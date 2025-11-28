Kezdőlap Gazdaság KSH: az ipari termelői árak 2025. októberben átlagosan 0,4 százalékkal haladták meg...
KSH: az ipari termelői árak 2025. októberben átlagosan 0,4 százalékkal haladták meg az előző havi árakat és 1,8 százalékkal az egy évvel korábbiakat

2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítéséi 2,2 százalékkal emelkedtek az előző év októberéhez képest – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1 százalékkal mérséklődtek, az exportértékesítési árak 0,7 százalékkal növekedtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal magasabbak voltak.

A 2024. októberihez képest belföldi értékesítés árai a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,6, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,3 százalékkal magasabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 5,4 százalékkal növekedtek.

A KSH jelentése szerint az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,1, a beruházási javakat gyártókban 0,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,4 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 2,2 százalékkal nőttek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,1, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 4,8 százalékkal növekedtek az árak.

2025. január-októberben a belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 6,7, így az ipari termelői árak összességében 5,5 százalékkal emelkedtek a 2024. január-októberihez képest.

Autó

Energiaügyi államtitkár: február végéig lehet e-autó támogatást igényelni

Három hónappal tovább, 2026 február végéig meghosszabbítják az e-autó támogatás igénylési lehetőségét
Gazdaság

NGM: 2010-hez képest 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma

Orbán Viktor miniszterelnök egy 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amely összesen 240 ezer vállalkozást érint.
Gazdaság

KSH: októberben 4 millió 674 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék

A KSH adatai szerint a munkakeresés átlagos időtartama 12 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 44,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 32,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.
