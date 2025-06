Lapos, erős és még okos is a HAMA kombinált töltője – teszt

Az utazás során mindig jól jön egy töltő, ami nem csak hatékony, de a helyigénye sem nagy. A Hama legújabb töltője, a 201976-os modell pont ezt kínálja: lapos kialakításának köszönhetően bárhol elfér, legyen szó hotelszobáról, repülőtéri váróról vagy egy kis hátizsák zsebéről.

Az okoseszközök korában, amikor a telefonok, táblagépek és notebookok mindennapi életünk szerves részét képezik, egy megbízható és praktikus töltő tényleg aranyat ér. Ráadásul a Hama újdonsága, a 201976-os modellszámú 65W USB Flat Charger nemcsak a teljesítményével, hanem egyedülálló, ultravékony kialakításával is kiemelkedik a töltők piacán. Ez a lapos, elegáns és hatékony eszköz tökéletes társ lehet otthon, irodában vagy akár útközben is.

Ultravékony és bárhol elfér

A Hama 65W USB Flat Charger legnagyobb erőssége a formája: mindössze két centiméter vastag, alig több, mint egy okostelefon. A behajtható villásdugó további helytakarékosságot biztosít, hiszen a töltő így könnyedén elfér a zsebben, laptoptáskában vagy akár egy kisebb kézitáskában is. Ez a tulajdonság különösen azoknak előnyös, akik gyakran utaznak, és nem szeretnének nehéz, ormótlan töltőket cipelni. A lapos kialakítás emellett lehetővé teszi, hogy a töltő szinte teljesen belesimuljon a fal síkjába, így szűk helyeken – például egy kanapé vagy szekrény mögött – is gond nélkül használható, anélkül, hogy a bútorokat el kellene mozdítani, vagy a töltő sérülésétől tartani kellene.

A töltő matt felülete nemcsak esztétikus, de praktikus is: ellenáll a karcolásoknak és az ujjlenyomatoknak, így hosszú távon is megőrzi elegáns megjelenését. A Hama minőségi gyártási szabványai azt is garantálják, hogy a töltő strapabíró és tartós, így akár mindennapos használat mellett is megbízható társ marad.

Modern technológia, erő és hatékonyság

A Hama Flat Charger szíve a gallium-nitrid (GaN) technológia, amely forradalmasítja a töltők világát. Ez lehetővé teszi, hogy a töltő kompakt méret mellett is nagy teljesítményt nyújtson, miközben alacsonyabb hőtermeléssel működik, mint a hagyományos szilícium alapú töltők. Mindez nemcsak energiahatékonyabb működést biztosít, hanem a töltő élettartamát is növeli.

A töltő 65 wattos maximális teljesítménye ráadásul ahhoz is elegendő, hogy ne csak okostelefonokat és táblagépeket, hanem akár notebookokat is gyorsan feltöltsön. Támogatja a USB Power Delivery (PD) és a Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 szabványokat, így kompatibilis a legtöbb modern eszközzel, legyen szó iPhone-ról, Android telefonról, iPadről vagy akár egy könnyebb laptopról. Mindezt úgy, hogy a Hama intelligens chipje automatikusan felismeri a csatlakoztatott eszközök töltési igényeit, és ennek megfelelően optimalizálja a teljesítményt, így garantálva a gyors és biztonságos töltést. Például egy iPhone 14 esetében a tesztek szerint 10 perc alatt 21%-os töltöttségi szint érhető el, ami ideális, ha gyorsan van szükség energiára.

Három port egyszerre

A Hama Flat Charger két USB-C és egy USB-A porttal rendelkezik, amelyek egyszerre is használhatók, így akár három eszközt is tölthetünk vele egyidejűleg. Ez különösen praktikus otthoni vagy irodai környezetben, ahol egy töltővel ellátható a telefon, a vezeték nélküli fülhallgató és például egy táblagép is. A teljesítményelosztás a következőképpen alakul:

1× USB-A: 18 watt

1× USB-C: 65 watt

1× USB-A + 1× USB-C: 18 + 45 watt

2× USB-C: 45 + 18 watt

1× USB-A + 2× USB-C: 7,5 + 45 + 7,5 watt

Ez a rugalmasság pedig garancia arra, hogy a töltő mindig az aktuális eszközök igényeihez igazodva osztja el az energiát.

É.M.Z.