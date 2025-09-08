Kezdőlap Energia Lítiumos rendszerek öregedése növeli a tűzkockázatot
EnergiaGazdaságHírek
No menu items!

Lítiumos rendszerek öregedése növeli a tűzkockázatot

AzÜzlet.hu

forrás: TOP NRG

Az energiatárolás hazai piaca új korszakhoz érkezett: miközben a lítium-vasfoszfát akkumulátorok öregedése hosszú távon növekvő tűzkockázatot jelenthet, a fél szilárdtest-technológia ipari alkalmazása áttörést hozhat a biztonság és hatékonyság terén. A Jedlik Ányos Energia Program jelentős támogatásaival, valamint a Top NRG új generációs energiatároló megoldásaival olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek nemcsak gazdaságosabbá, hanem biztonságosabbá is teszik a vállalati és lakossági energiahasználatot.

Az energiaárak ingadozása, a hálózat megbízhatósága körüli bizonytalanság és a megújuló források gyors terjedése egyre nagyobb nyomást helyez a hatékony energiatárolási megoldásokra. Magyarországon a kormány Jedlik Ányos Energia Programja és hazai fejlesztésű akkumulátortechnológiák együttesen teremtenek új lehetőségeket a vállalatok és a lakosság számára. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet játszik a mezőkövesdi Top NRG Zrt., mert fél szilárdtest- és a nátrium-ion-akkumulátor rendszereivel a fenntarthatóság, biztonság és az energiafüggetlenség irányába mozdítja el a piacot. Jelenleg ezek a technológiák csak a Top NRG Zrt.-nél érhetők el Magyarországon, évekkel a többiek előtt járva.

2025-ben a Jedlik Ányos Energia Program egyszerre szolgál gazdasági, környezetvédelmi és ellátásbiztonsági célokat. A program a megújuló energiaforrások hasznosításának bővítésével és az energiatárolási kapacitások növelésével csökkentené az importfüggőséget, miközben hozzájárul a klímasemlegességi vállalások teljesítéséhez. Az egyik legnagyobb vonzereje a vissza nem térítendő támogatás, hiszen a kis- és középvállalkozások akár 50%-os állami hozzájárulást is kaphatnak akkumulátoros energiatároló rendszerek telepítéséhez.

Az érdeklődő ügyfelek ugyanis akár önerő nélkül is hozzájuthatnak a korszerű energiatároló berendezésekhez, vagy választhatják a támogatott, 0% kamatozású hitelt.

A hitel akár 2 év türelmi idővel is igénybe vehető, és a havi költségek sok esetben alacsonyabbak lehetnek, mint a vállalkozás jelenlegi energiakiadásai.

A program iránti kereslet látványosan megugrott. A Top NRG-nél az elmúlt hetekben mintegy 150 ajánlatkérést kaptak olyan vállalkozásoktól, amelyek a pályázati lehetőséget kihasználva szeretnének beruházni. „A számok egyértelműen mutatják, hogy a cégek felismerték: most van itt az idő, lépni kell. Sok helyen a döntés már megszületett, csak a technikai részleteket kell tisztázni” – mondja Nádorfi Árpád, a TOP NRG vezérigazgatója.

Fél szilárdtest-akkumulátorok az ipari felhasználásban

A Jedlik-programra benyújtható egyik legmodernebb megoldás a fél szilárdtest-akkumulátor, amely a hagyományos folyadékos és a szilárdtest-technológia előnyeit ötvözi. Az ilyen rendszerek kevésbé hajlamosak a túlmelegedésre vagy szivárgásra, miközben nagyobb energiasűrűséget kínálnak, és biztonságosan üzemeltethetők szélsőséges körülmények között is.

Nádorfi Árpád egy látványos teszteredményt említ: “Hevítés 160 ℃-ra 5 ℃/perc sebességgel, hőntartás 1 óráig, illetve hőmérséklet-változtatás 10-szer 40 ℃-ról 75 ℃-ra, nincs szivárgás, nincs füstképződés, nincs tűz, nincs robbanás mindenben megfelelt. Egy lítiumos akkumulátor már hatvan fok fölött veszélyessé válhat, itt viszont a stabilitás sokkal nagyobb.”

Az ipari felhasználásra szánt rendszerek között megtalálhatók a moduláris felépítésű, a 100 kWh és 215 kWh kapacitású egységek, amelyekből a felhasználó igény szerint állíthat össze nagyobb teljesítményű energiatárolót, max. 10 db összekapcsolásával, valamint a 6 méteres konténerbe szerelt, több MWh kapacitású, komplex energiaegységeket. Ezek nemcsak energiatárolásra alkalmasak, hanem a hálózat tehermentesítésére is, különösen a nagyobb napenergia-termelő kapacitással rendelkező vállalatok esetében.

Bő egy év alatt megtérülhet a beruházás

A támogatás mértéke és a jelenlegi energiaárak mellett ezeknek a beruházásoknak a pénzügyi megtérülése kifejezetten gyors lehet. Ha egy közepes méretű vállalat, amely egy 200–250 kW-os napelemrendszert és ehhez illeszkedő akkumulátort telepít, akár 1,2-1,5 év alatt visszanyerheti a beruházás költségét. Támogatás nélkül a megtérülési idő jellemzően 3-3,5 év.

„Volt olyan ügyfél, aki az első ajánlatkérés után öt darabot rendelt egyből a nagyobb kapacitású akkumulátorból” – meséli Nádorfi Árpád. – „A termeléskiesés náluk olyan nagy veszteséget okozott, hogy a számok alapján a beruházás egyértelműen indokolt volt.”

A pályázati források megszerzésében szakértői segítség is rendelkezésre áll. A Top NRG Zrt. együttműködik a Pannon Consulting Center Kft.-vel, aki a támogatási kérelmek előkészítésében segíti a cégeket. A pályázatíró és a kivitelező együttműködése gyorsabbá és gördülékenyebbé teszi a teljes folyamatot, a tervezéstől az üzembe helyezésig.

Az energiatároló rendszerek telepítése nemcsak a felhasználók pénzügyi helyzetére van hatással, hanem a teljes villamosenergia-hálózat stabilitására is. A napközben megtermelt felesleges energia eltárolásával csökkenthető az esti csúcsidőszakban a hálózat terhelése, ezáltal mérséklődhet a drága importáramra való ráutaltság. Környezetvédelmi szempontból pedig az energiatárolás elősegíti a megújuló energiaforrások hatékonyabb kihasználását, és csökkenti a fosszilis erőművek szükségességét.

Az elmúlt időszakban közel 20.000 háztartásban szereltek lítium-ion-vasfoszfát (LFP) akkumulátorokat.

„A lítium-vasfoszfát akkumulátorok sem kockázatmentesek – így ahogy az évek telnek, úgy nő az esély a tűzesetre”  mondja a vezérigazgató.

A lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorokat a szakemberek gyakran a legbiztonságosabb lítium alapú energiatárolóknak tartják, nem véletlenül, hiszen stabilabb kémiai szerkezetük miatt jóval ritkábban gyulladnak ki, mint más típusú akkumulátorok, (de tudnunk kel,l ez egy elavult technológia). Így a kockázat nem nulla, és az évek múlásával folyamatosan növekszik.

Friss becslések szerint egy új LFP-akkumulátor éves tűzesélye nagyjából 1 a 10 000-hez (0,01%). Ez elsőre elenyészőnek tűnik, de a használat során az akkumulátor belső ellenállása nő, a cellák öregszenek, és az apró hibák összeadódnak. Egy 25 éves élettartamot vizsgálva a kockázat már akár kétszer-nyolcszor nagyobb is lehet, attól függően, mennyire gondosan üzemeltetik a rendszert. A cellagyártók évente több millió cellát gyártanak, így nem nyugodhatunk meg, hogy nem a miénkben van egy gyenge láncszem, ami kigyulladhat.

A mérsékelt öregedési modell szerint 25 év alatt 0,5% esély van arra, hogy legalább egyszer tűz keletkezik. Pesszimista forgatókönyv esetén ez az arány elérheti az 1%-ot, vagyis kb. 1 a 100-hoz esélyt.

A szakértők hangsúlyozzák: a kockázat nagymértékben mérsékelhető megfelelő üzemeltetéssel és felügyelettel. Kulcsfontosságú a minőségi akkumulátorválasztás, a jó hőmérséklet-szabályozás, a túlzott töltöttségi szint (100% SOC) kerülése, valamint a rendszeres állapotellenőrzés.

Tanulság: az LFP-akkumulátorok biztonságosabbak, de nem tűzállók. A hosszú élettartam érdekében a felhasználóknak tudatosan kell kezelniük őket – különösen nagy kapacitású háztartási és ipari energiatárolás esetén.

Sóalapú akkumulátor mint a biztonságos lakossági alternatíva

A félszilárd-rendszerekkel szemben a nátrium-ion-, vagyis a sóalapú akkumulátor elsősorban a lakossági felhasználásban hozhat áttörést. Bár a Jedlik-program keretében ez a technológia nem támogatható, önálló beruházásként és lakossági pályázatoknál egyre többen érdeklődnek iránta.

A lítium-ion-technológiához képest a nátrium-ion-rendszerek legnagyobb előnye a biztonság. „Ezek az akkuk nem égnek, nem robbannak, a szélsőséges hőmérsékleteket is jól viselik, és környezetbarát az előállításuk és a megsemmisítésük” – magyarázza Nádorfi Árpád. A felhasznált alapanyag bőségesen rendelkezésre áll.

A Top NRG nátrium-ion-akkumulátorai 2025-ben Construma-díjat nyertek. Akár 20 éves élettartamot is kínálnak, és kompatibilisek a legtöbb piacon elérhető inverterrel, 8000 ciklust és 90% kivehető energiával a jelenleg a lítium-ion-akkumulátorok 90%-nál többet tud.

Az energiatárolás piaca a következő években várhatóan felgyorsul, amit egyszerre hajtanak a technológiai fejlesztések, a támogatási programok és a fogyasztói igények. Magyarország ebben a folyamatban nemcsak követő, hanem a helyi fejlesztéseknek és a Jedlik-programhoz hasonló kezdeményezéseknek köszönhetően aktív alakító szerepet is betölthet.

Nádorfi Árpád szerint az irány egyértelmű: „A jövő az energia függetlenségről és a biztonságról szól. Akár ipari, akár lakossági felhasználásról beszélünk, a megbízható, biztonságos és hosszú távon fenntartható tárolási megoldások jelentik a kulcsot.”

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal.
Tovább
Gazdaság

A hitelfelvételhez online is kérhető keresetkimutatás – Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el

Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, bejelentkezés után a További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpontban.
Tovább
Gazdaság

Egy felmérés szerint magyar kkv-k adózási és adminisztrációs könnyítéseket sürgetnek

A 600 cég részvételével készített felmérésben a leggyakoribb javaslatok közé tartozik a szociális hozzájárulási adó átmeneti kedvezménye új HR, pénzügyi vagy marketing munkakörök bevezetésekor, mentorprogram indítása a pénzügyi tudatosság, digitalizáció és külpiacra lépés támogatására és az áfafinanszírozási terhek mérséklése, például a pénzforgalmi áfalimit emelésével
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Lítiumos rendszerek öregedése növeli a tűzkockázatot

Energia
Az energiatárolás hazai piaca új korszakhoz érkezett: miközben a lítium-vasfoszfát akkumulátorok öregedése hosszú távon növekvő tűzkockázatot jelenthet, a fél szilárdtest-technológia ipari alkalmazása áttörést hozhat a biztonság és hatékonyság terén. A Jedlik Ányos Energia Program jelentős támogatásaival, valamint a Top NRG új generációs energiatároló megoldásaival olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek nemcsak gazdaságosabbá, hanem biztonságosabbá is teszik a vállalati és lakossági energiahasználatot.
Tovább

Betilthatják az elektromos mutatós dizájn megoldását

Autó
Betiltanák a behúzható ajtófogantyúkat kínai hatóságok, állítja egy jelentés....
Tovább

Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

Hírek
.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal.
Tovább

A hitelfelvételhez online is kérhető keresetkimutatás – Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el

Gazdaság
Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, bejelentkezés után a További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpontban.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Energia

Lítiumos rendszerek öregedése növeli a tűzkockázatot

Az energiatárolás hazai piaca új korszakhoz érkezett: miközben a lítium-vasfoszfát akkumulátorok öregedése hosszú távon növekvő tűzkockázatot jelenthet, a fél szilárdtest-technológia ipari alkalmazása áttörést hozhat a biztonság és hatékonyság terén. A Jedlik Ányos Energia Program jelentős támogatásaival, valamint a Top NRG új generációs energiatároló megoldásaival olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek nemcsak gazdaságosabbá, hanem biztonságosabbá is teszik a vállalati és lakossági energiahasználatot.
Tovább
Hírek

Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal.
Tovább
Gazdaság

Egy felmérés szerint magyar kkv-k adózási és adminisztrációs könnyítéseket sürgetnek

A 600 cég részvételével készített felmérésben a leggyakoribb javaslatok közé tartozik a szociális hozzájárulási adó átmeneti kedvezménye új HR, pénzügyi vagy marketing munkakörök bevezetésekor, mentorprogram indítása a pénzügyi tudatosság, digitalizáció és külpiacra lépés támogatására és az áfafinanszírozási terhek mérséklése, például a pénzforgalmi áfalimit emelésével
Tovább
Hírek

Balatoni Katalin: számunkra minden magyar oktatási intézmény kincs, amelyet óvni és erősíteni kell

A miniszterelnöki biztos ünnepélyes keretek között átadta az első külhoni magyar pedagógusigazolványt Burus-Siklódi Botondnak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnökének.
Tovább
Gazdaság

Vállalati innovációs pályázatok indulnak 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban

A második alprogramban az elérhető támogatás mértéke már 600 millió forinttól 1,2 milliárd forintig terjedhet.
Tovább
Gazdaság

Az előző év azonos időszakához mérten 1,0 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal bővült az ipari termelés

Az ipari termelés júliusi részletes adatait szeptember 12-én közli második becslése alapján a KSH.
Tovább
Hírek

Hankó Balázs elindította a Magyar Kultúra Nagykövetei programot

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette a Magyar Kultúra Nagykövetei program elindítását a Zeneakadémia 150 jubileumi eseménysorozatról rendezett pénteki sajtótájékoztatón Budapesten.
Tovább
Gazdaság

Fővárosi kormányhivatal: postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Lítiumos rendszerek öregedése növeli a tűzkockázatot

Az energiatárolás hazai piaca új korszakhoz érkezett: miközben a lítium-vasfoszfát akkumulátorok öregedése hosszú távon növekvő tűzkockázatot jelenthet, a fél szilárdtest-technológia ipari alkalmazása áttörést hozhat a biztonság és hatékonyság terén. A Jedlik Ányos Energia Program jelentős támogatásaival, valamint a Top NRG új generációs energiatároló megoldásaival olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek nemcsak gazdaságosabbá, hanem biztonságosabbá is teszik a vállalati és lakossági energiahasználatot.

Betilthatják az elektromos mutatós dizájn megoldását

Betiltanák a behúzható ajtófogantyúkat kínai hatóságok, állítja egy jelentés. Ezzel egy különleges formatervezési megoldással lehetnek szegényebbek az elektromos kocsik. Az elektromos autók elterjedésével vált mind...
© 2025 | www.azuzlet.hu