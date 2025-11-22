Kezdőlap Menedzser-Kihívások Linamar vezér: a közszféra a kanadai termelékenység legnagyobb fékje
Menedzser-Kihívások
No menu items!

Linamar vezér: a közszféra a kanadai termelékenység legnagyobb fékje

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Linda Hasenfratz, a Linamar Corporation elnök-vezérigazgatója Fotó: country93.ca

Kanadában évek óta a gazdaság központi témája a gyenge termelékenység. A vita most új, kritikus hangot kapott: Linda Hasenfratz, a Linamar Corporation cégóriás elnök-vezérigazgatója egy torontói konferencián egyenesen a közszférát nevezte meg a kanadai termelékenységi lemaradás fő okaként.

Linda Hasenfratz szerint, miközben az üzleti szféra ugyan jelentős előrelépést tett az elmúlt 25 évben – nagyjából 50 százalékkal növelve a termelékenységet 2000 óta –, a nem üzleti szektor, vagyis a kormányzati és nonprofit területek teljesítménye gyakorlatilag „zéró növekedést” mutat. A University of Waterloo Tech Horizons konferenciáján úgy fogalmazott: „Frusztráló, amikor azok bírálják a vállalatokat a termelékenység miatt, akik közben maguk teljesen laposak, mint a palacsinta.” Vagyis szerinte a kormányzati és nonprofit területek termelékenységi mutatója régóta „lapos”, növekedés nélküli – számol be a Financial Post.

A „break the glass” vészhelyzet háttere

A termelékenységi aggodalmak 2024-ben kerültek igazán reflektorfénybe, amikor Carolyn Rogers, a Bank of Canada első helyettes kormányzója „break the glass emergency”-nek, vagyis sürgős beavatkozást igénylő vészhelyzetnek nevezte a helyzetet. Kanada termelékenysége ugyanis 1984-ben még elérte az amerikai szint 88 százalékát, 2022-re azonban 71 százalékra esett vissza.

Hasenfratz szerint azonban hiba kizárólag az Egyesült Államokhoz mérni Kanadát. Úgy látja, a legtöbb fejlett ország szintén elmarad az USA teljesítményétől, így a valódi kérdés inkább az, mi az, amit az amerikai gazdaság jobban csinál. Véleménye szerint ebben nagy szerepe lehet a technológiai szektornak, amely hatalmas bevételeket generál, miközben viszonylag kevés foglalkoztatottal működik.

A Linamar vezetője szerint félrevezetőek azok az elemzések, amelyek a kanadai gazdaság egészét egységes blokként értelmezik. Miközben vannak gyengébben teljesítő szegmensek, más ágazatok kifejezetten jól szerepelnek. „Vannak szektorok, amelyek gyorsabban növelik a termelékenységet, mint az Egyesült Államok. A feldolgozóipar például az elmúlt 15 évben kétszer olyan ütemben fejlődött, mint az USA-ban” – mondta.

A beruházási adatok is ezt támasztják alá: 2010 óta Kanadában hatszor gyorsabb ütemben nőtt a feldolgozóipari beruházások volumene, mint az Egyesült Államokban.
„Amikor azt halljuk, hogy a kanadai üzleti szféra nem fektet be, az egyszerűen nem igaz” – tette hozzá.

A közszféra szerepe a lemaradásban

Hasenfratz szerint a termelékenység elemzését gyakran torzítja az aggregált adatok használata. A nem üzleti szektor szükségszerűen nem termel bevételt – de szerinte még így is van tér a hatékonyság javítására. Úgy véli, a kanadai gazdaság termelékenysége jelentősen javulna, ha több munkavállaló kerülne át a bevételt termelő, piaci szférába.

„A nem üzleti szektorból sok embert át kellene mozgatni a bevételt termelő vállalkozásokba. Ennek óriási hatása lenne Kanada termelékenységére” – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkek

Menedzser-Kihívások

Keressük együtt az Év Üzletemberét és a gazdasági élet legjobbjait!

Kedves Olvasóink! AzÜzlet gazdasági portálnál hiszünk abban, hogy a sikeres üzleti történetek példát mutatnak és inspirálnak. Ezért azt a célt tűztük magunk elé, hogy reflektorfénybe...
Tovább
Menedzser-Kihívások

Az adócsalás ódivatú a kiberbűnözés a divat – na meg a korrupció

Fotó: Freepik A Legfőbb Ügyészség nemrég tette közzé szokásos éves statisztikáját a magyarországi bűnözés adatairól. Ez alapján az elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt két évben...
Tovább
Menedzser-Kihívások

Öt milliárd dolláros veszteséget jelentett a Boeingnek a sokat késlekedő 777X program

A Boeing, az Egyesült Államok repülőgépgyártó óriása, továbbra is nehézségekkel küzd. A vállalat elhalasztotta a régóta késlekedő 777X repülőgép-program első szállítását 2027-re, és a...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Linamar vezér: a közszféra a kanadai termelékenység legnagyobb fékje

Menedzser-Kihívások
Linda Hasenfratz, a Linamar Corporation elnök-vezérigazgatója Fotó: country93.ca Kanadában évek...
Tovább

Sokba kerülnek az új ügyfelek: egyre több ajándékpénzt fizetnek a bankok

Bank
Egyre többször honorálják a termékeik igénybevételét ajándékpénz adásával a pénzintézetek, néhány napon belül a személyi kölcsönöknél is két újabb szereplő állt be az egyszeri jóváírást adó pénzügyi szolgáltatók sorába
Tovább

Ne maradjon le, bárki elmondhatja a véleményét az e-számla koncepcióról

Gazdaság
A ViDA-csomag fő célja az áfacsalások visszaszorítása és a gazdaság digitalizációjának előmozdítása. A hazai megvalósítás koncepciójának kidolgozása hónapok óta zajlik.
Tovább

Visit Hungary: csaknem 80 elismerést adtak át a Virágos Magyarország díjátadóján

Hírek
Az Év óvodakertje elismerést a Budapest XXII. Kerület Egyesített Óvoda nyerte el, a Virágos városi- és faluséták kategória idei díjazottja pedig Miskolc.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Bank

Sokba kerülnek az új ügyfelek: egyre több ajándékpénzt fizetnek a bankok

Egyre többször honorálják a termékeik igénybevételét ajándékpénz adásával a pénzintézetek, néhány napon belül a személyi kölcsönöknél is két újabb szereplő állt be az egyszeri jóváírást adó pénzügyi szolgáltatók sorába
Tovább
Gazdaság

Ne maradjon le, bárki elmondhatja a véleményét az e-számla koncepcióról

A ViDA-csomag fő célja az áfacsalások visszaszorítása és a gazdaság digitalizációjának előmozdítása. A hazai megvalósítás koncepciójának kidolgozása hónapok óta zajlik.
Tovább
Hírek

Visit Hungary: csaknem 80 elismerést adtak át a Virágos Magyarország díjátadóján

Az Év óvodakertje elismerést a Budapest XXII. Kerület Egyesített Óvoda nyerte el, a Virágos városi- és faluséták kategória idei díjazottja pedig Miskolc.
Tovább
Hírek

Hó, jég, dugó: így készülhetünk a reptéri ünnepi rohamra

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kapacitása évek óta nem tud lépést tartani a forgalom növekedésével. A téli szezonban naponta több tízezer utas érkezik vagy indul útnak, miközben a parkolóhelyek száma szinte változatlan.
Tovább
Agrár

Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba

Folyamatosan érkeznek a régóta várt támogatói okiratok a KAP ST pályázatokban érintett agrártermelők és élelmiszeripari szereplők felé.
Tovább
Egészség-ügy

Megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület

Megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület, amely intézményes keretet biztosít a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti összehangolt együttműködéshez.
Tovább
Gazdaság

KSH: a beruházások teljesítménye 2025 III. negyedévében 3,8 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá.
Tovább
Bank

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Linamar vezér: a közszféra a kanadai termelékenység legnagyobb fékje

Linda Hasenfratz, a Linamar Corporation elnök-vezérigazgatója Fotó: country93.ca Kanadában évek óta a gazdaság központi témája a gyenge termelékenység. A vita most új, kritikus hangot kapott:...

Sokba kerülnek az új ügyfelek: egyre több ajándékpénzt fizetnek a bankok

Egyre többször honorálják a termékeik igénybevételét ajándékpénz adásával a pénzintézetek, néhány napon belül a személyi kölcsönöknél is két újabb szereplő állt be az egyszeri jóváírást adó pénzügyi szolgáltatók sorába
© 2025 | www.azuzlet.hu