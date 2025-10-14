Kezdőlap Hírek Lappföld és Dubai is népszerű célpont az adventi időszakban
Lappföld és Dubai is népszerű célpont az adventi időszakban

Fotó: Vár a világ

Az adventi időszak közeledtével egyre többen keresnek a karácsonyi ráhangolódáshoz ideális úticélokat. Míg a klasszikus, havas programok töretlen népszerűségnek örvendenek, egyre jellemzőbb trend, hogy a magyar utazók a hideg elől a melegebb éghajlatú desztinációk felé veszik az irányt, hogy ott éljék át az ünnepi készülődés varázsát.

Az adventi utazások elsődleges célja a meghitt felkészülés, a lelki ráhangolódás a karácsonyra és egy rövid kiszakadás a mindennapi rohanásból. A Vár a világ utazási iroda szakértője szerint a legtöbben még mindig a hagyományos téli hangulatot keresik.

„A legnépszerűbbek továbbra is a környező országok, különösen Ausztria, Szlovákia és Lengyelország, amelyeket jellemzően néhány napos buszos utazások keretében keresnek fel a magyarok. Ausztriában hatalmas hagyománya van az adventnek, ahol a vásárok mellett koncertek, ételkóstolók és különleges helyi szokások, mint például a busókhoz hasonló, ördögűző alakok megjelenése teszik egyedivé a várakozás időszakát” – magyarázza Nagy Szilvia.

Irány Észak

A kicsit távolabbi, londoni, párizsi és németországi adventi vásárokat általában három-négy napos, repülős utak keretében látogatják az utazók. „Sok nagyváros rendez csodálatos adventi vásárokat, Budapest is kiemelkedik ezen a téren, az itthoni rendezvények a legszebbek közé tartoznak európai viszonylatban is.”

Az autentikus északi élményre vágyók számára Finnország, Stockholm, Helsinki, Riga és Tallinn kínál felejthetetlen programokat. Az abszolút csúcsot Lappföld jelenti, ahol Rovaniemiben a Mikulással is találkozhatnak a családok.

„Fontos tudni, hogy a szálláskapacitás ott eléggé korlátozott, így érdemes mielőbb bebiztosítani a helyeket” – figyelmeztet az utazási szakértő.

Népszerű célpont Olaszország is, ahol bár nincsenek klasszikus adventi vásárok, a gyönyörűen feldíszített terek és üzletek megteremtik az ünnepi atmoszférát és elvarázsolják az odalátogatókat.

„Emellett Málta és Dubai is kedvelt desztináció, ahol az európai télből a kellemes melegbe lehet utazni. Sőt már az egzotikus utak iránt is növekszik az érdeklődés ebben az időszakban” – emelte ki a Vár a világ utazási iroda képviselője.

A kulcs a korai foglalás

Az adventi utazások jellemzően november közepén kezdődnek és a hétvégékre koncentrálódnak, ezért a helyek gyorsan betelnek.

„A legnépszerűbb programok, mint a lappföldi utazások, gyakran már augusztus-szeptemberben elkelnek, a repülős utak helyei pedig november elejére elfogynak. A buszos programokra valamivel tovább van lehetőség jelentkezni” – hangsúlyozza Nagy Szilvia.

A síprogramok szezonja jellemzően karácsony után indul be, csúcspontja pedig január végén, február elején van.

Télből a nyárba: karácsony a pálmafák alatt

Az utóbbi években egyre többen választják a hideg tél helyett a kellemesebb klímát kínáló úticélokat.

„Már szinte világjelenség és a magyarok körében is megjelent az igény arra, hogy az ünnepi hangulatot, akár a karácsonyt is távolabbi, melegebb környezetben éljék át az emberek, akár az egész család is együtt utazik.”

Az adventi desztinációk sokszínű kínálata is jól mutatja, hogy nincs egyetlen jól bevált recept az ünnepi hangulat megteremtésére. Van, akinek a forralt bor és a mézeskalács jelenti a ráhangolódást, másoknak pedig a napsütés és a pihenés. De mindenki találhat olyan programot, ami segít lelassulni és valóban élvezni a karácsony előtti heteket.

