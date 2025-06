Magyar célgépek, globális színvonal – Átadták az “Év Célgépe 2025” díjakat

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj ismét bizonyította, hogy a hazai mérnöki tudás nemcsak lépést tart, hanem irányt is mutat az ipar jövőjének. A 116 nevezett pályamunka elbírálása után idén ünnepélyes keretek adtak díjakat nyolc kategóriában -és a zsűri további 3 különdíjat is kiosztott- több mint 350 szakmai látogató jelenlétében, a Gépész Szalonban, a Millennium Házában.

Magyar Ipari Célgép Nagydíj: fókuszban a hazai mérnöki tudás

A Nagydíj célja, hogy évről évre láthatóvá tegye a hazai célgépfejlesztések innovációs értékét és ipari hasznosságát. A célgép nem csupán gép: integrált technológiai megoldás, amely gyakran a gyártás szíve. A nevezett célgépek műszaki tartalma bizonyítja, hogy Magyarországon nem csupán létezik a gépgyártás, hanem világszínvonalon fejlesztünk egyedi gépeket.

A Gépész Szalon: szakmai csúcstalálkozó

5 évvel ezelőtt a szervezők csak remélték, hogy hagyományt teremthetnek, mára a Gépész Szalon a hazai gépipar egyik legfontosabb éves fóruma. Az ünnepályes díjátadást szakmai programok előzték meg, lefedve a digitális gyártástechnológia, termelésoptimalizálás, energiahatékonyság, mesterséges intelligencia és automatizálás területeit. A résztvevők között gyártócégek, fejlesztők, kutatók, döntéshozók és fiatal mérnökök is jelen voltak.

A Magyar Ipari Célgép Nagydíj több mint egy verseny, a Gépész Szalon több mint egy díjátadó. Egy találkozási pont, fórum, ahol a gyártók, a mérnökök, az akadémiai szféra, a beszállítók, a döntéshozók és a jövő nemzedéke egy térbe kerül, és ahol megszülethetnek azok az új kapcsolatok, együttműködések, amelyek a hazai ipart versenyképesebbé, élhetőbbé, emberközpontúvá teszik.. A célunk egyértelmű: vortexet hozni az iparba. Ez nem költői kép, hanem egy céltudatos vízió. Olyan forgatagot kívántunk összehívni, amely magával ragadja azokat is, akik talán eddig csak kívülről figyelték az ipar átalakulását. Szeretnénk, ha minden résztvevő érezné: itt és most van lehetőség arra, hogy belülről alakítsuk a jövőt – új nézőpontokkal, új partnerségekkel, új gondolatokkal. Ez a vortex az ipari innováció örvénye: gyorsító tér, amely minden belépőt előrébb visz. – Sipos Sándor, a Nagydíj alapítója és szervezője, a Chemplex Kft. tulajdonosa, aki maga is vegyipari gépek és technológiák tervezője.

Statisztikai adatok is alátámasztják a célgépek és tágabb értelemben a gépipar gazdasági jelentőségét. Magyarországon a gépipar – benne a célgépekkel és gépgyártással – az ipari nettó árbevétel mintegy felét adja, az ipari exportnak pedig körülbelül háromnegyedét, ami az összes magyar export közel 50%-át jelenti. Ez óriási arány, ami jól mutatja, hogy az ipari termelés motorja a gép- és berendezésgyártás. Ráadásul a hazai gépipari termelés 90%-a külpiacra kerül, ami jelzi a nemzetközi versenyképességet is. – mondta el Dr. Bárdos Krisztina, a társszervező Gépipari Tudományos Egyesület ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, hogy globális egyetértés van abban, hogy a célgépszektor az ipar fejlesztésének egyik pillére. Nemcsak a jelenlegi termelékenység és versenyképesség múlik rajta, hanem az olyan jövőbe mutató célok is, mint a digitalizáció, a fenntarthatóság és az innovációs képesség. A gépipar – benne a specializált célgépekkel – így a gazdasági fejlődés motorja marad, és szerepe a jövő iparában várhatóan tovább erősödik.

Az eltelt öt év alatt ötszáz pályamű érkezett a megmérettetésre, ami örvendetesen nagy szám, hiszen a célgéptervezés és építés kiemelkedő fontossággal bír a magyar ipar számára. Az innovatív megoldások és a magas színvonalú mérnöki munka hozzájárulnak ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk a nemzetközi piacon. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, többkörös bírálat és vita után választottuk ki a legjobbakat a már bevált szempontrendszer szerint: innováció, egyediség, hasznosság, gazdaságosság, karbantarthatóság, versenyképesség, üzemeltethetőség, környezetvédelem. Az egyöntetű rangsorolásunk alapján a mai napon nyolc kategóriában nyolc nagydíjat osztunk ki, amelyekkel elismerjük a legkiemelkedőbb teljesítményeket és innovációkat. Az itt bemutatott gépek többsége nemcsak technikailag újító, de gazdasági előnyt is hoz: gyorsabb, pontosabb, olcsóbb és zöldebb gyártást. A magyar mérnöki tudás igenis versenyképes – itthon és külföldön is. – fogalmazta meg beszédében Metál Attila, zsűrielnök, aki amellett, hogy a díjakat átadja, személyesen is részt vesz az elbírálás folyamatában, ezáltal a legpontosabb véleményt fogalmazhatja meg a pályázatok innovációtartalmáról.

A 2025-ös nyertesek és projektjeik

– Anyagmozgatás, anyagtárolás: DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft. – DFC-2000: 3D látásvezérlésű robotcella motorblokkokhoz.

– Kísérleti és mérőberendezések: DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft. – DELTA-FS600: Optikai porozitásvizsgáló állomás.

– Autóipari célgépek: FRIMO Innovative Technologies Hungary Kft. – Tetőkárpit peremező gép.

– Csomagolás, beadagolás: Robolution Kft. – Depalettázó és palettázó robotcella.

– Teljes gyártósorok, technológiák: baseClass Automation Kft. – Bilincsmegmunkáló gyártósor.

– Gyártógépek: Csepeli Szerszámgépgyár Kft. – UP 100A ultraprecíziós eszterga.

– Vegyipari gépek: Büttner és Társai Kft. – CVD bevonatozó berendezés.

– Élelmiszeripari gépek: DANTOM Kft. – DT-SA-90 sajtos rúd készítő gép.

Különdíjak

Az év célgéptervezője: Varga Gábor (baseClass Automation Kft.)

Az év ÖKO célgépe: Hot & Cold Therm Kft. – Futóörlő berendezés

Az év ötlete: Returmatic Solutions Zrt. – ReturMobil – mobil számlálóközpont

A rendezvény piaci jelentősége

A Gépész Szalon és a díjátadó több mint 350 szakmai vendéget vonzott. A rendezvényt fokozott médiaérdeklődés kísérte, a nyertesek a nemzetközi piacokon is komoly referenciát kapnak.

További információk: Web: www.gepedvanhozza.hu