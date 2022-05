Kutya jó helyek – avagy hol nyaraljunk kutyával?

A kutya a legjobb barátunk és a legrégebben háziasított állatunk. Az idegenforgalom csak most ismerte fel a bennük és gazdáikban rejlő lehetőséget. De felmerül a kérdés: Öröm-e a kutyának az utazás?

A Covid mindenre kihatott

A pandémia alatt megugrott az állattartó háztartások aránya. Az Európa legállatbarátabb desztinációjává választott Itáliában például 3,5 millióan váltak újdonsült gazdává. Egyrészt, mert a kutya társ volt a magányban. Másrészt, mert kutyával a kijárási tilalmak alatt is szabad volt kimozdulni. Harmadrészt, mert a home office lehetővé tette az állattartást azoknak is, akik ezt korábban nem tudták összeegyeztetni a munkába járással.

Itália Európa legállatbarátabb desztinációja

Legalábbis az Airbnb értkelése szerint. A legnépszerűbb privát szállásközvetítőnél egy év alatt 65 százalékkal nőtt az állatbarát szálláshelyet keresők száma, és immár 130 ezer olyan olasz szálláshely van a kínálatban, ahol szívesen látják a négylábúakat. Mindez egybevág a friss felméréssel, amely szerint az európai gazdik közel 90 százaléka a házikedvenccel akar üdülni.

Az Airbnb a négylábúak és gazdáik szemszögéből legjobb szállásokat is megválasztotta. A győztes az olasz csizma sarkának legdélebbi csücskében fekszik. A tenger fölé magasodó sziklákra épült La Salentina villa tengeri panorámát, medencét és trendi minimálstílusban kialakított, napfényes lakteret kínál a gazdáknak és kutyáiknak. A tízes toplistába Montenegró világhírű Kotori-öbléből, Szantoriniről, sőt Marokkóból is bekerült egy-egy magánszállás.

Masszázs a német kutyusoknak

Németországban immár a háztartások 25 százalékában él kutya. Ezzel a németek a briteket és az olaszokat megelőzve vezetők a kontinensen. A németek két legkedveltebb üdülőhelyén, saját országukban és Ausztriában sosem látott kereslet van a kutyabarát szálláshelyek iránt. Egyre több hotel verseng az előkelő helyért az osztrák hundehotel.info által évente összeállított legkutyabarátabb szálláshelyek listáján. Az első tízben Ausztria mellett Bajorországból és az itáliai Dél-Tirolból vannak hotelek. A győztes idén a Landhotel Haus Waldeck lett a bajor-cseh határ közelében.

Az egyik legpatinásabb szálloda az Északi-tenger partján, az usedomi Steigenberger Grandhotel & Spa ugyan nincs fent a listán, de reklámjaiban előszeretettel hangsúlyozza, hogy állatbarát szálláshely, pedig néhány éve még be sem engedték a kutyákat. A félpanziós és a wellness ajánlat továbbra is csak a gazdiknak szól. Nem evidencia. Az étkezés és a masszázs a kutyáknak a házikedvencekre specializálódott hotelekben immár kvázi standard.

Welcome-keksz, fekvőkosár és kutyasampon

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kutyatartó újságírója nemrég összeállításban számolt be egy kutyabarát hotelben gyűjtött élményeiről. “Kényeztető masszázs kutyusnak és gazdinak” – olvasta az Amy’s Wohlfühlvilla honlapján. A Berlin és az Északi-tenger közötti Mecklenburgi-tóvidéken fekvő hotelben azonban teltház van szeptemberig. Ezért a Seehotel Heidehof mellett döntött. A Tollensesee partján fekvő hotel „a természettel összhangban” kínál kikapcsolódást a weblapján. A bejárat mellett friss vízzel teli tál és tiszta törölköző fogadja az újságírót, illetve labradorját, ha megszomjazott volna, vagy összepiszkolta volna magát. A recepciós simogatással üdvözli, pedig még nem tudja, hogy kutyatémában író riporter a gazdi. A kutyákra a szobákban is gondolnak: Welcome-keksz, fekvőkosár, a fürdőben pedig kutyasampon.

„Mindig állatbarát szálláshely voltunk, nem csak most született, üzleti megfontolásból engedik be a kutyákat” – mondja később a menedzser, Katherina Weigert, egy husky büszke tulajdonosa. Az új trendeket viszont nem követik: nincs kutyamasszázs és nincs sétaszolgálat. Ráadásul a gazdinak fizetnie is kell: a kistestűek után 10, a nagyobbak elszállásolásáért 15 eurót éjszakánként.

Élni és élni hagyni

A 10 kilométer hosszú és 2 kilométer széles Tollensee az egyre felkapottabb Mecklenburgi-tóvidék gyöngyszeme. A Garda-tóhoz hasonló különlegessége, hogy a tófenék a tengerszint alatt, a vízfelszín viszont felette van – magyarázza egy törzsvendég az újságírónőnek a reggelinél, aki felségével és kutyájukkal üdül. „Mi már 10 éve is itt nyaraltunk, amikor a többség Mallorcára repült, és csak hallomásból ismerte ezt a csodálatos vidéket Berlintől alig egy órára” – mondja. A kutyájuk nincs velük a tavi panorámájú étteremben. A házikedvencek csak egy különterembe léphetnek be, ahonnan nincs kilátás a tóra. Még szerencse, hogy a kellemes melegben délben és este a panorámateraszon lehet étkezni, ahol a kutyusok is ott lehetnek.

A tóparton van kutyastrand, ahol a négylábúak póráz nélkül lehetnek és kedvükre pancsolhatnak a vízben – kutyatartóknak magától értetődő, pedig néhány éve sokfelé még kötelező volt a póráz és a négylábúak ki voltak tiltva a vízből. A Tollensee partján jól megférnek a gyerekekkel, ahogy nem zavarnak senkit a nudisták sem. Tiltótáblák helyett az “élni és élni hagyni” szelleme érvényesül – állapítja meg a riporternő.

Kutya az ágyban

A szintén a tó partján fekvő Hotel Bornmühle wellness kínálatát csak a kétlábúak élvezhetik, viszont a blökik is ott lehetnek, mialatt a gazdit masszírozzák. Sőt, az ellen sincs kifogása a szálloda vezetésének, ha a házikedvenc az ágyban tölti az éjszakát a gazdival vagy 5 blökivel érkezik a vendég. Az pedig ebben természetes, hogy a kutyák az éttermekbe és bárokba is bemehetnek. „Külön szobák vannak az állattartóknak és speciális, az állatszőr eltávolítására kifejlesztett porszívókkal takarítanak” – oszlatja el a hotel menedzsere a mindent ellepő állatszőr miatti félelmeket.

Mi a jobb a kedvenceknek, utazni vagy otthon maradni?

Annak ellenére, hogy egyre többen háziállattal nyaralnak, nem egyértelmű a válasz. „Egy macska egy hét alatt szokik az új környezethez. Mire elkezdi jól érezni magát, vége a nyaralásnak” – mondja egy állatorvos, Heiko Färber az FAZ összeállításában. Annak ellenére se akar elfogultnak látszani, hogy állatpanziót üzemeltet Frankfurt mellett. Ezért hozzáteszi: a legjobb a cicáknak, ha otthon marad és valakit egy-két naponta enni, inni ad neki. A legkönnyebb dolguk egyébként a teknőstartóknak van: a természetben téli álmot alszanak, ezért hideg sötét helyen, például egy pincében jól elvannak akár több hétig.

A kutyák a megszokott környezetükben a legkiegyensúlyozottabbak, de a macskáknál alkalmazkodóbbak. Számukra csak a repülés probléma: a nagyobbaknak a csomagtér nyilvánvalóan hatalmas stressz, de a kisebbeknek is megterhelő, akik a gazdával maradhatnak az utastérben.

Färber szerint a kutyát legjobban ismerő, tehát a gazda tudja a legjobban eldönteni, mi a jobb neki, utazni vagy egy panzióban üdülni. Illetve hogy a gazdi hiánya vagy az utazás viseli-e meg jobban.

Kutyaszitter vagy állatpanzió?

Ha túl megterhelő lenne az utazás, a kutyaszitter vagy a panzió a megoldás. Németországban a legjobbak a metropoliszok közelében hamar megtelnek. Färberében már egész nyárra nincs szabad hely. Pedig nem olcsó: 25 euró szállásdíj éjszakánként. Ez megfelel a jobb német panziók átlagárának, ahol a kutyák individuális gondozásban részesülnek, például naponta sétálnak velük. „Minden gondozónk régóta foglalkozik kutyákkal, többségük maga is tart” -mondja el Färber a legfontosabb kritériumot a munkatársak kiválasztásánál.

Magyarországon valamivel alacsonyabbak a kutyák szállás- és ellátási díjai: az átlag 5000 forint körül van, de a több egyéni odafigyelést, sétát kínáló helyeken akár napi 10 ezer forintot is kell fizetni.

„A kutyák többsége hamar beilleszkedik és mivel nincs az emberhez hasonló időérzékük, az egy-két napos letörtség után szinte mindegy nekik, meddig maradnak” – véli a panziótulajdonos állatorvos.

Petrus Szabolcs