KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

A KSH korábbi jelentése szerint augusztusban az ipari termelői árak átlagosan 2,3 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit.

A belföldi értékesítés árai 0,9 százalékkal, az exportértékesítésé 3,0 százalékkal nőttek az előző évi augusztusi értékekhez képest. Havi összevetésben a belföldi értékesítési árak 0,5 százalékkal, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal csökkentek. 2024 augusztusához képest a 62,7 százalékos arányt képviselő feldolgozóiparban 1,9 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,1 százalékkal alacsonyabbak voltak a termelői árak.

Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.

A januártól augusztusig tartó időszakban a belföldi értékesítés árai 3,7 százalékkal, az exportértékesítés árai 7,7 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakához képest. Az ipari termelői árak így összességében 6,4 százalékkal nőttek 2024 első 8 hónapjához viszonyítva.