Lezárta a Rába csaknem 75 százalékának felvásárlását a 4iG SDT

Sikeresen lezárta a Rába Járműipari Holding Nyrt. (Rába) többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlását a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) – közölte a 4iG Nyrt. hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a korábbi tulajdonosok, az N7 Holding Zrt. és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány értékesítették 54,34 százalékos, illetve 20,0 százalékos részesedésüket a tőzsdén jegyzett vállalatban a tranzakció céljára létrehozott 4iG SDT EGY Zrt. projekttársaságnak, míg a fennmaradó, 25,66 százalékos közkézhányad megszerzésére a társaság a tőkepiaci törvény alapján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a kisrészvényesek számára.

A szeptember 23-án közzétett kötelező nyilvános vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 2025. október 31-én lejárt. A megjelölt időpontig az ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat nem érkezett – írták.

A tranzakció során alkalmazott egységes, 1789 forintos részvényenkénti vételár meghatározása a kötelező nyilvános vételi ajánlatban foglaltak szerint, a jogszabályi előírásokkal összhangban, az egy részvényre jutó saját tőke alapján történt, és valamennyi tranzakciós elem vonatkozásában azonos volt.

Az akvizíció lezárása újabb mérföldkő a 4iG SDT védelmi ipari kompetenciáinak fejlesztésében, a közvetett tulajdonszerzéssel a társaság földi mobilitási képességekkel erősíti védelmi ipari portfólióját, amely teljessé teszi a vállalat szárazföldi, légi és űripari kompetenciáit.

A 4iG SDT hosszú távú célja egy olyan, Győrre épülő gyártási és fejlesztési központ létrehozása, amely a Rába több mint egy évszázados ipari tapasztalatára, meglévő gyártási kapacitásaira és mérnöki tudására támaszkodva képes új innovatív védelmi ipari termékek és megoldások fejlesztésére és előállítására – tájékoztattak. A tranzakció lezárását követően a Rába stabil tulajdonosi háttérrel, egyértelműen kijelölt stratégiai irányok mentén és bővülő nemzetközi partnerkapcsolatokkal folytatja működését, ami megalapozza a vállalat hosszú távú fejlődését és fenntartható értékteremtést biztosít – ismertették.

A Rába akvizíciójának lezárásával összhangban a 4iG SDT az elmúlt időszakban több stratégiai megállapodást kötött, amelyek célja új exportpiacok megnyitása, valamint a katonai és speciális járművekhez kapcsolódó alkatrészgyártási, jármű-összeszerelési és komplex járműintegrációs tevékenységek bővítése, amelyek hosszú távon hozzájárulnak a csoport eredményességének és jövedelemtermelő képességének fenntartható bővüléséhez.

Ezek közé sorolták a Czechoslovak Grouppal (CSG Csoport) kötött együttműködési megállapodást. A régió egyik legnagyobb védelmi ipari magánvállalata meghatározott feltételek teljesülése esetén, közvetett módon kisebbségi tulajdonrészt szerezhet a Rábában, amely hozzájárulhat a vállalat hazai és régiós piaci pozícióinak megerősítéséhez.

A vállalat hétfőn jelentette be, hogy a CSG Csoport többségi tulajdonában lévő járműgyártó TATRA Trucks (TATRA) katonai és speciális járműveire Magyarországon kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez a 4iG SDT és a felek vizsgálják annak lehetőségét is, hogy a Rába gyártási kapacitásaira támaszkodva Magyarországon alkatrészgyártás, jármű-összeszerelés, később akár teljes járműgyártás és közös fejlesztések is megvalósuljanak.

Az egyesült államokbeli Lockheed Martin vállalattal kötött megállapodás lehetővé teszi a hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó, HIMARS indítórendszerek hazai integrációját, míg a 4iG SDT és a török Nurol Makina közötti együttműködés révén a Rába kizárólagos jogot szerezhet a Gidrán járművekhez kapcsolódó magyarországi értékesítésre – tájékoztattak.

A 4iG STD, a 4iG Csoport űr- és védelmiipari holdingvállalata, amely innovatív, kettős felhasználású technológiákat fejleszt az űr-, a védelmi és a biztonsági szektor számára.

A 4iG és a Rába a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátói. A 4iG részvényei hétfőn 3,6 százalékos emelkedéssel 4320 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 912 és 4965 forint között változott. A Rába papírjai 16,5 százalékos emelkedést követően történelmi csúcson 3470 forinton fejezték be a kereskedést hétfőn, az elmúlt egy évben legalacsonyabb áruk 1235 forint volt.

