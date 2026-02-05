Lendületben a kriptokártyás fizetések világszerte: 525%-al nőtt a kriptokártyás költés egy év alatt

A kriptotárcák mindennapi pénzügyi alkalmazássá válnak – áll a Bitget Wallet friss jelentésében. Az „Everyday Finance Onchain” című tanulmány szerint a digitális tárcák egyre inkább a fizetések, megtakarítások és eszközkezelés központi felületévé lépnek elő. 2025-ben a stablecoinok forgalma megközelítette a 33 billió dollárt, miközben a kriptokártyás költések éves szinten több mint ötszörösükre nőttek. A tárcák új funkciókkal bővülnek, például mesterséges intelligenciával működő pénzügyi ügynökökkel és viselkedésalapú hitelértékeléssel.

A Bitget Wallet közzétette Everyday Finance Onchain: Key Trends Shaping 2026 című kutatási jelentését, amely szerint a kriptotárcák egyre inkább az onchain mindennapi pénzügyi tevékenységek elsődleges felületévé válnak. Az elterjedés éretté válásával a használat az alkalmi, piaci mozgások által vezérelt kereskedésről az ismétlődő pénzügyi viselkedések felé tolódik el, mint például a fizetés, a megtakarítás és az eszközkezelés. Ennek eredményeként a tárcák válnak az onchain pénzügyek legfontosabb hozzáférési és használati pontjaivá. A jelentés olyan ökoszisztéma-szereplők meglátásait is tartalmazza, mint a Polygon, Stellar, MoonPay, 1inch, WalletConnect, Base, Sei, Morph, CertiK, Dune és az Animoca Brands.

A jelentés szerint a tárcák pénzügyi operációs rendszerekké fejlődnek, mivel egyesítik azokat a funkciókat, amelyek korábban tőzsdék, bankok és különálló alkalmazások között oszlottak meg. A fizetések, kereskedés, hozamtermelés és adatvédelem egyre inkább egyetlen, a felhasználó tulajdonában lévő felületen keresztül valósul meg, miközben a kriptovaluták egyre inkább a mindennapi pénz szerepét töltik be. 2025-ben a stablecoinok onchain tranzakciós volumene megközelítette a 33 billió dollárt, míg a globális stablecoin-kínálat több mint 50%-kal, 300 milliárd dollár fölé nőtt. A nagyobb kriptokártya-programokban történő költések éves szinten 525%-kal emelkedtek, ami jól mutatja az elmozdulást a valós pénzügyi felhasználás irányába. A stablecoinok egyre inkább beépülnek kártyákba, helyi fizetési rendszerekbe és hibrid, fiat-kapcsolt megoldásokba, nagyrészt láthatatlan elszámolási infrastruktúraként működve.

A fizetéseken túl a jelentés azokat az infrastrukturális változásokat is kiemeli, amelyek átalakítják a mindennapi onchain pénzügyeket. Az AI-ügynökök egyre inkább önállóan hajtanak végre tranzakciókat gép-natív fizetési protokollok segítségével, új gazdasági aktivitási formákat teremtve, amelyeket a tárcáknak finanszírozniuk, figyelniük és kontrollálniuk kell. Ezzel párhuzamosan a bizalmi modellek is fejlődnek: megjelenik a Know Your Agent (KYA)keretrendszer, amely a delegált jogosultságok és az elszámoltathatóság kezelését szolgálja. Ahogy a pénzügyi viselkedés tartósabbá válik, a tárcák viselkedésalapú hitelrétegként is kezdenek működni, a hosszú távú onchain aktivitást alacsonyabb súrlódássá és differenciált hozzáféréssé alakítva, miközben az adatvédelem kulcsfontosságú infrastruktúrává válik a skálázás és a megtartás szempontjából.

A piacok is tovább fejlődnek ebben a szélesebb, mindennapi pénzügyi környezetben. A valós eszközök (RWA) túllépnek a statikus tokenizáción, és az oracle-hálózatok, valamint az onchain derivatívák éretté válásával az örökös és szintetikus kitettségek irányába mozdulnak el. A decentralizált perpetual piacok 2025-ben több billió dollárnyi névleges forgalmat dolgoztak fel, csökkentve a különbséget a centralizált platformokhoz képest, és egyre több kereskedési aktivitást terelve közvetlenül a tárcákba. Ezek a tárcák nem elszigetelt protokoll-hozzáférést, hanem útválasztást, kontextust és portfóliókezelést biztosítanak. A predikciós piacok is gyorsan bővültek, éves forgalmuk meghaladta a 40 milliárd dollárt, a valós eseményeket kereskedhető valószínűségi jelzésekké alakítva.

„A kriptót egyre inkább mindennapi pénzügyi tevékenységekre használják” – mondta Jamie Elkaleh, a Bitget Wallet marketingigazgatója (CMO). „Ahogy a fizetések, az infrastruktúra és a piacok onchainre költöznek, a tárcák válnak azzá a felületté, amely mindezt a mindennapi életben is használhatóvá teszi.” A Bitget Wallet saját közelmúltbeli fejlődését is bizonyítékként említette, amelynek során stratégiai lépést tett a mindennapi pénzügyi alkalmazássá válás felé, termékarchitektúráját a fizetésekre, készpénzkezelésre és a gyakori onchain használatra építve.

Ennek része egy egységes Pay hub bevezetése, amely egyesíti a kriptokártyákat, QR-kódos fizetéseket, banki átutalásokat és az alkalmazáson belüli vásárlást a hozam- és kereskedési funkciókkal. A váltás azt követően történt, hogy a tárca globálisan átlépte a 90 millió felhasználót, ami jól mutatja a valós pénzügyi tevékenységek nagy léptékű támogatásának szükségességét. A vállalati adatok szerint 2025-ben a stablecoin-alapú költés és hozam gyorsabban nőtt, mint a kereskedés: a kártyás költések több mint 28-szorosára emelkedtek, míg az earn előfizetések száma közel tízszeresére nőtt.