Luxus a köbön: globális csúcsgasztronómia a dubaji prémiumhotelben

One&Only luxus resortjaival a prémium utazók körében presztízst szerzett Kerzner International szállodalánc az Atlantis The Royal megnyitása után egy újabb különleges projektet valósít meg Dubajban. A Dubaj szívében épülő The Link a One Za’abeel világbajnok építészeti és gasztronómiai megoldásaival emeli a luxus tétet az Emírségekben.

Az Atlantis The Royal megnyitása után a Kerzner International következő dubaji nyitása a One Za’ abeel a tervek szerint 2023 negyedik negyedévében nyitja meg kapuit. Az épület különlegességét az adja, hogy a 304 és a 204 méteres toronyépületét a világ leghosszabb konzolja, a The Link köti össze a levegőben, vízszintesen. Mindez egyszerre két újdonságot is magában rejt a Kerzner számára, mert miközben itt található a világ első függőleges One&Only Resort-ja és mellette a luxus magánlakások, itt nyílik meg a szállodacsoport első Siro Hotelje is. Arról nem beszélve, hogy a The Link nemcsak a külcsin, hanem a belbecs tekintetében is egyedülálló lesz azzal, hogy garantáltan az ínyencek egyik kedvenc hotspotjaként kerül fel a turisztikai térképre.

Erről gondoskodik, hogy a világbajnok vízszintes összekötő építmény, a The Link at One Za’abeel 11 étteremnek ad majd otthont. Közéjük tartozik a francia konyha sztárjának számító Anne-Sophie Pic La Dame de Pic nevű étterme, míg a Paco Morales által vezetett “Qabu” Córdoba kulináris történetét és a kortárs mór konyháját kínálja. A két Michelin-csillaggal rendelkező séf a hagyományos andalúz konyha modern értelmezéséről ismert.

Tetsuya Wakuda “Sagetsu” étterme a hagyományos és modern japán konyhát mutatja be: a három Michelin-csillagos séf a klasszikus francia technikákat a természetes, szezonális ízekre összpontosító japán filozófiával ötvözi. A Bo.Lan, Bo Songvisava és Dylan Jones duója, a “Duang Dy” thai ízeket kínál Bangkokból. A Michelin-csillagos “Bo.Lan” étterem Ázsia 50 legjobb étterme közé tartozik.

Mehmet Gürs “Arrazuna” étterme a Levante és az Arab-félsziget konyháját eleveníti fel egy csúcskategóriás élelmiszercsarnokban és piacon, nyolc nyitott konyhával és ínyencboltokkal. Dabiz Muñoz nemzetközi street food étterme, a “Street XO” egy olyan gasztrokoncepció, amely haute cuisine-t kínál alkalmi környezetben. Muñoz a három Michelin-csillag mellé, immár egymás után a második évben a The Best Chef Awards első helyét nyerte el.

A Za’ abeel vezetői saját koncepciót is kidolgoztak: a “Sphere” bár a The Linkben panorámás kilátást nyújtanak, koktélokkal és sommelier-k által kiválasztott borokkal. A The Link tetején található “Tapasake” pedig az Egyesült Arab Emírségek leghosszabb végtelenített medencéjéhez, valamint a cabanákhoz vezet, ahol kortárs japán-perui konyhát és koktélokat szolgálnak fel. A negyedik szinten található “The Garden”-ben pedig az indonéz szigetvilág ízeit idéző “Andaliman” teszi teljessé a globális gasztropalettát.

