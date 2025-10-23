Kezdőlap Agrárvilág Lefutott a trend, a lefolyóba kerül a műhúsok szupersztárja?
Lefutott a trend, a lefolyóba kerül a műhúsok szupersztárja?

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Illusztrációk: beyondmeat.com

Néhány éve még a tőzsde egyik legnagyobb sztárja volt a növényi húspótlókat gyártó Beyond Meat, mára azonban a vállalat sorsa a Wall Street egyik leglátványosabb összeomlásává vált.

A cég piaci értéke 2019-ben, a sikeres tőzsdei bevezetés után elérte a 14 milliárd dollárt, ma viszont a részvényárfolyam mindössze néhány dollár körül mozog. Bár az elmúlt napokban hirtelen, csaknem hétszeres emelkedést produkált, az elemzők szerint ez nem valódi fellendülés, hanem csupán egy short squeeze – vagyis a spekulatív befektetők kényszerű pozíciózárása a Reuters elemzése szerint.

A cég hanyatlása már a járvány utáni időszakban elkezdődött, amikor az infláció miatt a Beyond Meat prémium árazású termékei elveszítették vonzerejüket. Az elmúlt két évben pedig az Egyesült Államokban elindult „Make America Healthy Again” mozgalom, valamint a fogyókúrás gyógyszerek térnyerése még inkább háttérbe szorította a feldolgozott növényi húsok iránti keresletet. Egyre több fogyasztó fordult a természetes, egyszerű alapanyagok – például hüvelyesek és gabonák – felé, és mind kevesebben tartották egészségesnek az ultrafeldolgozott húspótlókat.

A vállalat 2022 óta folyamatosan csökkenő árbevételt mutat, és még egyszer sem sikerült éves szinten nyereséget elérnie. A finanszírozási gondok miatt a Beyond Meat nemrég adósság–részvény csereprogramot indított, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget – ez azonban jelentős részvényesi hígítást eredményezett. A cég emellett átalakítási igazgatót nevezett ki, és leépítéseket is bejelentett. Bár az adósságrendezés átmenetileg biztosította a működést, az elemzők szerint a bizalom helyreállítása és a növekedés újraindítása csak radikális átalakítással lehetséges.

A Beyond Meat története mindenesetre tanulságos. A vállalat 2009-ben született, azzal a küldetéssel, hogy a klímaváltozás, az állatjólét és az emberi egészség érdekében alternatívát kínáljon a húsfogyasztásra. A 2019-es tőzsdei debütálás után szinte minden gyorsétterem – köztük a McDonald’s és a Burger King – felvette kínálatába a növényi alapú burgereket, és a piac akkori becslések szerint akár 140 milliárd dolláros éves forgalomra is képes lehetett volna a következő évtizedben.

A lelkesedés azonban gyorsan lelohadt: a hűtött növényi húspótlók eladása 2022 óta kétszámjegyű mértékben csökken, és mára 280 millió dollár alá esett az éves forgalmuk. A Beyond Meat vezérigazgatója, Ethan Brown a kereslet visszaesését az „indokolatlan bizalmatlansággal” magyarázza, amely a feldolgozási folyamatokkal és az összetevőkkel kapcsolatban alakult ki. A vállalat most igyekszik átláthatóbb kommunikációt folytatni, és a termékekben egészségesebb összetevőket – például avokádóolajat, sárgaborsót és csicseriborsót – hangsúlyozni.

Szakértők szerint a cég jövője továbbra is bizonytalan. A McCombs School of Business professzora, Amiyatosh Purnanandam szerint a Beyond Meat akkor nyerhetné vissza a befektetők bizalmát, ha egy hiteles nagy befektető vagy belső részvény-visszavásárlás jelezné, hogy a vállalat továbbra is életképes. Enélkül viszont „nem látszik fényes jövő” a horizonton.

A Beyond Meat története jól példázza, hogy a zöld és egészséges életmód eszméje önmagában nem elég a piaci sikerhez – ha a fogyasztók bizalma meginog, a legnagyobb ígéretek is gyorsan semmivé válhatnak.

