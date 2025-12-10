KTM: a kormányhivatalok azt javasolják, hogy mindenki intézze el hivatali ügyeit még az ünnepek előtt

Mihamarabb intézze el mindenki a hivatali ügyeit az ünnepek előtt – javasolják a kormányhivatalok. A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az Otthon Start Fix 3 százalékos lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani a földhivatali kérelmek és a TB-jogviszonyigazolások tekintetében. Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok december 13-án (szombaton) egységesen 8-tól 12 óráig tartanak nyitva – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) szerdán az MTI-vel.

A közlemény alapján az ünnepnapok és áthelyezett munkanapok miatt december 24-től január 5-ig a kormányablakokban és kormányhivatalokban korlátozott lesz az ügyintézés.

Az év végi leállás a földhivatalokat és az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokat is érinti, amit az Otthon Start Fix 3 százalékos lakáshitel iránt érdeklődőknek érdemes számításba venni – tették hozzá, azzal együtt, hogy a TB-jogviszonyigazolást személyesen, vagy e-papíron legkésőbb december 16-ig javasolt igényelni (az igazolás 30 napig érvényes).

A kormányzat elektronikus ügyintézésre szolgáló honlapján a leállás idején is beadható kérelem, és még aznap megérkezik az igazolás az igénylő elektronikus tárhelyére, ha minden adatot hiánytalanul megadott – tájékoztatott a tárca.

Úgy folytatták, hogy a földhivatalok január 7-én nyitnak majd ki; a szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat január 5-től dolgozzák fel, a széljegyzést is ezzel a nappal végzik, a kérelmeket tehát érdemes december 23. előtt benyújtani.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a halaszthatatlan ügyek intézése céljából az év végi leállás munkanapjain, december 29-31-én országszerte 22 kormányablak és a Központi Kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között, ezért érdemes még december 23-ig mindenkinek elintézni a lejáró okmányok megújítását és más hivatali ügyeket.

Az ügyintézésre e hét szombatja is rendelkezésre áll, december 13-án ugyanis egységesen 8-12 óra között tartanak nyitva a kormányablakok, ekkor kell ugyanis ledolgozni a december 24-i pihenőnapot – jelezték.

A többi kormányhivatali ügyfélszolgálat most szombati nyitvatartásáról a kormányhivatalok hivatalos honlapján érdemes tájékozódni – áll a tárca közleményében.