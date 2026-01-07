Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság KSH: tavaly novemberben a foglalkoztatottak száma 4 millió 637 ezer, a munkanélküliségi...
GazdaságHírek
No menu items!

KSH: tavaly novemberben a foglalkoztatottak száma 4 millió 637 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt

AzÜzlet.hu

agroinform

2025 novemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 637 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 656 ezer volt, 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 35 ezerrel, 2 millió 453 ezerre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott, 2 millió 202 ezret tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezren dolgoztak, ami 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,0 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,3 százalékot, a nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott.

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 216 ezer volt, 15 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 96 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,2 százalék lett.

A KSH jelentése szerint a munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 33,9 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. november végén az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött – tette hozzá a jelentés.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.
Tovább
Hírek

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek piaca

A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5%-kal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

KSH: tavaly novemberben a foglalkoztatottak száma 4 millió 637 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt

Gazdaság
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezren dolgoztak, ami 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer volt.
Tovább

AzÜzlet díjátadó: az Év Női üzleti személyisége: Rózsahegyi Zsanett a Láng Negyed projektvezetője

Menedzser-Kihívások
AzÜzlet portálunk, 2025-ben első ízben hirdette meg közönségszavazását, amivel azt a...
Tovább

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Hírek
Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.
Tovább

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Hírek
Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

KSH: tavaly novemberben a foglalkoztatottak száma 4 millió 637 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezren dolgoztak, ami 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer volt.
Tovább
Hírek

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.
Tovább
Hírek

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek piaca

A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5%-kal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben
Tovább
Gazdaság

A GDP-arányos hiány 2025. harmadik negyedévben 4,2, az első három negyedévben összesen 1,9 százalékos volt

A bevételek 2241 milliárd forinttal (8,8 százalékkal) nőttek. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a 794 milliárd forinttal (7,8 százalékkal) emelkedő termelési- és importadó-bevételek járultak hozzá.
Tovább
Cégvilág

Lezárta a Rába csaknem 75 százalékának felvásárlását a 4iG SDT

A tranzakció során alkalmazott egységes, 1789 forintos részvényenkénti vételár meghatározása a kötelező nyilvános vételi ajánlatban foglaltak szerint, a jogszabályi előírásokkal összhangban, az egy részvényre jutó saját tőke alapján történt, és valamennyi tranzakciós elem vonatkozásában azonos volt.
Tovább
Hírek

2026 év madara – a “rigóüllőt” használó énekes rigó

A több mint négy évtizede futó akció legutóbbi állomásaként a lakossági internetes szavazást az énekes rigó nyerte.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

KSH: tavaly novemberben a foglalkoztatottak száma 4 millió 637 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4...

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezren dolgoztak, ami 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer volt.

AzÜzlet díjátadó: az Év Női üzleti személyisége: Rózsahegyi Zsanett a Láng Negyed projektvezetője

AzÜzlet portálunk, 2025-ben első ízben hirdette meg közönségszavazását, amivel azt a célt tűztük magunk elé, hogy a sikeres és példamutató üzleti személyiségeket, valamint teljesítményeket több kategóriában...
© 2026 | www.azuzlet.hu