KSH: decemberben 4 millió 624 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék

2025 decemberében a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 624 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. október-decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 642 ezer fő volt, 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezerrel, 2 millió 457 ezerre, míg a nők esetében 23 ezerrel, 2 millió 186 ezerre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezren dolgoztak, ami 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 78 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer volt.

A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 74,8 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,5 százalékot, a nők körében pedig 71,1 százalékot mutatott.

A 2025. október-decemberi időszakban a 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 213 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 116 ezer, a nőknél 97 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,5, a nők körében 4,3 százalékot ért el – közölte a KSH.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,7 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 39,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 36,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A jelentés kitér arra is, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. december végén az egy évvel korábbihoz képest 2,2 százalékkal, 216 ezerre mérséklődött.

