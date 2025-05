Lassan kilábalhat a bérgyártás a pandémia utáni krízisből

Az elmúlt évek drámai változásokat hoztak a magyar gazdaság szinte minden területén. A Covid-világjárvány következtében számos vállalkozás megszűnt, a kialakult piaci átrendeződés következményei pedig még ma is érezhetőek. A gyártószektorban különösen nehéz a helyzet. Bár a magyar vállalkozások jelentős termelési kapacitással rendelkeznek, a korábbi partnerkapcsolatok megszakadtak, és a cégek egyedül nehezen találnak új megrendelőket. Erre a problémára kínál megoldást egy új, online, élő platform és támogató közösség.

A hazai kkv-szektorban tevékenykedő gyártóvállalkozások évtizedeken át a személyes kapcsolatépítésre támaszkodtak. A járvány azonban megmutatta, hogy az új gazdasági környezetben azok tudnak fennmaradni és növekedni, akik képesek alkalmazkodni az online működéshez is.

„Ebben a megváltozott helyzetben új típusú megoldásokra van szükség. A cél egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely egyszerre kínál költséghatékony megoldásokat és valós kapcsolatépítési lehetőséget” – indokolta a platform elindításának ötletét Oplaznik Gabriella, a Profi Bérgyártás alapítója és ügyvezetője.

Miért jó modell a bérgyártás?

A bérgyártás a termelés egyik legköltséghatékonyabb formája. A lényege, hogy a gyártási láncban lévő vállalkozások csak azokat a részfeladatokat végzik el, amelyekben a legerősebbek, így rugalmasabban, hatékonyabban működnek.

„Ehhez azonban jól működő kapcsolatrendszerre van szükség – amit a járványhelyzet nagyrészt szétzilált. A termelési láncban – a tervezéstől a fejlesztésen át a gyártásig és az alkatrész-beszállításig – minden szinten szükség van specializált szereplőkre. A profibergyartas.hu célja, hogy helyreállítsa és modern alapokra helyezze ezeket a kapcsolatokat, figyelembe véve az új gazdasági és technológiai környezetet” – fogalmazott az ügyvezető.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Covid előtt generációkon át öröklődtek a partnerkapcsolatok, nem volt szükség tudatos értékesítésre.

„Ma már ez nem működik. A piac átalakult, az értékesítés is átköltözött az online térbe. A fiatal cégvezetők is elsősorban az internetes felületeken keresnek partnereket, gyors és megbízható megoldásokat várnak” – hangsúlyozta Oplaznik Gabriella, aki maga is több mint 26 éve dolgozik a bérgyártás területén.

A magyar gyártói szektor új „randi appja”

A profibergyartas.hu az első olyan online platform, amely kifejezetten a hazai gyártóvállalkozások összekapcsolását tűzte ki célul.

„A felület egy randi app a gyártóiparnak. Mindkét fél – a bérgyártók és a megrendelők – számára is olyan támogató szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek valódi előnyt jelentenek. A cél, hogy könnyen, gyorsan és biztonságosan találjanak egymásra azok, akik valóban jól tudnak együtt dolgozni. A gyártóvállalkozások minősített tagként csatlakozhatnak, a rendszeres minősítések és ellenőrzések garantálják a megbízhatóságot és hosszú távon a szakmai színvonalat” – tette hozzá az ügyvezető.

Az egyedi képességeknek ki kell tűnniük

A bérgyártás területén évente egy-két megbízható új partner megtalálása óriási jelentőségű lehet egy vállalat fennmaradása és hosszú távú prosperálása szempontjából.

„Az elismert, megbízható, jó bérgyártó pozíció eléréséhez nemcsak kiváló szakmai munkára van szükség, hanem arra is, hogy a vállalkozás képes legyen megmutatni az értékeit. Mi abban is segítünk, hogy a cégek jól pozícionálják magukat, megmutatjuk, hogyan tűnjenek ki a piacon, hogyan építsenek stabil partnerhálózatot.”

Oplaznik Gabriella elmondta azt is, hogy folyamatos mentorálással, tréningekkel, szakmai kiadványokkal segítik a vállalkozások fejlődését. Az alapító tagság most kedvezményes feltételekkel érhető el.

„A bérgyártásban mindig előre kell gondolkodni. Azok a vállalkozások, amelyek ma tudatosan építik kapcsolatrendszerüket, holnap stabilan tudnak növekedni.”

A piac átrendeződése minden vállalkozás számára kihívást jelent, de egyben új lehetőségeket is. Azok a cégek, amelyek alkalmazkodnak az új környezethez, és nyitottak az együttműködésre, hosszú távon stabilabb, kiszámíthatóbb működést érhetnek el.