Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból

Jelenleg a 700 ökoturisztikai létesítményből 350-et nemzeti park igazgatóságok tartanak fenn, így mára már a fenntartható turizmus legnagyobb letéteményeseivé váltak – jelentette ki Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára, a Kadarka-kör által szervezett 12. szüreti vigadalmon, pénteken a Jókai-kertben.

Idén a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság megnyithatta a 34. ökoturisztikai bemutatóközpontját Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen, a létesítmény csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.

A rendezvényen az államtitkár arra emlékeztetett, hogy amikor Jókai Mór 1853-ban megvette a sváb-hegyi szőlőskertet Schweitzer hegedűgyárostól házzal együtt 2200 forintért, abban még nem volt egyetlen gyümölcsfa se. Az író fáradságos munkája eredményeként rekultiválta az egykor itt álló elhagyott kőbányát, őshonos gyümölcsfákat telepített, illetve egy kadarka ültetvényt hozott létre teraszos elrendezéssel. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Jókai emlékét megőrizve azóta is vigyáz a tájra, az országban egyedülálló, közel 900 szőlőtőkéből álló kadarka gyűjteményt is gondozza – fűzte hozzá az államtitkár.

Kifejtette, Magyarország nemzeti park igazgatóságai évente 1,6 millió regisztrált vendéget fogadnak, 1000 fős szálláshelyhálózatot üzemeltetnek, valamint 1000 kilométer hosszú tanösvényrendszer áll a természetbarátok rendelkezésére, az infrastruktúra pedig folyamatosan fejlődik a közösségi igényekhez igazodva.

A természet védelme nemcsak a múltról, a jelenről, hanem a jövő generációiról is szól, amiért a kormány elkötelezetten dolgozik. Ezért folytatódik a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, a KEHOP Plusz, amelynek keretében országszerte 60 projekt fog megvalósulni, 42 milliárd forint értékben, közel 100 ezer hektáron javítva a természeti környezet állapotát, valamint az ország ökoturisztikai kínálatát is bővíti – zárta beszédét Rácz András.(Agrárminisztérium)