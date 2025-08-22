Kezdőlap Gazdaság KSH: 8,0 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye
KSH: 8,0 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye

A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8,0 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött – közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken.

A KSH közlése szerint 2025 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte – közölte a KSH.

