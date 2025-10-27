Kezdőlap Hírek Lázár János: út és vasút épül a főváros és a repülőtér között
Lázár János: út és vasút épül a főváros és a repülőtér között

A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn sajtótájékoztatón, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Ismertetése szerint szintén 2035-re tervezik megvalósítani a repülőtér 3-as terminálját, ami azt jelenti, hogy az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis ezer milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg a Budapesten. Ez egyben cáfolja azt az állítást, hogy a kormány főváros ellenes politikát folytatna – jegyezte meg az építési és közlekedési miniszter.

A fejlesztésektől azt várják, hogy 2035-re a jelenlegi duplájára, vagyis évi 40 millió utasra nő a budapesti repülőtér utasforgalma, illetve a vasútvonalon a belvárosból 15-20 perc alatt érhető majd el a reptér – jelezte a politikus.

Elmondta, a fejlesztésnek az a célja, hogy a budapesti repülőtér elrugaszkodjon a környező országok kínálta konkurenciától, vagyis piacvezető közlekedési bázissá váljon a régióban. Ez jó lesz Budapestnek és az egész országnak is.

Ennek érdekében – folytatta – egy 27 kilométeres 160 kilométer/órás sebességű vasúti pálya építését tervezik Kőbányától Monorig egymilliárd euró értékű koncessziós beruházás keretében, ami nemcsak a főváros és a repülőtér között teremt közvetlen összeköttetést, hanem a többi között Nyíregyháza és Szeged, Békéscsaba, Székesfehérvár és Győr felől is gyorsabb eljutást biztosít Ferihegy felé.

Közlése szerint a repülőtéri 3-as terminál létrehozása szintén egymilliárd euró befektetésével az utasforgalom megduplázására nyújt majd lehetőséget, emellett a profit növelésére is. A Budapest Airport ugyanakkor állami kézben jelenleg is több profitot termel, mint amivel előzetesen számoltak – fűzte hozzá. Ez azt jelenti, hogy jó befektetés volt a repülőtér megvásárlása, és bebizonyosodott, hogy jobb gazdája az állam. Az elmúlt időszak azt mutatta, hogy a befektetés megérte a magyar adófizetőknek, hiszen osztalékot fizet a repülőtér a költségvetésbe, és nőtt a magyar állam vagyona – értékelte a miniszter.

Tájékoztatása szerint a vasút és az új terminál mellett 500 millió euró felhasználásával az Üllői út külső része és a repülőtér között a bekötő utakkal együtt 12 kilométernyi, a szakasz döntő részében kétszer három sávos gyorsforgalmi út épül. Jelenleg a kiviteli tervek véglegesítése zajlik, amelyet 2026 első felében vehet át a minisztérium, a második félévben írhatják ki az építési tendert, és a megvalósítás két – két és fél évet vesz igénybe. Az útvonal 356 ingatlan érint, amelyek közül 265-öt kell kisajátítani a nyomvonal biztosítása érdekében – sorolta.

Lázár János rámutatott: a beruházás mellett szól az is, hogy a háborús környezet és az áruszállítási viszonyok miatt jelentősen nőtt a Magyarországon keresztülhaladó áruforgalom, vagyis a vasútvonalra a szállítási kapacitása miatt is nagy szükség van, és párhuzamossága miatt lehetőséget ad a teher- és a személyforgalom kettéválasztására.

Hozzátette, hogy Magyarország rövidesen évi egymillió autó gyártására lesz képes, és az uniós szabályok szerint a járműveket döntően vasúton kell elszállítani a nyugati piacokra. Ezért kívánják felújítani a Szeged – Kiskunfélegyháza vasúti pályát is.

Kérdésekre válaszolva a miniszter elmondta, úgy alakították ki a koncepciót, hogy a főváros kérésének megfelelően Rákosrendezőnél is megálljon a vonat, egyébként a vasútfejlesztés nagyrészt a repülőtér saját területén zajlik majd, továbbá 2-3 kilométernyi pálya a föld alatt halad majd.

Arra is kitért, hogy amíg külföldi tulajdonban volt a reptér, addig az induló és érkező járatoknak csupán 60 százaléka volt képes 15 percen belüli késéssel közlekedni, azóta 72-75 százalékra nőtt ez az arány úgy, hogy közben 15 százalékkal nőtt a reptér forgalma.

