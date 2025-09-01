Kezdőlap Turizmus Luxusnyaralás arab módra: Rixos Premium Saadiyat Island
Luxusnyaralás arab módra: Rixos Premium Saadiyat Island

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A Saadiyat-sziget hófehér homokos partján, az Arab-öböl kristálytiszta vize által körülölelve található Abu Dhabi egyik legegyedibb szállodája, a Rixos Premium Saadiyat Island. A mediterrán hatásokkal átszőtt arabeszk stílusban épült palotaszálló „All Inclusive, All Exclusive” koncepciójával új szintre emeli a luxusnyaralás fogalmát – legyen szó családi nyaralásról, romantikus kiruccanásról vagy kulturális felfedezőútról.

A Rixos Premium Saadiyat Island szállodába érkezve az utazót azonnal magával ragadja a lobby hangulata: mintha egy hagyományos, mégis modern arab palota kapuin lépnénk át. Hatalmas kristálycsillárok ragyognak a magas mennyezetről, a kék és zöld mozaikok bonyolult mintái a Perzsa-öböl hullámait idézik, a tükörsima márványpadló pedig visszatükrözi a szökőkutak vízjátékát. Tekintetünk a hatalmas íves ablakokon és az arab palotákat idéző fodros boltíveken át, egyenesen a végtelen tengerre siklik, míg a vakítóan fehér homok és az azúrkék víz árnyalatai a nap minden órájában új arcukat mutatják. A belső udvarokat árnyas pálmafák, virágos növények és illatos kertek díszítik, amelyek között csobogó patakok és kényelmes pihenőhelyek invitálják a vendégeket a kikapcsolódásra.

Miközben a wellness szerelmesei szabadtéri Pilates, légi jóga és TRX edzéseken vehetnek részt, az Anjana Spa pedig diszkrét medencéjével, török hamamjával és hóbarlangjával kényezteti az érzékeket, az igazi attrakció a gyönyörű strand területén várja a vendégeket.

Nem beszélve a Rixos Premium Saadiyat Island szívében álló hatalmas, lagúna-szerű, nyitott medencéről, amelynek vize a napfényben csillog. A medencét pálmafák és kényelmes napozóágyak szegélyezik, a vízparti bár pedig frissítő koktélokkal és jéghideg gyümölcsökkel várja a vendégeket. Innen csak néhány lépés a szálloda saját fehér homokos strandja, ahol az Arab-öböl gyengéd hullámai és türkizkék vize kínál frissítő élményt. A kényelmes kikapcsolódást a part menti napozóágyakon való pihenés garantálja, míg a sportosabb vendégek kipróbálhatják a szörfözést, a kajakozást vagy akár a búvárkodást is.

Gasztronómiai utazás a világ körül

A Rixos Premium Saadiyat Island egyik legnagyobb előnye az ultra all-inclusive szolgáltatás, amelynek középpontjában a Turquoise étterem áll. Ez a hatalmas, elegáns étterem a nap minden órájában kimeríthetetlen választékot kínál arab és nemzetközi ételekből – olyan bőségesen és változatosan, hogy egy hét sem elég ahhoz, hogy mindent megkóstoljunk. Már csak azért sem, mert a reggelitől az éjszakai harapnivalókig a vendégeket folyamatosan feltöltött büfével várják.

A reggeli menü frissen sült péksütemények, ropogós croissantok és illatos kenyerek illatával csábítja a vendégeket, míg emellett a saláták, arab finomságok, mediterrán sajtok, friss gyümölcsök, felvágottak és édességek hihetetlenül változatos választéka sorakozik egymás mellett. Ebédidőben az indiai curry és a fűszeres tandoori húsok illata keveredik a frissen elkészített olasz tészták és pizzák illatával, míg az arab konyha gazdag húsos specialitásai, hummusza és fűszeres kebabjai színesítik a választékot.

A tengeri ételek kedvelői is paradicsomban érzik magukat: a frissen grillezett halak, garnélák és kagylók mellett este hatalmas sushi választék is kiegészíti a büfét, amelyet ropogós zöldségek és egzotikus gyümölcsök tesznek teljessé. A desszertasztal pedig maga az édes mennyország: baklava, mille-feuille, csokoládétorták, moussek, gyümölcstorták és fagylaltok várják a ínyenceket.

Az esti vacsora különleges hangulatát a szabadtéri terasz teszi teljessé, ahol a csillagos égbolt, a lágy élőzene és a tenger felől érkező enyhe szellő felejthetetlenné teszi az étkezést. És mintha mindez nem lenne elég, a szálloda öt à la carte étterme további gasztronómiai kalandokra invitál a görög, olasz és nemzetközi ételekkel, prémium italokkal kísérve. Mindehhez az ultra all-inclusive csomag részeként az összes ismert alkoholmárka közül választhatnak a vendégek.

Ahol a luxus otthonossá válik

A Rixos Premium Saadiyat Island szobái és lakosztályai eleganciát és kényelmet árasztanak. Az arabeszk motívumokkal díszített falak, a világos márványfelületek és a gondosan kiválasztott textíliák harmóniája már az érkezés pillanatától kezdve otthonos érzést kölcsönöz. A kényelmet a nyugodt éjszakai alvást ígérő king-size ágyak, valamint a privát erkélyek biztosítják, ahonnan az alsó szintű szobák vendégei közvetlenül a saját medencéjükbe léphetnek, vagy élvezhetik a kertre és a végtelen tengerre nyíló kilátást.

Párok számára ez a környezet a romantika megtestesülése: csendes, csak felnőtteknek fenntartott medencék, meghitt vacsorák a tengerparton a naplementében és a spa exkluzív szolgáltatásai garantálják a tökéletes kikapcsolódást.

Ugyanakkor a szálloda igazi paradicsom a családok számára is, akik tágas családi lakosztályok vagy saját medencés szobák közül választhatnak, ahol mindenki otthon érezheti magát. Nem utolsósorban azért, mert a kicsiket a színes Rixy Kids Club fogadja, tele játékokkal és kreatív tevékenységekkel, míg a tinédzsereket reggeltől estig külön programok szórakoztatják, képzett animátorok vezetésével és naponta változó tevékenységekkel. Ezenkívül a mini vízi park és a hullámmedence is gondtalan szórakozást nyújt a kicsiknek, miközben a szülők nyugodtan pihenhetnek és élvezhetik a nyaralást.

Felfedezésre váró élmények

Ha nem csak a tengerparti élményekre vágyunk, érdemes felfedezni Abu Dhabi kulturális és szórakoztató látnivalóit is. A közeli Saadiyat Kulturális Negyedben a művészet szerelmesei megcsodálhatják a Louvre Abu Dhabi, a Zayed Nemzeti Múzeum és a hamarosan megnyíló Guggenheim Múzeum lenyűgöző kiállításait. A családok és az adrenalinra vágyó utazók számára a Yas-sziget vidámparkjai – köztük a Ferrari World, a Warner Bros. World, a Yas Waterworld és a SeaWorld Abu Dhabi, az első az Egyesült Államokon kívül – egyaránt felejthetetlen kalandokat kínálnak.

A hófehér márványból épült Sheikh Zayed Grand Mosque Centre, amely ingyenesen látogatható, a világ nyolcadik legnagyobb mecsetje. Nemcsak mérete, hanem lenyűgöző megjelenése is lenyűgöző, amely az Ezeregyéjszaka meséire emlékeztet. Azok, akik személyesen csodálják meg, biztosan sokáig emlékezni fognak a Grand Mosque fenséges látványára és a Rixos Premium Saadiyat Island kifinomult tengerparti eleganciájára.

Érsek M. Zoltán

A cikk testvérlapunk AzUtazó felületén jelent meg

