Lublin városa és a Lublini vajdaság ad otthont a CONNECT 2026 nemzetközi légiközlekedési konferenciának

Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban. A háromnapos eseményre a világ légitársaságainak, repülőtereinek és a szektorhoz kapcsolódó vállalatainak meghatározó képviselői érkeznek, hogy közösen tervezzék a légi utasforgalmi hálózat fejlesztését.

A rendezvény **egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy bemutassák számukra Lublin – a 2029-es Európa Kulturális Fővárosa – és a régió sokszínű turisztikai potenciálját, valamint hosszú távon meggyőzzék őket a lublini repülőtér használatának előnyeiről. A konferencia megrendezéséről szóló együttműködési megállapodást a felek 2025. június 11-én írták alá.

– A CONNECT az egyik legfontosabb esemény a légiközlekedési ágazat számára, amely lehetőséget ad arra, hogy növeljük Lublin ismertségét, és bemutassuk úti célunkban rejlő lehetőségeket. A konferencia megrendezése, még azelőtt, hogy Lublin viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet, kivételes alkalom arra, hogy megmutassuk mindazt, amit városunk kínál. A rendezvény tökéletes platform lesz Lublin népszerűsítésére, és arra, hogy ösztönözzük a légitársaságokat a lublini repülőtér használatára – mondta Krzysztof Żuk, Lublin polgármestere.

Lublin 2029-ben büszkén viseli majd az Európa Kulturális Fővárosa címet, és örömmel valósítja meg az ennek kapcsán, a helyi közösséggel közösen kidolgozott programsorozatot. A cím elnyerése nem csupán kivételes kulturális projektek és rendezvények sokaságát jelenti, hanem a turizmushoz kapcsolódó ágazatok fejlődését és a város nemzetközi promócióját is példátlan mértékben elősegíti.

A Franciaországból indult CONNECT konferencia szervezői 2014 óta minden évben olyan dinamikusan fejlődő úti célt keresnek, amely új, izgalmas helyszínként mutatkozhat be az ágazat szereplői számára. A korábbi rendezvények helyszínei között szerepeltek: Girona (Spanyolország, 2025), Torino (Olaszország, 2024) és Tanger (Marokkó, 2023). A fórum még soha nem került megrendezésre Közép-EurópábanLublin városa és a Lublini vajdaság meggyőzték a szervezőket a térség turisztikai és üzleti potenciáljáról, amely különösen fontos a légitársaságok utasai számára. Emellett kiváló konferenciahelyszínt kínálnak: a nemzetközi Meetings Star minősítéssel rendelkező Lublini Konferenciaközpontot.

A CONNECT évente egyszer biztosít találkozási lehetőséget a szakma döntéshozóinak, hogy az év elején – még a nyári menetrend életbe lépése előtt – kapcsolatokat építsenek és közösen alakítsák a jövő utasforgalmát. 2026-ban Lublin városa lesz ennek az eseménynek a házigazdája.

Lublini vajdaság stratégiai fekvésével és egyre növekvő gazdasági potenciáljával kiemelkedően alkalmas a jövőbeli légiközlekedési szolgáltatások fejlesztésére. Az, hogy egy ilyen jelentős iparági fórumot a régióban rendeznek meg, jól mutatja, hogy Lublin egyre fontosabb helyszínné válik az üzleti találkozók térképén, korszerű és magas színvonalú konferencia-infrastruktúrával.

– Az, hogy a Lublini vajdaság székhelye ad otthont a CONNECT AVIATION 2026 konferenciának, igazolja, hogy régiónk jó irányba halad. Ez a döntés történelmi hagyományainkhoz is illeszkedik, hiszen itt működik a híres Dęblin-i Katonai Repülési Akadémia. Ily módon Lublin a gazdaság, a turizmus és a kultúra központjává válik. Bízom benne, hogy ez a stratégiai jelentőségű esemény tovább erősíti a vajdaság nemzetközi pozícióját – nyilatkozta Jarosław Stawiarski, a Lublini vajdaság marsallja.

CONNECT egy független fórum a légi járathálózat fejlesztésére, amely lehetőséget biztosít a repülőtereknek és régióiknak a kereskedelmi kapcsolatok bővítésére a különféle légitársaságokkal – legyen szó nemzeti, regionális, üzleti, charter vagy fapados szolgáltatókról.

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.
Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban
Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját az idei Sziget fesztiválon.
Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban.
Az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak az online szálláshely-közvetítési piacra, és az Airbnb sem először kerül a nemzeti versenyhatóság látókörébe.
A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.
Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban
Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban.
A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki.
Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban
Francia, német és holland rendőrök segítik a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkáját az idei Sziget fesztiválon.
2025 végére Bécsben kizárólag gyalogosan, kerékpárral vagy elektromos járművekkel történik majd a postai kézbesítés,
Több szempontból kiemelten fontosak a zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai, ezért fejlődésüket az Agrárminisztérium is elkötelezetten támogatja.
A Magyar Telekom a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 994 és 1810 forint között mozgott, szerdán 1750 forinton zárt.
Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak, a kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni,
Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Rekordszintre emelkedett a bitcoin jegyzése a dollárral szemben péntek reggel az intézményi befektetők keresletének a hatására.
Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...
Lublin városa és a Lublini vajdaság lesz a házigazdája a 22. CONNECT nemzetközi konferenciának, amelyet 2026. február 17–19. között rendeznek meg a Lublini Konferenciaközpontban.

Az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak az online szálláshely-közvetítési piacra, és az Airbnb sem először kerül a nemzeti versenyhatóság látókörébe.
