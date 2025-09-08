Lítiumos rendszerek öregedése növeli a tűzkockázatot

Az energiatárolás hazai piaca új korszakhoz érkezett: miközben a lítium-vasfoszfát akkumulátorok öregedése hosszú távon növekvő tűzkockázatot jelenthet, a fél szilárdtest-technológia ipari alkalmazása áttörést hozhat a biztonság és hatékonyság terén. A Jedlik Ányos Energia Program jelentős támogatásaival, valamint a Top NRG új generációs energiatároló megoldásaival olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek nemcsak gazdaságosabbá, hanem biztonságosabbá is teszik a vállalati és lakossági energiahasználatot.

Az energiaárak ingadozása, a hálózat megbízhatósága körüli bizonytalanság és a megújuló források gyors terjedése egyre nagyobb nyomást helyez a hatékony energiatárolási megoldásokra. Magyarországon a kormány Jedlik Ányos Energia Programja és hazai fejlesztésű akkumulátortechnológiák együttesen teremtenek új lehetőségeket a vállalatok és a lakosság számára. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet játszik a mezőkövesdi Top NRG Zrt., mert fél szilárdtest- és a nátrium-ion-akkumulátor rendszereivel a fenntarthatóság, biztonság és az energiafüggetlenség irányába mozdítja el a piacot. Jelenleg ezek a technológiák csak a Top NRG Zrt.-nél érhetők el Magyarországon, évekkel a többiek előtt járva.

2025-ben a Jedlik Ányos Energia Program egyszerre szolgál gazdasági, környezetvédelmi és ellátásbiztonsági célokat. A program a megújuló energiaforrások hasznosításának bővítésével és az energiatárolási kapacitások növelésével csökkentené az importfüggőséget, miközben hozzájárul a klímasemlegességi vállalások teljesítéséhez. Az egyik legnagyobb vonzereje a vissza nem térítendő támogatás, hiszen a kis- és középvállalkozások akár 50%-os állami hozzájárulást is kaphatnak akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítéséhez.

Az érdeklődő ügyfelek ugyanis akár önerő nélkül is hozzájuthatnak a korszerű energiatároló berendezésekhez, vagy választhatják a támogatott, 0% kamatozású hitelt.

A hitel akár 2 év türelmi idővel is igénybe vehető, és a havi költségek sok esetben alacsonyabbak lehetnek, mint a vállalkozás jelenlegi energiakiadásai.

A program iránti kereslet látványosan megugrott. A Top NRG-nél az elmúlt hetekben mintegy 150 ajánlatkérést kaptak olyan vállalkozásoktól, amelyek a pályázati lehetőséget kihasználva szeretnének beruházni. „A számok egyértelműen mutatják, hogy a cégek felismerték: most van itt az idő, lépni kell. Sok helyen a döntés már megszületett, csak a technikai részleteket kell tisztázni” – mondja Nádorfi Árpád, a TOP NRG vezérigazgatója.

Fél szilárdtest-akkumulátorok az ipari felhasználásban

A Jedlik-programra benyújtható egyik legmodernebb megoldás a fél szilárdtest-akkumulátor, amely a hagyományos folyadékos és a szilárdtest-technológia előnyeit ötvözi. Az ilyen rendszerek kevésbé hajlamosak a túlmelegedésre vagy szivárgásra, miközben nagyobb energiasűrűséget kínálnak, és biztonságosan üzemeltethetők szélsőséges körülmények között is.

Nádorfi Árpád egy látványos teszteredményt említ: “Hevítés 160 ℃-ra 5 ℃/perc sebességgel, hőntartás 1 óráig, illetve hőmérséklet-változtatás 10-szer –40 ℃-ról 75 ℃-ra, nincs szivárgás, nincs füstképződés, nincs tűz, nincs robbanás mindenben megfelelt. Egy lítiumos akkumulátor már hatvan fok fölött veszélyessé válhat, itt viszont a stabilitás sokkal nagyobb.”

Az ipari felhasználásra szánt rendszerek között megtalálhatók a moduláris felépítésű, a 100 kWh és 215 kWh kapacitású egységek, amelyekből a felhasználó igény szerint állíthat össze nagyobb teljesítményű energiatárolót, max. 10 db összekapcsolásával, valamint a 6 méteres konténerbe szerelt, több MWh kapacitású, komplex energiaegységeket. Ezek nemcsak energiatárolásra alkalmasak, hanem a hálózat tehermentesítésére is, különösen a nagyobb napenergia-termelő kapacitással rendelkező vállalatok esetében.

Bő egy év alatt megtérülhet a beruházás

A támogatás mértéke és a jelenlegi energiaárak mellett ezeknek a beruházásoknak a pénzügyi megtérülése kifejezetten gyors lehet. Ha egy közepes méretű vállalat, amely egy 200–250 kW-os napelemrendszert és ehhez illeszkedő akkumulátort telepít, akár 1,2-1,5 év alatt visszanyerheti a beruházás költségét. Támogatás nélkül a megtérülési idő jellemzően 3-3,5 év.

„Volt olyan ügyfél, aki az első ajánlatkérés után öt darabot rendelt egyből a nagyobb kapacitású akkumulátorból” – meséli Nádorfi Árpád. – „A termeléskiesés náluk olyan nagy veszteséget okozott, hogy a számok alapján a beruházás egyértelműen indokolt volt.”

A pályázati források megszerzésében szakértői segítség is rendelkezésre áll. A Top NRG Zrt. együttműködik a Pannon Consulting Center Kft.-vel, aki a támogatási kérelmek előkészítésében segíti a cégeket. A pályázatíró és a kivitelező együttműködése gyorsabbá és gördülékenyebbé teszi a teljes folyamatot, a tervezéstől az üzembe helyezésig.

Az energiatároló rendszerek telepítése nemcsak a felhasználók pénzügyi helyzetére van hatással, hanem a teljes villamosenergia-hálózat stabilitására is. A napközben megtermelt felesleges energia eltárolásával csökkenthető az esti csúcsidőszakban a hálózat terhelése, ezáltal mérséklődhet a drága importáramra való ráutaltság. Környezetvédelmi szempontból pedig az energiatárolás elősegíti a megújuló energiaforrások hatékonyabb kihasználását, és csökkenti a fosszilis erőművek szükségességét.

Az elmúlt időszakban közel 20.000 háztartásban szereltek lítium-ion-vasfoszfát (LFP) akkumulátorokat.

„A lítium-vasfoszfát akkumulátorok sem kockázatmentesek – így ahogy az évek telnek, úgy nő az esély a tűzesetre” – mondja a vezérigazgató.

A lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorokat a szakemberek gyakran a legbiztonságosabb lítium alapú energiatárolóknak tartják, nem véletlenül, hiszen stabilabb kémiai szerkezetük miatt jóval ritkábban gyulladnak ki, mint más típusú akkumulátorok, (de tudnunk kel,l ez egy elavult technológia). Így a kockázat nem nulla, és az évek múlásával folyamatosan növekszik.

Friss becslések szerint egy új LFP-akkumulátor éves tűzesélye nagyjából 1 a 10 000-hez (0,01%). Ez elsőre elenyészőnek tűnik, de a használat során az akkumulátor belső ellenállása nő, a cellák öregszenek, és az apró hibák összeadódnak. Egy 25 éves élettartamot vizsgálva a kockázat már akár kétszer-nyolcszor nagyobb is lehet, attól függően, mennyire gondosan üzemeltetik a rendszert. A cellagyártók évente több millió cellát gyártanak, így nem nyugodhatunk meg, hogy nem a miénkben van egy gyenge láncszem, ami kigyulladhat.

A mérsékelt öregedési modell szerint 25 év alatt 0,5% esély van arra, hogy legalább egyszer tűz keletkezik. Pesszimista forgatókönyv esetén ez az arány elérheti az 1%-ot, vagyis kb. 1 a 100-hoz esélyt.

A szakértők hangsúlyozzák: a kockázat nagymértékben mérsékelhető megfelelő üzemeltetéssel és felügyelettel. Kulcsfontosságú a minőségi akkumulátorválasztás, a jó hőmérséklet-szabályozás, a túlzott töltöttségi szint (100% SOC) kerülése, valamint a rendszeres állapotellenőrzés.

Tanulság: az LFP-akkumulátorok biztonságosabbak, de nem tűzállók. A hosszú élettartam érdekében a felhasználóknak tudatosan kell kezelniük őket – különösen nagy kapacitású háztartási és ipari energiatárolás esetén.

Sóalapú akkumulátor mint a biztonságos lakossági alternatíva

A félszilárd-rendszerekkel szemben a nátrium-ion-, vagyis a sóalapú akkumulátor elsősorban a lakossági felhasználásban hozhat áttörést. Bár a Jedlik-program keretében ez a technológia nem támogatható, önálló beruházásként és lakossági pályázatoknál egyre többen érdeklődnek iránta.

A lítium-ion-technológiához képest a nátrium-ion-rendszerek legnagyobb előnye a biztonság. „Ezek az akkuk nem égnek, nem robbannak, a szélsőséges hőmérsékleteket is jól viselik, és környezetbarát az előállításuk és a megsemmisítésük” – magyarázza Nádorfi Árpád. A felhasznált alapanyag bőségesen rendelkezésre áll.

A Top NRG nátrium-ion-akkumulátorai 2025-ben Construma-díjat nyertek. Akár 20 éves élettartamot is kínálnak, és kompatibilisek a legtöbb piacon elérhető inverterrel, 8000 ciklust és 90% kivehető energiával a jelenleg a lítium-ion-akkumulátorok 90%-nál többet tud.

Az energiatárolás piaca a következő években várhatóan felgyorsul, amit egyszerre hajtanak a technológiai fejlesztések, a támogatási programok és a fogyasztói igények. Magyarország ebben a folyamatban nemcsak követő, hanem a helyi fejlesztéseknek és a Jedlik-programhoz hasonló kezdeményezéseknek köszönhetően aktív alakító szerepet is betölthet.

Nádorfi Árpád szerint az irány egyértelmű: „A jövő az energia függetlenségről és a biztonságról szól. Akár ipari, akár lakossági felhasználásról beszélünk, a megbízható, biztonságos és hosszú távon fenntartható tárolási megoldások jelentik a kulcsot.”