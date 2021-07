Libamáj az asztalra – libatömés nélkül

Egy új technológia segítségével laboratóriumban, kacsasejtekből alkot libamájat egy párizsi startup cég. Az eljárással a libák tömése nélkül állítható elő a Franciaországban is kedvelt csemege.

“Be akarjuk bizonyítani, hogy a laboratóriumban előállított hús nem korlátozódik a hamburgerekre, hanem gasztronómiai termékeket is elő lehet állítani” – mondta Nicolas Morin-Forest, a Gourmey nevű cég három alapítójának egyike.

A vállalkozás ebben a hónapban 10 millió dollárt kapott európai és amerikai befektetőktől termékük tökéletesítésére. “Szükség van a hagyományos libamáj alternatívájára, meg kell újulnia ennek az ellentmondásos terméknek” – tette hozzá.

Kaliforniában évekkel ezelőtt betiltották a libamájat, a francia konyha különlegességét, amelyhez elengedhetetlen az állatok tömése. New Yorkban hasonló lépésére készülnek. Nagy-Britanniában is betiltották az állatok tömését, és a libamáj árusításának tilalmát is mérlegelik. Az Európai Parlament múlt hónapban tett javaslatot a libák, kacsák tömésének tilalmára.

Egy egyetemi kutatólaboratóriumban a Gourmey két éve fejleszti a mesterséges libamáj elkészítésének technológiáját. A cég alapítói között van Antoine Davydoff sejtbiológus és Victor Sayous molekuláris biológus, a cégnek ma már mintegy 20 munkatársa van.

“Állagát tekintve már 90 százalékban jók vagyunk” – mondta Sayous. “Karácsonykor felszolgáltam a családomnak pirítóson együtt a hagyományos libamájjal, de nem mondtuk meg nekik, mit esznek. Néhányan el voltak ragadtatva, nem vették észre a különbséget” – tette hozzá.

A recept megtermékenyített kacsatojásból kivont sejtekkel kezdődik, amelyeket egy alumínium tenyésztőtartályba helyeznek, ahol 37 Celsius-fokon tartott tápoldat van.

Ahogy a sejtek osztódnak és megsokszorozódnak, a tápanyag elősegíti a májsejtek növekedését, és két-három hét alatt létrejön a libamáj. Kevés növényi zsírt adnak hozzá, hogy elérjék a krémes állagát. A kutatók séfek segítségével “finomhangolják” az eredményt.

“Mintegy 600 próbálkozásunk volt. Hetente többször kóstolunk meg különböző fajtákat és egy olyan recept jött létre, ami igen jó ízű, de még nem tökéletes” – mondta Nicolas Morin-Forest, a cég harmadik alapítója.