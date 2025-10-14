Lélekmelengető, egészségtudatos szaunaszeánszok Balatonfüreden

Ahogy a nap lassan lebukik a Balaton csillogó víztükre mögött, a Hotel Golden Lake Resort vízparti finn szaunaháza különleges hangulattal várja vendégeit: a fenyőfa meleg illata, a tóra nyíló panoráma és a szauna forrósága egyedülálló harmóniát teremt. És miközben a Szauna Teátrum sejtelmes fényei hívogatón derengenek a vízparton, odabent meleg, különleges illatok és csendes derű, kívül pedig az esti Balaton nyugalma lengi körbe az apró épületet. Ottjártunkkor épp egy pár lépdelt a faházikó felé, kezükben szaunalepedő, arcukon kíváncsi mosoly – most léptek be abba a világba, ahol a mindennapok sűrűje úgy olvad fel, mint a jég a forró kövön.Kiss Miklós a Szauna Teátrum szaunamestere A házigazda, Kiss Miklós, a Szauna Teátrum szaunamestere, sportos múltjából hozott fegyelemmel és tudatossággal vezeti be a vendégeket a szaunakultúra világába. Tizenöt éve ismerkedett meg a szaunázás élményével, majd hosszú évek gyakorlásával és tanulásával tökéletesítette tudását. Ma már szívből vallja: a szauna számára nem csupán hobbi, hanem életmód. Tapasztalata szerint ez az élmény mágnesként vonzza az embereket – nem véletlen, hogy akik először vesznek részt egy felkészült szaunamester által vezetett szeánszon, többségében a szaunázás szerelmesévé válnak. „A szaunába nem szabad csak úgy beesni, erre az élményre rá kell hangolódni” – vallja. A finn szauna 80–90 °C-os melege egyszerre fegyelmez és átölel: belépés előtt zuhany, szárazra törölközés, a kabinban pedig textilmentes – vagy lepedővel takart – jelenlét ajánlott. A törölköző a teljes test alatt legyen, a padokat pedig a hő szerint érdemes választani: lent szelídebb, fent komolyabb a kihívás – a különbség akár 20 fok is lehet. A homokóra 10–15 percet mér: ennyi a szaunázás klasszikus ciklusa.A szaunamester szerepe itt nem látványelem, hanem kíséret. Miklós figyel a vendégekre, kérdez, tanácsot ad, és – ha kérik – illatot önt a kövekre. A „felöntés” a legegyszerűbb forma: természetes esszenciák kerülnek a forró kövekre, a hőt pedig légtereléssel szelídíti vagy fokozza. De a szaunaszeánsz ennél jóval több: rövid, tematikus rituálé zenei ívvel, fényekkel, koreografált legyezésekkel és törölköző-forgatással. Az illatok egymásra épülnek – citrusos nyitás, fás-korianderes mélyülés, mentás-frissítő levezetés –, miközben a hőérzet percről-percre emelkedik. A szeánsz végén a fokozatos hűtés az ajánlott része a szertartásnak. „Aki nem ismeri a teste tűrőképességét, ne rohanjon a jeges vízbe” – figyelmeztet Miklós. A biztos megoldás: először a végtagok hűtése, majd a teljes merülés a kinti hűtőmedencében. A Hotel Golden Lake Resort Szauna Teátrumának programjai évszakonként és ünnepenként változnak. Ősszel szüreti és nyárbúcsúztató szeánszok várják a vendégeket, október végén játékos Halloween-felöntések töklámpás fényben, misztikus illatokkal. Advent idején gyertyagyújtás és ünnepi esszenciák, két ünnep között vidámabb, közösségi hangulat. Mikuláskor ünnepi illatok a Mikulás jelenlétben, szilveszterkor pezsgőillat és cédrus keveredik a levegőben, újévkor pedig jön a frissítő, hideg vizes rituálé. A hangvétel a vendégekhez igazodva mindig Miklós stílusát tükrözi: relax, mély légzés, lelassulás – az a finom ritmus, ami összemosódik a kinti hullámok rezgésével. A cél az, hogy az általa vezényelt szeánszok ajtót nyissanak abba az univerzumba, ahonnan a vendégek – legyenek kezdők vagy tapasztalt szaunázók – úgy távoznak, hogy legközelebb már maguktól keresik ezt az élményt. Szavai szerint a heti két-három alkalom nemcsak a közérzetet, hanem az ellenállóképességet is javítja. A test megköszöni a tudatos meleget, a lélek pedig a szertartás rendjét.Aki először lép a szaunába, többnyire az alsó padot választja, ahol enyhébb a hő és így könnyebb ráhangolódni az élményre. „A szauna nem teljesítmény és nem verseny” – hangsúlyozza Kiss Miklós –, „hanem személyes utazás, amely addig tart, amíg jól esik.” A szaunaszeánsz különlegessége az is, hogy a felfűtött kabinban mindenki egyenlő: itt nincsenek rangok vagy szerepek, csak az élmény és a közös feltöltődés. Néha halk nevetés, máskor csak a csend és az illatok szövik tovább a pillanatot.„A szaunázás az egyik legjobb befektetés az egészségbe – kevesebb orvos, több életöröm” – vallja a Hotel Golden Lake Resort szaunamestere. Szerinte egy szeánsz után nemcsak kipihentebb, hanem szinte új ember lép ki a szaunából: olyasvalaki, aki magával viszi a gőz melegét, az illatok emlékét és azt a halk bizonyosságot, hogy a Balatonnál, a víz partján, a szauna nem csupán a testet tisztítja, hanem a lelket is simogatja. Ezért is mondja, hogy a Balaton vár, a szauna hív. Érsek M. Zoltán A cikk testvérlapunk AzUtazó felületén jelent meg