Kurázsi Konzorcium – A fiatalok vállalkozóvá válását segítik

Öt elismert civil szervezet megalapította a fiatalok vállalkozóvá válását segítő, a generációváltást ezzel is támogató Kurázsi Konzorciumot.

A konzorciumot a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete (CSAVE), a Családi Vállalkozások Közhasznú Alapítványa, a Junior Achievement Magyarország (JAM) Alapítvány és a Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA) alapította.

Az együttműködők célul tűzték a hivatalos oktatási rendszereken kívüli, gyakorlatorientált felkészítést az általános iskolai tanulóktól kezdve a közép- és felsőfokú képzésben résztvevőkig, valamint a kezdő vállalkozók, a potenciális tulajdonos utódok képzését és végül a visszavonulásra készülő alapítók szakmai és életminőségének fejlesztését.

Lantos Gergely, az Agrárminisztérium (AM) agrármodernizációs főosztályának vezetőjét, aki az alapítási eseményen elmondta: a konzorcium olyan célokat tűzött maga elé, amelyek az agráriumban is nagyon fontosak. A generációváltás a mezőgazdasági vállalkozásoknak is az egyik égető problémája, hiszen az 55 év fölötti agrárvállalkozók aránya meghaladja az 50 százalékot.

Az Agrárminisztérium a maga eszközeivel igyekszik támogatni a folyamatot, például a szabályozási anomáliák megszüntetésével, kommunikációs kampánnyal, az agrárvállalkozói létforma népszerűsítésével. A következő hétéves ciklusban nagy súlyt helyeznek majd a tudásátadás támogatására, a digitális megoldások elterjesztésére az agrárvállalkozók körében a generációváltás erősítésére – jelezte Lantos Gergely.