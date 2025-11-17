Kezdőlap Fogyasztóvédelem Lehetséges adathalász hirdetéseket vizsgál a Google platformján a GVH
Lehetséges adathalász hirdetéseket vizsgál a Google platformján a GVH

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Google-lal szemben. Az MBH Bank nevével visszaélő csaló oldalak fizetett hirdetésként jelenhettek meg a Google keresőjében – közölte a GVH hétfőn az MTI-vel.

A GVH gyanúja szerint a Google Ireland Limited (Google) a Google Ads hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket, ezért azok fizetett tartalomként, illetve a Google kereső a találati listájának elején jelenhettek meg.

Mindez a versenyhatóság szerint hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fogyasztók kockázatos weboldalakra kerüljenek vagy kicsalják tőlük a banki belépési adataikat – írták.

A hivatal észlelte, hogy az amerikai óriáscég Írországban bejegyzett leányvállalata, a Google Ireland Limited (Google) 2025. március 15-től kezdődően valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményeinek megfelelően járt el a Google Ads hirdetési platformjának működtetése során.

A globális technológiai vállalkozás valószínűsíthetően nem ellenőrizte megfelelően, hogy a megjelenő adathalász hirdetések megfelelnek-e a saját irányelveinek és a jogszabályi előírásoknak, valamint elmulasztotta az adathalász domain fiókok időben történő letiltását, annak ellenére, hogy fel kellett volna ismernie azok veszélyességét és meg kellett volna tennie a szükséges intézkedéseket a további megtévesztések megelőzése érdekében – tették hozzá.

A közlemény szerint az MBH Bank Nyrt. nevével visszaélő adathalász célú, hamis banki weboldalak – mint például mbhbank.nu, mhbbauk.com, mhhbunk.com – fizetett hirdetésként jelentek meg a Google kereső találati listájának élén.

Amennyiben a felhasználó az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos kulcsszavakra keresett rá (például: “MBH Bank belépés”, “MBH netbank”), ezek a megtévesztő hirdetések kiemelt pozícióban jelentek meg a Google keresőoldalain, megelőzve az MBH Bank Nyrt. hivatalos weboldalára mutató linkeket is.

A GVH szerint ez a kereskedelmi gyakorlat valószínűsíthetően alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet nem hozott volna meg. A Google ezen magatartásával valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.

Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Magyarország a világ legbiztonságosabb országai közé tartozik, ahol az online-, illetve kibercsalások jelentik az egyik legjelentősebb veszélyt a fogyasztókra, illetve a vállalkozásokra.

A hazai bűnügyi statisztikák azt mutatják, hogy a bűncselekmények között folyamatosan nő a kibercsalások aránya, így ezek visszaszorítása meghatározó biztonsági kritérium.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2024-ben az online visszaélések, illetve adathalász kibercsalások több mint 30 milliárd forint kárt okoztak a magyar lakosságnak – áll a közleményben.

Kapcsolódó cikkek

Cégvilág

Az AutoWallis Csoport árbevétele idén az év első kilenc hónapjában 21 százalékkal bővült éves összevetésben

Az AutoWallis részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik.
Tovább
Hírek

Óriási munkaerő-tartalékot jelenthetnek a gyerekes anyák

Idén kilencedik alkalommal hirdeti meg a Morgan Stanley a Return to Work programot.
Tovább
Hírek

December 14-től érvényes az új MÁV-menetrend

A december 14-től életbe lépő téli–tavaszi vasúti menetrend több fontos változást hoz a belföldi és nemzetközi közlekedésben.
Tovább
