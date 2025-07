Magyar fesztivál az elsők között – Művészetek Völgye

Egy magyarországi fesztivál lehet az elsők között a világon, amely elnyeri a Good Events fenntartható turisztikai minősítést – az Innotime Hungary Kft. fenntarthatósági különdíjának köszönhetően, amelyet a fesztivál a 2025. évi, a turizmus.com által szervezett fenntarthatósági verseny keretében nyert el.

Az Innotime Hungary Kft. által alapított fenntarthatósági különdíj révén a Művészetek Völgye fesztivál bekerülhetett a nemzetközi Good Events minősítési program pilot szakaszába – ezzel pedig esélyt kapott arra, hogy a világon az elsők között szerezze meg ezt az új, fenntartható turizmust elismerő címet.

A rendezvények és rendezvényhelyszínek fenntarthatósági értékelését célzó GSTC szabványrendszer 2024-es megjelenése új korszakot nyitott a globális minősítések világában. Erre alapozva a Green Destinations nemzetközi szervezet létrehozta a Good Events programot, amely elsőként kínál egységes, globális minősítést fesztiválok, konferenciák, sportesemények és MICE rendezvények számára.

A programba ebben az évben még nem lehetett nyíltan jelentkezni: az első tíz rendezvényt a Green Destinations menedzsmentje választotta ki az országos képviseleteik ajánlásai alapján. A Művészetek Völgye részvétele így különösen kiemelkedő, hiszen az Innotime Hungary Kft. javaslatára kerülhetett be a nemzetközi pilotba. A fesztivál a rendezvény előtti napokban sikeresen teljesítette az első szintű auditot, és megszerezte a “Good Events engaged” státuszt. A helyszíni audit a rendezvény ideje alatt zajlik majd, s ha ez is sikerrel zárul, a Művészetek Völgye a világ első minősített fesztiváljai között lehet.

A minősítéshez a rendezvényeknek 10 fenntarthatósági témakör mentén 37 szempontnak kell megfelelniük. A felkészülési folyamatot Magyarországon az Innotime Hungary Kft. szakemberei segítik, magyar nyelven is elérhető formában.

A Good Events minősítési program első tapasztalatait és a pilotban részt vevő rendezvények példáit a Green Destinations 2025. szeptember végi nemzetközi konferenciáján mutatják be először széles szakmai közönség előtt.

A pilot program lezárását követően, várhatóan októbertől minden rendezvény számára elérhetővé válik a minősítésre való jelentkezés – az Innotime Hungary pedig ehhez lehetővé teszi, hogy a hivatalos auditálás is elérhető legyen magyar nyelven is – így a jövőben további hazai rendezvények is beléphetnek a fenntartható turizmus nemzetközi élvonalába.