Külföldi óriáscég vásárolja fel a nagy magyarországi élelmiszergyárat

Az indiai LT Foods 25 millió eurós ügylet keretében felvásárolja a magyar Global Green Europe Kft-t, amely Magyarország kilencedik legnagyobb zöldség-gyümölcs feldolgozója.

Az indiai LT Foods végleges megállapodást írt alá a magyarországi Global Green Europe Kft. 100 százalékos tulajdonrészének megszerzéséről 25 millió euróért (körülbelül 9,7 milliárd forintért). A felvásárlás jelentőségét mutatja, hogy arról a budapesti indiai nagykövetség is beszámolt, kiemelve, hogy ez újabb fontos indiai befektetést jelent Magyarországon. Az LT Foods globális FMCG vállalatként India legnagyobb basmati rizs szállítója, zászlóshajó márkája a “Daawat”. A cég éves konszolidált árbevétele megközelíti az egymilliárd dollárt. A vállalat jelenleg Indiában, az Egyesült Államokban és Európában működtet feldolgozó egységeket, valamint kiterjedt nemzetközi disztribúciós hálózattal rendelkezik.

A Global Green Europe Kft. Magyarország egyik jelentős zöldség-gyümölcs feldolgozója, amely Balmazújvárosban és Dunakilitin üzemeltet gyárakat. A vállalat termékportfóliójában konzerv csemegekukorica, üveges csemegeuborka, gyöngyhagyma, zöldborsó és meggy szerepel. A két magyarországi üzem összesen 45 hektáros területen helyezkedik el, ahonnan több mint 30 országba exportálnak. A cég 2008 óta holland tulajdonban volt.

Vijay Kumar Arora, az LT Foods ügyvezető elnöke szerint az akvizíció lehetővé teszi számukra, hogy belépjenek a feldolgozott konzervélelmiszerek piacára, kihasználva a szinergiákat európai üzletágukkal. Vikas Magoon, az LT Foods Europe ügyvezető igazgatója hozzátette:

A magyarországi gyártóbázis ráadásul viszonylagos költségelőnyt is kínál a meglévő létesítményeinkhez képest, növelve az LT Foods versenyképességét a régióban.

A felvásárlással az indiai vállalat harmadik európai gyártóközpontját hozza létre a hollandiai és egyesült királyságbeli üzemei mellett. A stratégiai lépés célja, hogy megerősítse jelenlétét a 15 milliárd eurós európai konzerv- és tartósított zöldségek piacán. A Global Green Europe Kft. jelenleg mintegy 180 főt foglalkoztat, 2024-es forgalma körülbelül 15,5 milliárd forint volt, bár adózott eredménye 700 millió forintos veszteséget mutatott. A tranzakció várhatóan az LT Foods 2026-os pénzügyi évének harmadik negyedévében zárul le, amennyiben megkapja a szükséges hatósági jóváhagyásokat. (Agrárszektor)