a szállítási szolgáltatások 24 százalékos részesedése is.

Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 53 százalékos részaránnyal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 26 százalék volt), miközben a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus 18 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból.

A harmadik negyedévben a szolgáltatásexport euróban számított értéke 1,4 százalékkal (forintban számítva 1,9 százalékkal) nőtt az egy évvel korábbihoz képest, míg az importé 4,1 százalékkal (forintban számítva 3,7 százalékkal) mérséklődött. Az aktívum 415 millió euróval (170 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.

Az aktívum növekedéséhez döntő mértékben a turizmus szolgáltatások 407 millió, illetve a bérmunka szolgáltatások 55 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá, amelyet az üzleti szolgáltatások 49 millió eurós egyenlegromlása valamelyest ellensúlyozott.

Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 8,6 százalékkal, 166 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban a Luxemburggal, Ausztriával és Görögországgal szemben regisztrált 131 millió, 80 millió és 52 millió eurós egyenlegjavulásra vezethető vissza. Ugyanakkor a KSH említésre méltónak nevezi az Írország egyenlegében bekövetkezett 101 millió euró értékű passzívumnövekedés.

Az EU-n kívüli országok esetében a többlet 249 millió euróval, 16 százalékkal nőtt. A javulást elsősorban az Egyesült Államokkal és Svájccal szemben realizált 102 millió, illetve 58 millió eurós aktívumnövekedés eredményezte.

Január-szeptemberben a kivitel értéke 27 milliárd euró (11 ezer milliárd forint), a behozatalé 18 milliárd euró (7,2 ezer milliárd forint) volt, az egy évvel korábbihoz képest a kivitel értéke 0,6 százalékkal (157 millió euróval), a behozatalé 4,6 százalékkal (865 millió euróval) csökkent.