Lecsapott a Nébih

Egy váci pékséget záratott be a Nébih. Súlyos élelmiszerbiztonsági hiányosságok, higiéniai problémák miatt felfüggesztették egy a Pest vármegyei Vácon működő pékség és cukrászüzem tevékenységét – tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az ellenőrzés során többek között mintegy egy tonna nem nyomonkövethető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vontak ki a forgalomból, találtak több éve lejárt terméket is.

Közölték: a váci pékség rendezetlen és takarítatlan volt, a helyiségek fala, mennyezete és padozata egyaránt szennyezett volt. Az egységben számos, tevékenységükhöz nem kapcsolódó tárgyat is tároltak. Az ellenőrzést az is nehezítette, hogy az üzem több helyiségében nem működött a világítás sem. A hűtőkamrában a kész és félkész csomagolatlan termékeket együtt tárolták a földes áruval. A dagasztó helyiségben található hűtött munkapultok kívül-belül erősen szennyezettek, a berendezések koszosak, a fagylaltkonyhában található gurulós, süteménytároló regálok piszkosak és rozsdásak voltak. A zöldség-előkészítő előterében található kézmosó csaptelepe kiszakadt, az előtér padozatán is cigarettacsikkek voltak.



A dolgozók nem viseltek megfelelő munkaruházatot, és érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálattal sem rendelkeztek. Az üzemben a jogszabály által előírt dokumentációs rendszert sem működtették, így az ott előállított élelmiszerek nyomonkövetése nem volt biztosított.



Az érintett nem nyomonkövethető és lejárt élelmiszereket azonnali hatállyal kivonták a forgalomból, továbbá azok forgalomba hozatalát és felhasználását megtiltották. Az ellenőrök az egységben előállított, még érvényes lejárati idejű élelmiszereket is visszahívták a forgalomból – közölte a Nébih.



Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.