Maduro után Venezuela olajiparának újjáélesztése se gyors, se olcsó nem lesz

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump arról beszélt, hogy az amerikai olajvállalatok visszatérhetnek Venezuelába Nicolás Maduro eltávolítása után, milliárdokat fektetve be az infrastruktúra helyreállításába és az ország olajtermelésének fellendítésébe. A folyamat azonban jelentős akadályokba ütközhet.

Bár néhány nyugati olajvállalat — amelyek jelenleg is rendelkeznek venezuelai érdekeltségekkel — viszonylag gyorsan növelhetné kitermelését, egy nagyobb volumenű iparági újjáépítés évekig tarthatna, és több tízmilliárd dolláros beruházást igényelne.

A tét ugyan hatalmas — Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb ismert olajtartalékaival —, de a kockázatok is jelentősek. Olyan vállalatok, mint az Exxon Mobil vagy a ConocoPhillips korábban már veszteségeket szenvedtek el az országban. Emellett az olaj világpiaci ára az elmúlt egy évben több mint 20%-kal csökkent, ami visszafoghatja a beruházási kedvet.

Jelenleg két kulcskérdés határozza meg a helyzetet: hogyan szerveződik újjá Venezuela kormánya Maduro elfogása után, illetve feloldja-e az Egyesült Államok a gazdasági szankciókat.

Ali Moshiri, a Chevron korábbi venezuelai vezetője szerint a Chevron — amely a legnagyobb magánolaj-termelő a venezuelai piacon — és más kisebb cégek akár 1,5 millió hordó/nap szintre is növelhetnék a kitermelést 18 hónapon belül, ami legfeljebb 7 milliárd dollárba kerülne. Ez azonban még mindig jóval elmaradna az 1990-es évek végi termeléstől, és a világ olajfogyasztásának csupán kis részét tenné ki.

A további bővítés annál inkább hosszadalmas lenne, mert az ország olajipari infrastruktúrája jelentős részben leromlott állapotban van. Még az érdeklődő cégeknek is időbe telne újra belépni a piacra, szerződéseket kötni és működést indítani. Daniel Yergin energiaipari történész szerint a helyzet részben Irak példájára emlékeztet, ahol szintén évekbe telt a termelés helyreállítása a 2003-as amerikai invázió után.

Jelenleg Venezuela olajipara továbbra is amerikai szankciók alatt áll, több tanker lefoglalásával is akadályozva az exportot. Marco Rubio külügyminiszter közölte: a korlátozások maradnak, amíg a venezuelai kormány nem tesz jelentős politikai lépéseket.

Az utóbbi hetekben csak a Chevron tudott rendszeresen olajat exportálni, miután december 10-én egy Skipper nevű tankert az amerikai hatóságok lefoglaltak. A Chevron egyedi működési engedéllyel rendelkezik, amely lehetővé teszi a venezuelai kitermelést és az olaj amerikai finomítókba szállítását, így a cég jelenleg a legjobb pozícióban van egy esetleges termelésbővítésre.

Más vállalatok — például az olasz Eni és a spanyol Repsol — szintén jelen vannak Venezuelában, főként offshore gázmezőkön, de az amerikai szankciók miatt tavaly óta nem tudnak exportálni. A Shell számára az amerikai pénzügyminisztérium 2024-ben engedélyt adott volna egy projekt újraindítására, ám a venezuelai fél később megszakította a tárgyalásokat.

Ezzel szemben a múltban több nagyvállalat — például az Exxon Mobil és a ConocoPhillips — már elhagyta az országot, miután Hugo Chávez 2007-től részben államosította az olajipart. Ezek a cégek azóta is próbálják visszaszerezni az elvont eszközök értékét.

A közelmúltban a venezuelai kormány igyekezett újra kapcsolatba lépni néhány nyugati céggel, és még tavaly is folytak tárgyalások egy olajkereskedelmi megállapodásról a ConocoPhillips-szel. A vállalat a legutóbbi fejlemények után annyit közölt: korai lenne találgatni a jövőbeli üzleti lehetőségekről.

A Chevron viszont jelezte: továbbra is működik Venezuelában, minden hatályos jogszabálynak megfelelően. Ali Moshiri szerint a külföldi befektetések megindításának első feltétele a szankciók feloldása lenne. Úgy fogalmazott: „A venezuelai gazdaság helyreállításának egyetlen valódi eszköze ma az olajipari befektetés.”

Kocsis Erika

Fotó:freepik