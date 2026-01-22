Hirdetés
Magyar cég erősíti meg Európa versenyképességét a drónszektorban

AzÜzlet.hu

Fotók (Forrás: ABZ Európa)

A Magyarországon működő vállalat nagy teherbírású drónokat fejleszt permetezésre, szórásra, tisztításra és speciális ipari feladatokra.

A magyarországi, dinamikusan fejlődő robotikai klaszterben működő cég versenyképes árú hardvert ötvöz egy teljeskörű európai autonómia platformmal, hogy a drónok valódi automatizálási eszközökké váljanak. Az ABZ drónjait már több mint 25 országban használják, erős jelenléttel az Egyesült Államok piacán is. 

Az ABZ Innovation 7 millió eurót vont be egy nemzetközi befektetői konzorciumtól, amelyet a Vsquared Ventures vezetett, a Day One Capital (Magyarország) és az Assembly Ventures (Egyesült Államok) részvételével. A forrásbevonás célja a gyártókapacitás bővítése, a kuttaás fejlesztés felgyorsítása, a globális forgalmazói hálózat támogatása, a biztonság és hatékonyság növelése, mindezt az inputanyagok csökkentése mellett.

Az ABZ Innovation, európai székhelyű, nagy teherbírású mezőgazdasági és ipari drónok gyártója bejelentette, hogy lezárta a 7 millió eurós tőkebevonási körét, amelyet a Vsquared Ventures vezetett, és amelyhez a Day One Capital és az Assembly Ventures is csatlakozott.

A befektetés támogatja az ABZ következő növekedési szakaszát: a gyártás felskálázását, a termékfejlesztés felgyorsítását, valamint a kulcsfontosságú globális piacokon való terjeszkedést, tapasztalt hardver- és deep tech befektetők támogatásával.

Az ABZ rendszereit intenzív, valós körülményekre tervezték. A mezőgazdaságban a permetező és szóró drónok lehetővé teszik a növényvédő szerek és műtrágyák precízebb kijuttatását, csökkentve a vegyszer- és vízhasználatot, valamint segítve a munkaerőhiány kezelését a gyümölcsösökben és más magas értékű mezőgazdasági kultúrákban.

Az ipari szektorban az ABZ tisztító drónjai kiváltják az emberi jelenlétet a veszélyes környezetekben, például magasban végzett munkánál vagy szennyezett felületeken – javítva a biztonságot és csökkentve az állásidőt.

Karoly Ludvigh, az ABZ Innovation vezérigazgatója így nyilatkozott: „A küldetésünk egyszerű: olyan drónokat építünk, amelyek kiváltják az embereket a veszélyes, ismétlődő munkákból, miközben segítik a gazdákat és ipari szereplőket abban, hogy kevesebből többet hozzanak ki. Ez a befektetés lehetővé teszi számunkra, hogy bővítsük a gyártást, mélyítsük a kutatásfejlesztési tevékenységünket, és megbízható, nagy teherbírású rendszerekkel lássuk el a világszerte növekvő disztribútori és szolgáltatói hálózatot, amely ezeket bevételt termelő szolgáltatásokká alakíthatja.”

Thomas Oehl, a Vsquared Ventures General Partnere hozzátette: „Az ABZ Innovation azért emelkedik ki, mert nem csupán egyedi termékként kezeli a drónokat, hanem teljes körű automatizálási platformként tekint rájuk a mezőgazdaságban és iparban. Az elképesztő csapat világosan látja a problémát, a terméket és a megoldást – masszív hardvert ötvöznek egy európai autonómia stackkel, és már most bizonyítják, hogy világszinten is versenyképesek teljesítményben és árban. Pontosan ez az a kombináció, amire Európának szüksége van: versenyképes, szuverén drónképességek nagy léptékben.”

Kákosi Csaba, a Day One Capital ügyvezető partnere nyilatkozata: „A közép-kelet-európai régió egyre több világszínvonalú deep tech céget termel ki, amelyek globális vezetőkké válnak. A Day One Capital elkötelezett az ilyen kaliberű alapítók és vállalatok támogatása mellett. Az ABZ Innovation tökéletes példája ennek, és örömmel üdvözöljük őket portfóliónkban.”

Felix Scheuffelen, az Assembly Ventures társalapítója így fogalmazott: „Örömmel működünk együtt az ABZ Innovation csapatával. Mivel a jelenlegi vezető szereplők egyre több korlátozással szembesülnek, megnyílt a lehetőség egy új kategóriateremtő cég számára az ipari drónok piacán. Az ABZ elkötelezettsége a hardverteljesítmény, adatbiztonság és ellátásilánc-megbízhatóság iránt ideálissá teszi őket, hogy vezető szerepet töltsenek be az európai és amerikai piacokon. Ez a befektetés tükrözi az Assembly azon célját, hogy kulcsfontosságú fordulópontokon lévő kivételes vállalatokat támogasson.”

A tapasztalt hardver- és deep-tech befektetők által támogatott ABZ Innovation az új forrást a gyártás bővítésére, a termékfejlesztés gyorsítására és a kulcsfontosságú nemzetközi piacokon való növekedésre fordítja. Céljuk, hogy a fejlett dróntechnológiát világszerte hozzáférhetőbbé tegyék, elősegítve a partnerek hatékonyabb, biztonságosabb és takarékosabb működését.

