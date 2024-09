Lázár János senkitől nem kért és nem kapott engedélyt, de nem is kellett

Les relations politiques solides entre la Hongrie et la France dynamisent davantage les relations commerciales et d'affaires, déclare László Károlyi, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-hongroise (MFKIK- CCI France Hongrie). Il souligne que si la tâche principale de la Chambre est de soutenir le travail et le lobbying des entreprises françaises en Hongrie, elle se concentre également de plus en plus sur l'aide à apporter aux entreprises hongroises pour qu'elles puissent entrer sur le marché français.