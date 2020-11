Lady Vatikán kalandos élete

A barátait és rokonait a Vatikán kasszájából milliókkal gazdagító Becciu bíboros botránya tovább dagad. Álnevek, hamis önéletrajz és diplomák, kiváló kapcsolatok – ez a bíboroshoz köthető Cecilia Marogna meggazdagodásának receptje, akinek kalandos életéről most további részleteket ismerhet meg a világ közvéleménye. Petrus Szabolcs írása.

Cherchez la femme!

L ilian, Ci Emme, Cecile M. Tredici, Cecil Emme – ezek a neveken mind bemutatkozott Cecilia Marogna. Becciu bíboros 39 éves pártoltja akár egy kalandregény főszereplője is lehetne. Sikereit leginkább annak köszönheti, hogy Becciu földije. Rajta keresztül tudott az olasz sajtóban Lady Vatikánként emlegetett Cecilia Marogna kiváló kapcsolatokat kiépíteni a katolikus egyházban és a római fővárosban. A hivatalaiból felmentett bíboros nagy előszeretettel segítette más Szardíniából származó barátait is.

Becciu szeptemberben, amikor első ügyei nyilvánosságra kerültek ellentámadásba ment át. Néhány hete azonban hallgat, ahogy ezt Lady Vatikán kezdettől fogva teszi. Keveset lehet tudni életéről. Nevét a Becciu részben etikátlan, részben törvénytelen ügyleteiben résztvevő, de most a hatóságokkal együttműködő Perlasca bíboros jóvoltából ismerték meg a nyomozók és a közvélemény.

Afrikába Prada táskával

A bíboros, aki korábban a katolikus egyház külszolgálatában vezető posztokat töltő be, diplomáciai feladatokkal bízta meg a Szentszék nevében. „Signora Marogna kiváló afrikai és közel-keleti kapcsolatainak köszönhetően meg tudja szervezni misszióink térségbeli védelmét” – áll a megbízások indokolásában. Összesen fél millió eurót kapott egy ljubljanai cégtől „humanitárius feladatok ellátásáért”. A költségtérítés részeként ruhavásárlási számlákat is benyújtott. Ezek tanulsága szerint kedvenc divatmárkája a Prada. A szlovén cég által kifizetett pénz – nehezen kibogozható banki műveletek sokaságán keresztül – a Szentszéktől érkezett.

Nem humanitárius célokért dogozott

A térségben tevékenykedő katolikus misszióknál, amelyek védelmének megszeretéséért felvette a busás honoráriumokat, sosem hallottak róla. A Szentszék térségbeli képviseletein is megerősítették, hogy nem végzett számukra érdemi tevékenységet.

Perlasca bíborostól azonban tudható, hogy mégsem volt tétlen. Becciu vatikáni forrásokból finanszírozott üzleti ügyeit szervezte. Ezek jórésze nem állja ki a morál próbáját és jogellenes is. Például nyersolaj vásárlására adott megbízást egy alvilági hátterű angolai cégtől, amit a tőzsdén jelentős haszonnal továbbértékesítettek. Marognát a Milánó Fellebbviteli Bíróság jóváhagyása után kiadták a Vatikánnak.

Signora Marogna identitásai

A Repubblica oknyomozó újságíróinak a neten hátrahagyott nyomaiból sikerült néhány részletet kideríteni Signora Marogna rejtélyes életéről. Már sejthető, miként tárultak ki előtte a Vatikán legfelsőbb szintjeit a nyilvánosság elől elzáró ajtók is.

Egy Itáliában népszerű, üzleti kapcsolatok ápolására és építésére specializálódott közösségi oldalon 2005-ban regisztrálta magát. ’Account sales manager’ a Nokiánál – olvasható a publikált életrajzában.

Az olasz oldal amerikai nagytestvérén, a Linkdinen Cecil M. Tredici néven regisztrálta magát. „A Közel-Keletre és Afrikára specializálódott geopolitikai elemző, tanácsadó biztonságpolitikai és diplomáciai kérdésekben” – olvasható a bemutatkozójában.

Referencialistáján többe között a nemzetközi tudományos életben is jegyzett olasz ’Új Technológiák, megújuló energiaforrások és fenntartható fejlődés kutatóintézete’ (ENEA) szerepel. Itt már a számítógépes nyelvészet szakértőjének is mondja magát. Mindkét közösségi oldalon számos ismert újságíró, közéleti személyiség és politikus található az ismerőse között a politikai spektrum minden részéről. Kontaktusban van egy ismert bankárral is, akinek a neve már előkerült a Becciu-botrányban. Marco Carrai a bíboros megbízásából fektetett be a Vatikán pénzeit kétes ügyletekbe, off-shore pénzalapokba.

A Twitteren Marogna Ciemme néven szerepel. Követői közé tartozik Becciu bíboros is. Kommentjeiből és a bejegyzéseire adott reakciókból látható, hogy jól ismeri Gianluca Bardellit. A vagyonos üzletember a kormányzó baloldali ’5 Csillag Mozgalom’ (M5S) egykori politikusa. 2019 óta korrupcióval vádolja az ügyészség a Római Olimpiai Stadion felújításával összefüggésben.

Harcművészet, ezoterika és összeesküvéselméletek

Marogna az Instagrammon ’geopolitikai elemzőként és tanácsadóként’ mutatkozik be. Azt is elárulja magáról, hogy jártas egy Európában alig ismert kínai harcművészetben, a tajcsicsuanban, valamint, hogy érdekli az ezoterika. Utóbbi a posztjaiból és kommentjeiből valamennyi közösségi oldalon látszik. Ez fontos kapcsolódási pont egyik jóbarátjához, Gioele Magaldihoz, aki a legismertebb olasz Szabadkőművespáholy vezetőjeként és vad összeesküvéselméleteivel rendszeresen a címlapokra kerül Itáliában.

Gyakran jelennek meg könyvei a Szentszék tulajdonában álló ’Suor Orsola Benincasa’ kiadónál. Többek között ’Massoni’ című is, amelyben ’vezetői európai politikusok titkos tervét leleplezi le, amelynek célja az európai népek identitásának megsemmisítése’. Perlasca bíborostól tudható, hogy Marognának köszönhetően kerül be a katolikus kiadó szerzői közé a szabadkőműves ’nagymester’.