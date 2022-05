Luxusmárkák csatája az önvezetésért

Miután a versenytársak egy része már lépett, most a luxusautó-gyártó BMW “Tech Magic” címszó alatt rengeteg új technológiát ígérve dobta piacra legújabb modelljét.

Vannak pillanatok, amikor a BMW vezérigazgatója úgy beszél, mint egy rámenős eladó egy autókereskedésben: a FAZ tudósítása szerint Oliver Zipsének most, a vállalat éves közgyűlésén volt egy ilyen pillanata, amikor az új BMW 7-es sorozat előnyeit ismertette a virtuálisan összekapcsolt részvényesekkel. Mondván, a vezetésre invitáló luxuslimuzinban még a legigényesebb ügyfeleknek is éppen úgy otthon kell érezniük magukat, “mint egy privát társalgóban“.

Mindez úgy hangzott, mintha a müncheni vállalat legújabb technikai vívmánya végre valóra váltaná az autonóm vezetés álmát. Zipse ugyanakkor a hátul ülő utasok szórakoztatásáról is áradozott: “Tetszik a hátul elhelyezett, 31 hüvelykes ‘BMW Theatre Screen’. Mozivá alakítja a 7-es sorozatot.” A BMW-főnök számára a dolgok egyértelműek: a 7-es sorozat a “Tech Magic” megtestesítője, és így pontosan azt jelenti, amit a vásárlók ma elvárnak. “Technológiailag jelenleg egyetlen jármű sem tud ennél többet nyújtani.”

Az e-autók adózási és üzemeltetési kérdései. Hogyan hat az új autó átadások csúszása, a kényszerű túlfutás menedzselése a cégautó piacra és a flottaüzemeltetésre? Minden, amit a cégautóhasználat személyi jövedelemadó vonzatairól ismerni kell. Tudjon meg mindent a legjobb szakemberektől, egy szakmai konferencián 2022 június 15-én. Részletek és további információ: itt található.

A különleges berendezések költségei

Szakértők szerint azonban a kételyek jogosak. Már csak azért is, mert különösen a leghevesebben vitatott témában, az automatizált vezetés kapcsán a konkurencia még keményebben veri a reklámdobot. Mindenekelőtt Elon Musk, az amerikai elektromos úttörő Tesla vezetője nem fárad bele, hogy a közeljövő önvezető autóira mutogasson. De Ola Källenius a fő rivális Mercedes-Benztől is a jelenbe hozta a témát úgy, hogy Källenius cége technológiailag Zipse előtt jár: a BMW 7-es sorozatával ellentétben a Mercedes S-osztály vásárlói már opcionális extraként rendelhetik az automatizált vezetést. A Mercedes szerint ezzel a “világ első autógyártója, amely nemzetközileg érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik a nagymértékben automatizált vezetésre“.

A “Drive Pilot” speciális felszereltség az S-osztály szedán esetében 5000 euró plusz áfa, az elektromos S-osztály EQS esetében pedig 7430 euróba kerül, mivel az utóbbiban a vezetéstámogató rendszer nem alapfelszereltség. A Tesla 7500 eurót kér az automatizált vezetésért, az Egyesült Államokban pedig a cég nemrég 12 000 dollárra, azaz 11 400 euróra emelte az árat. És a BMW? A bajorok eredetileg azt tervezték, hogy az egy évvel ezelőtt megjelent BMW iX-et ilyen különleges felszereltséggel kínálják, de nem sokkal a piaci bevezetés előtt elálltak ettől.

Az automatizált vagy autonóm vezetés öt szintre osztható – a 0. szinttől kezdve, amikor csak a vezető irányít és vezet számítógépes segítség nélkül, egészen az 5. szintig, amikor a jármű vezető nélkül, azaz valóban autonóm módon mozog. Számos autógyártó már kínál 2. szintű asszisztens rendszereket, amelyeknél a vezető néhány másodpercre leveheti a kezét a kormányról. Egyes asszisztenseket 2. szint plusznak neveznek, mert további funkciókat tartalmaznak. A Mercedes által most kínált 3. szintű rendszer lehetővé teszi, hogy a járművezetők hosszabb ideig más dolgokat is csinálhassanak. Ugyanakkor készen kell állniuk arra, hogy bármikor átvegyék a kormányt. Csak a 4. szinttől kezdve képes arra az autó, hogy minden vezetési feladatot automatikusan végezve, hosszabb távolságokat is képes legyen megtenni a vezető beavatkozása nélkül.

Ki a felelős a bajban?

A Mercedes “Drive Pilot” autópályákon legfeljebb 60 kilométer/órás sebességig engedélyezett. Ezért különösen dugókban veheti át a vezetést. A nagyobb sebességet és az autonóm sávváltást a törvény nem engedélyezi.

A Mercedes tavaly év végén kapta meg az engedélyt a Szövetségi Közlekedési Hatóságtól. Britta Seeger, az értékesítési igazgatóság tagja szerint a stuttgarti vállalat az év végéig az Egyesült Államokban is szeretné megszerezni az engedélyt. Nevada és Kalifornia államok valószínűleg az elsők lesznek, ahol ez sikerülhet. Tisztázásra került az is, hogy ki a felelős, ha a számítógép letér a helyes útról: a Level 3 Drive Pilot aktiválásával a járművezető a gyártóra ruházza a felelősséget a járművéért. Kár esetén a felelősség szintén a gyártóra száll át. A kocka tehát el van vetve.