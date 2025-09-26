Kezdőlap Hírek KSH: augusztusban a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal meghaladta az...
Turizmus
KSH: augusztusban a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

AzÜzlet.hu

Pécs.
Fotó: Bódi Ágnes

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 4,6 százalékkal bővült 2024 augusztusához képest. A vendégek 65 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 5,3 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 4,8 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 1,0 százalékkal több, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,0 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,3 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,6 százalékkal csökkent 2024 augusztusához képest.

A közel 1,5 millió belföldi vendég 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 946 ezer vendéget és 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 63 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 4,0 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2,0 százalékkal elmaradt a 2024. augusztusitól – tette hozzá a KSH. A jelentés szerint a belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6,0 százalékkal). Budapesten 18 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 2,2 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 10 százalékkal nőtt 2024 augusztusához képest-közölte a MTI.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 1,3 millió külföldi vendég közel 3,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 865 ezer vendéget és 2,1 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 71 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 7,0 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 14 százalékkal meghaladta a 2024. augusztusit.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült, legerőteljesebben Budapest környékén (22 százalékkal), illetve Szegeden és térségében (19 százalékkal). Budapesten 8,5, a Balatonnál 12 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A KSH adatai szerint összesen 38 583 turisztikai szálláshely, ezen belül 3009 kereskedelmi, illetve 35 574 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1022 szálloda és 1178 panzió volt nyitva augusztus egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 160,9 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 3,5 százalékkal többet, mintegy 7,6 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január-augusztusban a turisztikai szálláshelyeken 6,2 százalékkal több, összesen közel 13,5 millió vendéget regisztráltak. Az előző év azonos időszakához képest belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal több (6,8 millió, illetve 6,6 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

Gazdaság

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Gazdaság

Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek - közölte a karitatív szervezet.
Gazdaság

NKFH: taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság

Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság, a folyamatos ellenőrzések hatására a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya évről-évre csökken.
Vidéken is mindenhová elvisszük a nagy sebességű internetet

Agrár
A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területen hozzáférhetővé teszik a gigabitképes internetet és az 5G mobilkapcsolatot - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében.
