Lakásfelújítás: garancia csak akkor van, ha tudjuk, ki a felelős

A lakásfelújítások során egyre gyakoribbak a garanciális viták, mivel hiba esetén a gyártók, forgalmazók és kivitelezők gyakran egymásra hárítják a felelősséget. A probléma hátterében jellemzően az áll, hogy a beépítést nem a forgalmazó saját szakemberei végzik, hanem külsős csapatok. Ez megnehezíti a garanciák érvényesítését és csökkenti a kivitelezés ellenőrizhetőségét.

Miközben az építőipari technológia rohamléptekkel fejlődik, a kivitelezési morál és a felelősségvállalás szemlélete a múltban ragadt Magyarországon. A lakásfelújítók többsége ma már nem is elsősorban terméket, hanem biztonságot keres. Mégis gyakran azzal szembesülnek, hogy hiba esetén a gyártó, a forgalmazó, és a kivitelező egymásra mutogat. Szakértők szerint a megoldás a „minden egy kézben” modell, amely felszámolja ezt a fajta bizonytalanságot.

A hazai építési, felújítási rémtörténetek ellenére sokan még mindig azt gondolják, hogy például egy nyílászárócsere esetén elég, ha megvásárolják a lehető legjobb minőséget, és ezzel a munka nehezén túl vannak. A valóságban azonban az adott termék valódi hőszigetelő képessége és élettartama akár 70%-ban múlhat a beépítés módján.

Még a legzordabb időben is bizonyít a technológia

A különbség a mostani nagy hidegekben mutatkozik meg leginkább: egy prémium, háromrétegű tetőtéri ablak esetében látványos bizonyíték a szakszerű beépítésre, ha a külső üvegfelület a nagy mínuszokban is jeges marad, miközben a beltérben, az ablak közelében 18-20 fok feletti a hőmérséklet, de az üvegfelületen nincs páralecsapódás.

Miért kockázatos a külsős beépítő csapat?

„Azt látjuk, hogy a legtöbb ügyfél csak a végösszeg alapján dönt, pedig egy ablakot legalább 30 évre vásárolunk. Ha a szakszerűtlen beépítés miatt 5 év múlva párásodik vagy vetemedik a szerkezet, a javítás költsége többszöröse lesz a kezdeti megtakarításnak” – hívta fel a figyelmet Magyar Sándor, az RS Ablak egyik szakértője.

A piacon bevett gyakorlat, hogy az értékesítő cégek alkalmi, külsős csapatokkal végeztetik a munkát. Ez az ügyfél számára az egyik legnagyobb kockázat, mert hiányzik a közvetlen szakmai kontroll és a hosszú távú elköteleződés.

„Ha azonban a szakember a cég saját munkatársa, a felelősség nem ruházható át. Nincs többé garanciális pingpong” – fogalmazott Magyar Sándor ügyvezető.

Láthatatlan extrák, amelyek megvédik az ingatlant

A szakértő szerint nagyon fontos a megfelelő edukáció, hiszen léteznek olyan prémium megoldások, amelyekről a kivitelezők a magasabb munkaigény és az emelt költségek miatt gyakran nem tájékoztatják az ügyfeleket.

„Az akusztikai védelemnek kiváló eszköze például a speciális, akár 52 dB-es hanggátló purhab. Ez nem alapszolgáltatás, pedig a nagyvárosi zajártalom ellen ez az egyetlen hatékony védekezés a tok mentén” – emelte ki Romvári Zoltán, az RS Ablak társszakértője. „A külső-belső úgynevezett RAL-szalagok használata pedig megakadályozza, hogy a fal és az ablak találkozásánál nedvesedés, majd penész alakuljon ki. Ez az eljárás az ablak hosszú élettartamának záloga” – fogalmazott a másik ügyvezető.

A projekt nem ér véget a purhabnál

Az ablakcsere legkritikusabb pontja általában a beépítés utáni pillanat. „Az új nyílászárók behelyezése után kezdődik a hetekig tartó vadászat egy megbízható kőműves vagy festő után, aki visszaállítja a bontás előtti állapotot” – osztották meg a tapasztalataikat a szakértők.

„Az RS Ablak modellje ezt a láncolatot szakítja meg. Saját kivitelező csapatainkkal nemcsak a nyílászárót cseréljük ki, hanem igény szerint elvégezzük a teljes helyreállítást, festést, sőt a kapcsolódó villany- és vízszerelési munkákat is” – hangsúlyozták.

Magyar Sándor és Romvári Zoltán szerint fontos a generálkivitelezői szemlélet, hogy a megbízott cég a saját embereiért és azok munkájáért teljes anyagi és szakmai felelősséget vállaljon.