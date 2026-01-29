Hirdetés
KSH: decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet

Decemberben az áruforgalmi mérleg aktívuma 333 millió euró volt, az egyenleg 28 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 3,8 százalékkal, a behozatalé 7,9 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,3 százalékkal bővült, az importé 6,1 százalékkal csökkent a 2025. novemberihez képest – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Decemberben a kivitel értéke 10,8 milliárd euró (4158 milliárd forint), a behozatalé 10,5 milliárd euró (4029 milliárd forint) volt. Euróban kifejezve az export értéke 6,0 százalékkal, az importé 6,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,8 százalékkal, a behozatalé 5,0 százalékkal bővült.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,6 százalékkal, a behozatalban 7,8 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,5 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,6 százalékkal, a dollárral szemben 16 százalékkal erősödött – jelentette a KSH.

Mint a jelentés részletezte: a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 5,1 százalékkal, importvolumene 10 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 2,8 százalékponttal fokozta a teljes export volumenbővülését, a behozatalban 4,5 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 2,2 százalékkal, importvolumene 4,2 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 0,6 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumenbővülését, az importban 1,4 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 9,1 százalékkal alacsonyabb, az importjuké 6,2 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,6 százalékponttal lassította a teljes kivitel volumenbővülését, az importoldalon 0,8 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 6,8 százalékkal, a behozatalé 9,8 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumenbővülését, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.

A forgalom irányáról a KSH közölte: az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 0,2 százalékkal nőtt, az onnan érkező behozatalé 2,0 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 101 millió euróval javult a 2024. decemberi egyenleghez képest, így 522 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 72 százalékát, az import 70 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban. Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 7,7 százalékkal, a behozatalé 23 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 129 millió euróval romlott, 189 millió eurós passzívumot mutatott.

A tavalyi év egészét tekintve a kivitel értéke 147 milliárd euró (58 413 milliárd forint), a behozatalé 139 milliárd euró (55 111 milliárd forint) volt. A kivitel volumene 0,5 százalékkal csökkent, a behozatalé 2,8 százalékkal nőtt 2025. január-decemberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A termék-külkereskedelmi mérleg 439 millió euróval romlott, a többlet 8,2 milliárd euró volt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala az elmúlt évben kivitelben 2,7 százalékkal nőtt, a behozatalban 0,2 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 2,9 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 0,7 százalékkal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 3,3 százalékkal erősödött – közölte a KSH.

