Lezárult az UniCredit Bank és az Alpha Bank Romania fúziója

Lezárult az UniCredit Bank és az Alpha Bank Romania fúziója – írta az economedia.ro az UniCredit Bank közleménye alapján.

A fúzió eredményeként erősebb és a jövő szempontjából jobban pozicionált bankká váltunk” – nyilatkozta Mihaela Lupu, az UniCredit Bank SA vezérigazgatója.

Az ügylet révén az UniCredit Bank romániai fiókjainak száma mintegy 300-ra, az alkalmazottaké pedig 4800 főlé nőtt. A pénzintézetnek az aktívumok alapján számolt piaci részesedése 11 százalék, a hitelállományt tekintve pedig 13 százalék.

Az UniCredit Bank az UniCredit Csoport része, többségi tulajdonosa a milánói székhelyű UniCredit S.p.A. Az UniCredit S.p.A. tavaly vásárolta meg a görög Alpha Bank Romania részvényeinek 90,1 százalékát az Alpha International Holdings S.M.S.A.-tól az UniCredit Bank 9,9 százalékos részvénycsomagjáért és mintegy 255 millió euróért (100,893 milliárd forint).

Hírek

Fresh Corner kávézó várja az utasokat a Nyugati pályaudvaron

Új helyszínnel bővül a Mol és a MÁV közös, vasúti és pályaudvari vendéglátást fejlesztő pilot projektje: a Nyugati pályaudvaron Fresh Corner kávézó várja az utasokat; a beruházás költsége üzleti titok
Hírek

Több mint 100 fehér gólya nyeri vissza szabadságát a Nemzeti Ünnepen

A gólyák minden évben szinte napra pontosan, nemzeti ünnepeinket tisztelik meg  vonulásukkal. Március 15-én érkeznek, és augusztus 20-án vonulnak el Afrikába.
Élelmiszeripar

Évente 86 liter párlatot szabad főzni jövedékiadó-mentesen

Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen, és ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik.
