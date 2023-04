Létesítménygazdálkodás felsőfokon – tovább erősödött a LEO

A közelmúltban új tagokkal gyarapodott a Létesítménygazdálkodói és épületüzemeltetési szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO). Décsi Gábor, a LEO alelnöke, a DOME Group vezérigazgató-partnere szerint mindez azt mutatja, hogy a piaci szereplők számára folyamatosan felértékelődik a szakmai összefogás fontossága.

A 24 éves KABINET FM, a fiREG és az OTP Bank Nyrt. csatlakozásával 44-re nőtt a LEO tagjainak száma. Décsi Gábor ezzel kapcsolatban kiemelte: a LEO megalakulása előtt csak olyan iparági szervezetek tevékenykedtek, ahol azért, mert a megrendelő és a vállalkozó egy asztalhoz került, érthető módon nem egyezett a tagok érdeklődési köre.

– A LEO attól is más, hogy kifejezetten csak FM (Facility Management – létesítménygazdálkodás) szolgáltatókat fogadunk be rendes tagnak, akik szakmailag azonos helyzetben vannak, és azonos az érdeklődési körük. Ezért tud nagyon aktív szakmai műhelymunka kialakulni az egyes munkacsoportokban és rendezvényeken – elemez Décsi Gábor.

A szakember úgy látja, a létesítménygazdálkodási szereplők számára komoly felelősséget, ugyanakkor nagy lehetőséget is hozott az, hogy a Covid megjelenésével az egészségügyi szempontok biztosításában kiemelt szerep jutott az FM szolgáltatóknak. Az energiaválsággal pedig az energiahatékonyság és üzembiztonság elérésében van kulcs szerepük a létesítménygazdálkodási szereplőknek.

Ezen túl pedig a fenntarthatóság kérdése, az ESG is olyan mértékben jelent meg a magyar gazdaság vállalati szegmensében is, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni. A szakma újabb lehetősége, pedig az, hogy az ESG mindhárom diszciplínáját tekintve, vagyis környezeti, társadalmi és irányítási aspektusból is jelentős szerepe lehet az FM szolgáltatóknak.

– Ami az újdonságokat illeti – mivel egy nagy foglalkoztató iparágról van szó, illetve jelentős adatmennyiséggel és folyamattal lehet a megrendelt szolgáltatást előállítani -, a digitalizációnak, az automatizációnak és a robotizációnak is kiemelt szerepe lehet az iparágunk fejlesztésében,fejlődésében. Folyamatosan jelennek meg azok az újabb és újabb technológiai ötletek, újítások, amiket érdemes tesztelni, és a legjobbakat beépíteni a gyakorlatba. Az új technológiák alkalmazása szükségszerűen is hozzájárul a szolgáltatást hatékonyságának növeléséhez, a hiányzó munkaerő pótlásához és a teljesítmény transzparens monitorozásához.

é.m.z.