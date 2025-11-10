Kezdőlap Építőipar Luxusautó árából építenek regeneratív parkokat Magyarországon
Luxusautó árából építenek regeneratív parkokat Magyarországon

AzÜzlet.hu

fotók: Green Connect

Luxustermékekből születhetnek új karbonnegatív parkok. Forradalmasítja a közösségi finanszírozást a Green Connect, amely egy több pilléren nyugvó, innovatív fenntarthatósági szemléletű program. Ez a program egyszerre szolgálja a természet regenerálását, a fenntartható és karbonnegatív építészet előmozdítását, a digitális fenntarthatóság megoldásainak elterjesztését, valamint a zöld gazdaság és a közösségi fenntarthatóság fejlesztését.

Az alapítók célja, hogy innovatív választ adjanak a természet regenerálására az építészeten, a tudatos fogyasztáson, a pénzügyi szektoron és a közösségeken keresztül, a modern technológia segítségével. A kezdeményezés fő motorja és alapja a kölcsönösség.

„Amikor Konfuciusztól 2500 évvel ezelőtt megkérdezték, hogy mester, mi az az egyetlen szó, amire az ember felépíthet egy életet, azt válaszolta, ez a szó a kölcsönösség”- idézte fel a szervezet elindításának mottóját Timár Tibor, a Green Connect alapítója.

A Green Connect arra a gondolatra épül, hogy létrejöhet a kölcsönösség a természet és a gazdaság, a vállalatok és a vásárlók, munkavállalók között, valamint a zöld és a nem zöld cégek közötti kölcsönös segítségnyújtásban.

„Az emberiség a fenntarthatósági kihívások olyan pontjára érkezett, ahol már nem elegendő a részmegoldások keresése. Hiszek abban, hogy a pénzügyi, gazdasági, kereskedelmi és építészeti modellek úgy is működhetnek, hogy azok összhangban legyenek a természet erőforrásaival, és ezzel hosszú távon is fenntarthatóak maradjanak” – hangsúlyozta Timár Tibor.

Több mint faültetés

A Green Connect szakít azzal a bevett gyakorlattal, hogy egy-egy faültetési kampánnyal a társadalmi szereplők megoldottnak tekintik a zöldítést. A cél az úgynevezett regeneratív társadalmi modell megteremtése. A valódi regeneráció a természet mélyebb rétegeiben kezdődik: a Green Connect a talaj javítására, a vízmegtartás erősítésére, a biodiverzitás növelésére fókuszál.

„Nem egyszerű faültetésekben gondolkodunk, hanem parkok, élőhelyek és teljes ökoszisztémák létrehozásában, amelyek a permakultúra és a biodinamikus gazdálkodás elveire épülnek” – teszi hozzá Barát István Zsolt, társalapító. „Elvünk, hogy többet adjunk vissza a természetnek, mint amennyit elveszünk belőle.”

Az alapítók különböző rendszerek és programok kidolgozásával segítik a társadalmat a harmonikus fejlődésben. A rendszer támogatja a vállalatokat a CSR és ESG céljaik teljesítésében is.

Green World Credit, mint az egyéni felelősségvállalás eszköze

A program célja a szemléletváltás terjesztése, az érzelmi kötődés és a felelősségvállalás erősítése, ellentétben az elvont karbonkredit-rendszerekkel. A Green Connect elsősorban önkormányzatokkal együttműködve épít komplett parkokat, a helyhatóságoknak csak a területet kell biztosítaniuk.

„A rendszer fő motorja a Green World Credit, egy digitális kód (5500 Ft/kredit), amelyet a cégek megvásárolnak, majd továbbadnak vásárlóiknak vagy munkavállalóiknak. Az egyének pedig szabadon dönthetnek a kódot felhasználva arról, hogy hol szülessen meg a számukra kedves zöld projekt. A zöldítési folyamat teljesen átlátható és GPS-koordináták alapján nyomon követhető.” – magyarázta Timár Tibor.

A múlt erőgépe a jövő zöld hőse”

A Green Connect programot szó szerint berobbantotta egy váratlan befektetői felajánlás, egy 100 millió forint értékű gyűjtői darab, egy Porsche 911 GT3 sportautó, amely mostantól szintén a zöld projektek megvalósítását szolgálja.

„Véleményünk szerint a materiális javaktól, például luxustermékektől sokkal könnyebben megválnak az emberek, ha tudják, hogy ezzel valódi társadalmi és környezeti érték születik” – fogalmaztak az alapítók. „Így válik egy mérnöki remekmű a zöld jövő szimbólumává, bemutatva azt, hogyan lesz egy valakinek nélkülözhető tárgyból a természet regenerációját finanszírozó projekt. Így a luxus öncélból, átváltozik a közjó eszközévé. Ez az autó ma már része az ökológiai és gazdasági ökoszisztémánknak. Egy létező tárgy, de egyben lehetőség is, hogy zöld projektté váljon.”

A program a Green Connect november 29-i konferenciáján kerül bemutatásra, és a kampány elindítása után, aki vásárol Green Connect támogatói kreditet, esélyt kap az ikonikus sportautó megnyerésére, miközben közvetlenül finanszírozza 3-4 nagyméretű zöld park építését és több kisebb társadalmi szerepvállalási projektet is. A Green Connect céljai között szerepel, hogy ezt az etikus finanszírozási modellt kiterjessze.

Minden, amit a Green Connect-ről tudni kell

A Green Connect program és az általa fémjelzett regeneratív társadalmi modell november 29-én mutatkozik be a Herman Ottó Konferencia Központban.

Az eseményre a nagyközönség mellett cégvezetőket és döntéshozókat is várnak. A szakmai program útmutatást ad a Green Connect rendszerének a CSR és ESG keretrendszerekbe való integrálásához, valamint a szemléletváltás ösztönzéshez.

Az alapítókon kívül előadást tart mások mellett Kovács Gyula, a Tündérkertek alapítója, aki megmentette a Kárpát-medence őshonos gyümölcsösfajtáit, de a résztvevők előadást hallhatnak a klímaszorongásról, zöld iparról, és zöld építészetről is.

A konferenciára érkezők ajándék kreditet is kapnak, amellyel azonnal kipróbálhatják a rendszer működését, egyet pedig tovább is adhatnak ismerőseiknek, hogy ők is hatással lehessenek a természet regenerálására.

