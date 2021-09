Lynx-harcjárműgyár bokrétaünnepe – szerződés lőszergyártásra

A Lynx-harcjárműgyár a védelmi ipar fontos bázisa lesz. Felhajtóerőt jelent a gazdaságban és a foglalkoztatásban. Emellett kiemelkedő szerepet játszik Magyarország járműipari, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységében – mondta az innovációs és technológiai miniszter.

A zalai megyeszékhelyen a német Rheinmetall és a magyar állam közös beruházásában épülő gyár bokrétaünnepséget tartott.

Palkovics László közölte: A Lynx-harcjárműgyár a magyar védelmi ipar újjáépítésének zászlóshajója lehet, olyan üzem épül Zalaegerszegen, amelynek tevékenysége összhangban áll a kormányzati célkitűzéssel. A gyár a beszállítókkal együtt közel félezer képzett szakembernek ad majd munkát.

Hozzátette: a haderő modernizációjához korszerű technológiára és hadiiparra van szükség. A Lynx-gyárhoz hasonló beruházásokkal és fejlesztésekkel 2030-ra a Magyar Honvédség a régió meghatározó haderejévé válhat. “A gyalogsági harcjárműveket gyártó üzem tevékenyégével ahhoz is hozzájárul, hogy az ország GDP-jének legalább 2 százalékát védelmi célokra fordítsuk” – mondta Palkovics László.

A hadiipar újra épül

Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta, a magyar kormány megteremti a hazai hadiipar újra fejlesztését. A zalai megyeszékhelyen épülő üzem pedig “a korszakváltás szimbóluma lesz”. Zalaegerszegen gyártják 2023-tól a világ egyik legkorszerűbb páncélozott harcjárművét. A közelben működő ZalaZone tesztpálya lehetőségeinek kihasználásával komplex fejlesztés valósul meg.

A kormány számára a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, ezért kiemelt nemzeti cél, hogy a Magyar Honvédség a térség meghatározó hadereje legyen – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka kifejtette: a 21. századi technológia alkalmazásával a Magyar Honvédség az innovációban, az oktatásfejlesztésben motorja lehet a haderőfejlesztés területén történő modernizációs folyamatnak.

Maróth Gáspár védelmi ügyekért felelős kormánybiztos példaértékűnek nevezte a magyar és német cégek közti együttműködést. Armin Papperger, a Rheinmetall elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak és a kivitelezőknek az elmúlt időszakban végzett munkájukért.

Segíti a kutatás-fejlesztést az együttműködés

Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere arról beszélt, hogy a biztonságpolitikai és gazdaságpolitikai szempontból is jelentős. A 60 milliárd forint értékű beruházás a munkahelyteremtés mellett kutatásfejlesztési és innovációs célokat is szolgál. További lehetőségeket is jelent a város, a térség, valamint az ország számára.

A tervek szerint még az idén tető alá kerül a két és fél hektáron épülő 25 ezer négyzetméter alapterületű üzem. Ennek a legmagasabb pontja 20,5 méter – hívta fel a figyelmet Vigh László, a térség országgyűlési képviselője.