Ma már így kukázzák ki a magyarok az akciókat 

A magyar felnőtt lakosság egyharmada már kizárólag online formában olvassa az akciós kiadványokat, míg 43 százalékuk vegyesen, online és offline is lapozgat. Mindössze a lakosság egyötöde maradt hű kizárólag a papír alapú akciós újságokhoz – derült ki a Shopfully kutatásából. A digitalizációval nem csökkent az akciós újságok népszerűsége: a felnőtt lakosság 85 százaléka legalább havi rendszerességgel nézi meg, és szinte ugyan ennyien be is vallják, hogy ezek a kiadványok befolyásolják vásárlási döntéseiket.

Az akciós reklámújságok penetrációja továbbra is rendkívül magas a magyar felnőttek körében: a kutatás szerint 85 százalékuk legalább havi rendszerességgel olvassa ezeket a kiadványokat. A Shopfully – korábban Offerista Group – a drive-to-store piacvezető vállalatának kutatása szerint a felnőttek 71 százaléka hetente böngészi az akciós ajánlatokat, míg mindössze 6 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem olvas akciós újságokat. A nemek közötti különbségek is szembetűnők: a nők szignifikánsan gyakrabban lapozgatják a reklámújságokat, mint a férfiak – derül ki a kutatásból.

De kik alkotják azt a 6 százalékot, akik soha nem olvasnak akciós újságot? Zsatkulák István, a Shopfully digitális reklámkiadvány-terjesztési szakértője szerint, ez a csoport leginkább fiatalabb, magasabb iskolai végzettségű és jövedelmű férfiakból áll, akik városi környezetben élnek. „Különösen magas a diákok és az egyedülállók aránya ebben a csoportban. Élethelyzetük miatt nem érdekli őket az akciók követése” – tette hozzá, majd hangsúlyozta: „Még”.

Eljön az idő, amikor eltűnnek az akciós újságok a postaládákból

Ma a hibrid tartalomfogyasztás egyre elterjedtebb: a fogyasztók legnagyobb csoportja, 43 százalék, mind nyomtatott, mind digitális formában olvassa az akciós reklámújságokat. A digitalizáció térnyerését jelzi, hogy a válaszadók 30 százaléka már kizárólag digitálisan böngészi ezeket a kiadványokat, miközben csupán 21 százalék ragaszkodik a nyomtatott formához.

Nyugat-Európában ez a folyamat már lezajlott, mára 90 százalékhoz közelít a digitalizáció. A kutatás eredményei egyértelműen mutatják, hogy Magyarországon is intenzíven zajlik a digitális átállás, és a jövőben tovább növekszik az online tartalmak iránti igény.

„Bár a nyomtatott formátumot kevesebben használják kizárólagosan, mégis van egy stabil felhasználói bázisa. Ezért az akciós újságok digitális transzformációját fokozatosan javasolt megvalósítani a kereskedőknek, kezdetben megtartva a nyomtatott reklámújságokat, különösen azon vásárlói csoportok számára, akik kevésbé aktívak digitálisan” – fogalmazott a szakértő.

Regionális és generációs különbségek

A kutatás rávilágított arra is, hogy az akciós reklámújságok olvasási szokásai regionális eltéréseket mutatnak Magyarországon. A Dél-Alföldi régióban például többen választják a nyomtatott újságokat, mint az online verziókat. Ezzel szemben az ország többi részén az online formátum népszerűbb a nyomtatottnál, bár minden régióban a legtöbben mindkét típust egyszerre használják. Budapesten különösen erős a digitális dominancia: itt már nagyobb arányban olvasnak kizárólag digitális reklámújságokat, mint hibrid formában.

„Ez jól mutatja, hogy a digitális átállás gyorsabb ütemben zajlik a fővárosban” – jegyezte meg Zsatkulák István. „A vidéki régiókban a hagyományos nyomtatott formátumok még mindig jelentős szerepet játszanak a fogyasztók információszerzésében.”

Az adatok alapján kirajzolódik egy generációs különbség is. A fiatalabb korosztályok körében az online tartalmak elérése kiemelten fontos, míg az idősebbek körében valószínűbb, hogy hűek maradnak a hagyományos, nyomtatott újságokhoz.

Az akciók ereje: ennyire befolyásolnak minket?

De vajon mennyire hallgatunk ezekre az akciós újságokra? Nos, úgy tűnik, eléggé. A magyar felnőtt lakosság egynegyede szerint az akciós kiadványok „nagyon” befolyásolják vásárlási döntéseiket, míg a többségük, 55 százalék, azt mondja, „valamennyire” hatnak rájuk. Mindössze 13 százalék véli úgy, hogy „nem nagyon”, és csupán 7 százalékuk állítja, hogy „egyáltalán nem” befolyásolják őket ezek az ajánlatok. A nők vásárlási szokásaira szignifikánsan nagyobb hatást gyakorolnak az akciós újságok, mint a férfiakéra.

És ha ez nem lenne elég, az akciók az impulzusvásárlások terén is erőteljesen hatnak ránk. A magyar felnőtt lakosság jelentős része vásárolt már olyan termékeket, amelyekre valójában nem volt szüksége, csak mert „kiváló ajánlatot” talált – mondta Zsatkulák István. A válaszadók 64 százaléka (5% nagyon gyakran, 19% gyakran, 40% néha) nyilatkozta, hogy legalább időnként enged az ilyen kedvező ajánlatok csábításának. Mindössze 11 százalékuk állította, hogy soha nem vásárol impulzívan, vagyis gyakorlatilag a fogyasztók 89 százaléka impulzusvásárló.

A digitalizáció kihívásai: hogyan érhetik el a kereskedők online a vásárlókat?

Az akciós újságok továbbra is uralják a vásárlók figyelmét— igaz, egyre inkább a digitális térben. Magyarországon is gőzerővel zajlik a digitalizációjuk, ahogy a kutatás egyértelműen mutatja: az online elérésű újságok egyre népszerűbbek a nyomtatott formátumokkal szemben. Míg Nyugat-Európában ez a folyamat már lezajlott, és gyakorlatilag szinte teljes a digitalizáció, nálunk is intenzíven zajlik a digitális átállás, és a jövőben várhatóan tovább növekszik az online aránya.

Az adatok azt jól jelzik, hogy az akciós újságok továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a fogyasztók tájékoztatásában és vásárlási döntéseik befolyásolásában. A digitalizáció azonban nemcsak új lehetőségeket, hanem kihívásokat is jelent a kereskedők számára, akiknek alkalmazkodniuk kell a változó fogyasztói szokásokhoz.

A kereskedőknek olyan digitális stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyekkel elérhetik azt a lefedettséget, amit korábban a postaládákon keresztül biztosítottak, mert a vásárlók továbbra is igénylik az akciós ajánlatokat és a kedvezményes termékekről szóló információkat. „Azok a márkák, amelyek minél előbb elkezdik a reklámkiadványok terjesztésének digitális transzformációját, annál nagyobb versenyelőnyre tesznek szert” – zárta a szakértő.

-azüzlet-