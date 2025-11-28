Kezdőlap Gazdaság KSH: októberben 4 millió 674 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi...
KSH: októberben 4 millió 674 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék

AzÜzlet.hu

Fotó: Bigstock

2025 októberében a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. augusztus-októberi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 672 ezer volt, 31 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezerrel, 2 millió 467 ezerre mérséklődött, míg a nők körében lényegében nem változott, 2 millió 205 ezret tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 493 ezer fő dolgozott, 45 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mértnél. A közfoglalkoztatottak száma 74 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer volt.

A jelentés szerint a 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,7 százalékot, a nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott.

A 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 223 ezer volt az augusztus-októberi időszakban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt.

A férfi munkanélküliek száma 119 ezer, a nőké 104 ezer volt. A ráta a férfiak esetében 4,6, a nők körében 4,5 százalék volt, gyakorlatilag megegyezett az előző év augusztus és október közötti értékkel.

A KSH adatai szerint a munkakeresés átlagos időtartama 12 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 44,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 32,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. október végén az egy évvel korábbihoz képest 2,4 százalékkal, 221 ezerre mérséklődött.

Gazdaság

Európai uniós oltalomban részesült az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés

Az Európai Bizottság jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik.
Hírek

Energiaügyi Minisztérium: felpörgött a Jedlik-program biogáz-biometán felhasználást ösztönző pályázata

A Jedlik Ányos Energetikai Programban mostanáig 256 milliárd forint forrás vált elérhetővé elsősorban vállalati energiahatékonysági fejlesztésekre, az energiahasználat zöldítésére.
Hírek

Az agrártárca támogatja a biodiverzitás megőrzését szolgáló együttműködéseket

A biológiai sokféleség jelentőségét a Világbank és az OECD által jegyzett jelentések, tanulmányok megállapításai jól érzékeltetik.
