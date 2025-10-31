Kezdőlap Gazdaság KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói
GazdaságHírek
No menu items!

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

AzÜzlet.hu

Illusztrácó: Bigstock

A KSH korábbi jelentése szerint augusztusban az ipari termelői árak átlagosan 2,3 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit.

A belföldi értékesítés árai 0,9 százalékkal, az exportértékesítésé 3,0 százalékkal nőttek az előző évi augusztusi értékekhez képest. Havi összevetésben a belföldi értékesítési árak 0,5 százalékkal, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal csökkentek. 2024 augusztusához képest a 62,7 százalékos arányt képviselő feldolgozóiparban 1,9 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,1 százalékkal alacsonyabbak voltak a termelői árak.

Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.

A januártól augusztusig tartó időszakban a belföldi értékesítés árai 3,7 százalékkal, az exportértékesítés árai 7,7 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakához képest. Az ipari termelői árak így összességében 6,4 százalékkal nőttek 2024 első 8 hónapjához viszonyítva.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Növekvő árbevétel mellett veszteséggel zárta a harmadik negyedévet a Masterplast

A Masterplast konszolidált árbevétele a harmadik negyedévben 44,5 millió euró volt, ami 25 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, míg a kedvezőtlen árfolyamváltozások miatt adózott eredménye 529 ezer euró veszteséget mutatott a bázisidőszaki 1,3 millió euró után.
Tovább
Gazdaság

Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket

A XVI. kerület korlátozásai ugyanis véget vethetnek annak az egyre gyakoribb jelenségnek, hogy melléképületekből, garázsokból, tárolókból alakítanak ki lakásokat, amiket osztatlan közös tulajdonú ingatlanokként értékesítenek.
Tovább
Gazdaság

KSH: a vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Összesen 28 913 turisztikai szálláshely, ezen belül 2759 kereskedelmi, illetve 26 154 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

Gazdaság
Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.
Tovább

Földhővel zöldülhet a hazai áramtermelés

Energia
"A Jedlik Ányos Energetikai Program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia- és hőtermelő rendszerek kialakítását. A pályázatokat a csütörtökön megjelent végleges felhívás szerint jövő január végétől lehet benyújtani. A kormány minden eddigit felülmúló forrásmennyiséggel segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöldgazdaság húzóágazatává váljon".
Tovább

A GVH megbírságolta a Használtauto.hu online gépjármű hirdetési oldal üzemeltetőjét

Autó
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 550 millió forintra bírságolta a Használtauto.hu Kft.-t, mert az online gépjármű hirdetési oldal korábbi üzemeltetője, a külföldi tulajdonú Adevinta visszaélt a gazdasági erőfölényével.
Tovább

Növekvő árbevétel mellett veszteséggel zárta a harmadik negyedévet a Masterplast

Gazdaság
A Masterplast konszolidált árbevétele a harmadik negyedévben 44,5 millió euró volt, ami 25 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, míg a kedvezőtlen árfolyamváltozások miatt adózott eredménye 529 ezer euró veszteséget mutatott a bázisidőszaki 1,3 millió euró után.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.
Tovább
Gazdaság

Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket

A XVI. kerület korlátozásai ugyanis véget vethetnek annak az egyre gyakoribb jelenségnek, hogy melléképületekből, garázsokból, tárolókból alakítanak ki lakásokat, amiket osztatlan közös tulajdonú ingatlanokként értékesítenek.
Tovább
Hírek

Adzsman – Az autentikus emírség, ahol a hagyomány találkozik a jövővel

A Heritage Trail az Adzsman Vision 2030 stratégia egyik kiemelt projektje, amely az emírség elkötelezettségét tükrözi a kulturális örökség megőrzése és az autentikus turisztikai élmények iránt.
Tovább
Hírek

Az adócsalás ódivatú, a kiberbűnözés a divat

A kormányzati korrupcióellenes stratégia elsősorban a felderítés, az átláthatóság és a megelőzés megerősítésére irányul.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Agrár

Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben)
Tovább
Gazdaság

Nyugat-Magyarországon a legnagyobb a kereslet felújítandó lakásokra

Budapesten a felújítandó lakások aránya az év eleje óta átlagosan 8,6 százalék, és szeptemberben is 9 százalék körül alakult.
Tovább
Gazdaság

Megduplázzák a Demján Sándor Tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét

A cél a vállalkozások likviditási terheinek enyhítése, a működési biztonság és a beruházási hajlandóság támogatása.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.

Földhővel zöldülhet a hazai áramtermelés

"A Jedlik Ányos Energetikai Program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia- és hőtermelő rendszerek kialakítását. A pályázatokat a csütörtökön megjelent végleges felhívás szerint jövő január végétől lehet benyújtani. A kormány minden eddigit felülmúló forrásmennyiséggel segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöldgazdaság húzóágazatává váljon".
© 2025 | www.azuzlet.hu