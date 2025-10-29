Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Magyarország az európai gabonaexport vezetői közé tartozik. Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben). A magyar termelők az 5. helyet foglalják el Európában az export értéke alapján, és a kontinens élvonalába tartoznak a kukorica, az árpa és a cirok tekintetében. A búza az export közel feléért felelős, kiviteli értéke 16%-kal nőtt, elérve a 890 millió eurót. A magyar gabonaexport fő célországai Olaszország, Németország és Ausztria. A jelenlegi aszály befolyásolhatja a 2025-ös eredményeket, ezért az exportőröknek érdemes megfontolniuk devizaárfolyam-biztosítási stratégiákat.

Az International Trade Center (ITC) adatai szerint 2024-ben a magyar gabonaexport értéke elérte az 1,93 milliárd eurót, szemben az egy évvel korábbi 1,69 milliárddal. Ez 1,38%-os részesedést jelent a globális piacon, ami a 16. helyet biztosította világszinten, és a magas 5. pozíciót Európában. Olaszország maradt a legnagyobb kereskedelmi partner 781 millió eurós behozatallal (+11%), őt követte Németország 324 millió euróval (+124%). Ausztria stabilan tartotta a 287 millió eurót, míg Románia 106 millió euróra csökkent (-28%), Horvátország pedig 51 millióra (-11%). Az Akcenta szakértői öt fő gabonakategóriát azonosítottak, amelyek a legnagyobb mértékben járulnak hozzá az exporteredményekhez.

– A mezőgazdaság, különösen a gabonaexport, rendkívül érzékeny az évszakos ingadozásokra és a piaci volatilitásra. A kis- és középvállalkozások, amelyek ennek a szektornak az alapját adják, különösen ki vannak téve az árfolyamkockázatoknak, hiszen még a kisebb devizaingadozások is befolyásolhatják a szerződések jövedelmezőségét. Ezért olyan fontos a fedezeti stratégiák alkalmazása. Ennek köszönhetően a vállalkozók jobban tudják tervezni bevételeiket, megvédhetik árrésüket, és biztonságosabban működhetnek akkor is, amikor gyakran hetekig várnak az áru ellenértékére. Az Akcenta, mint a gazdákhoz és vállalkozásokhoz közel álló cég, ügyfelei biztonságát helyezi előtérbe, különösen a mostani aszályhoz hasonló nehezebb időkben. Velünk a vállalkozók tervezhetik árfolyamaikat, védhetik árrésüket, és beépíthetik ezeket a megoldásokat üzleti stratégiájukba, hiszen míg az időjárási körülmények kiszámíthatatlanok, az árfolyamkockázat hatékonyan kezelhető – mondja Kusala Eduard, az Akcenta magyarországi képviseletének kereskedelmi igazgatója.

hely: búza

A magyar gabonaexport legnagyobb részét a búza adja. 2024-ben a teljes kivitel 45,8%-át tette ki, értéke 889,8 millió euró volt (+16%). A világ búzapiacán 1,86%-os részesedéssel Magyarország a 13. helyet foglalja el, Európában a 7.-et. A legnagyobb felvevőpiac Olaszország maradt 383 millió euróval (+1%), valamint Németország, ahol lenyűgöző, 208%-os növekedés történt, elérve a 217 millió eurót. Ausztriába irányuló exportunk ugyanakkor 17%-kal csökkent 148 millió euróra. Jelentős felvevő volt még Bosznia-Hercegovina (31,8 millió euró, +22%) és Horvátország (24,3 millió euró, -1%).

hely: kukorica

A második pillért a kukorica jelenti, amely az export 41,2%-át adta. 2024-ben kivitelének értéke 799,7 millió euró volt (+23%). Ezzel Magyarország a világ 7. helyére, Európában pedig a 4.-re került. A fő felvevő Olaszország volt, amely 35%-kal növelte vásárlásait 306,8 millió euróra. Ausztria a második helyet szerezte meg 105,9 millió euróval (+53%), míg Németország a harmadik lett 77,5 millió euróval (+73%). Románia 10%-kal csökkentette importját 54,7 millió euróra, Szerbia viszont 18%-kal növelte, 36,7 millió euróra.

hely: árpa

Az exportált gabonák dobogóját az árpa zárja, amelynek 2024-es külföldi értékesítése 193 millió euró volt. Ez a világ 10., Európa 5. helyét jelenti. Olaszország 74,6 millió euróért vásárolt árpát (+17%), Ausztria 27,7 millióért (-25%), Románia pedig 27,3 millióért (-53%). Németország 12%-kal csökkentette behozatalát 21,5 millió euróra, míg Bulgária lenyűgöző, 3448%-os növekedést mutatott, 13,1 millió euróra az egy évvel korábbi 370 ezerhez képest. Bár az árpaexport összességében 22%-kal csökkent, az adatok azt mutatják, hogy Magyarország hatékonyan diverzifikálja értékesítési irányait, ami javulást hozhat a következő években.

hely: cirok

Bár a teljes exportban kisebb szerepet játszik, figyelemre méltó a cirok. 2024-ben kivitele 21,9 millió eurót tett ki, ami 169%-os növekedés. Ezzel Magyarország a világ 6., Európa 2. helyére került. A legnagyobb vásárló Olaszország volt, amely 12,8 millió euróra növelte importját (+325%). Németország 2,8 milliót költött magyar ciokra (+236%), Ausztria 2,4 milliót (+48%), míg Szlovákia ötszörösére növelte behozatalát, 1,8 millióra. Lengyelország is a listán maradt 1,3 millióval, de ott 17%-os csökkenés volt tapasztalható. Az adatok jelzik, hogy a cirok egyre perspektivikusabb gabonává válik a külkereskedelemben.

hely: rozs

Az export rangsor ötödik helyén a rozs található. 2024-ben 3,47 millió euró értékben került külföldre, ami 6%-os növekedés. Magyarország a világ 12., Európa 6. helyén áll ennek a gabonának a kivitelében. A fő partnerek Ausztria (1,3 millió euró, +15%), Franciaország (525 ezer euró, +142%) és Németország (323 ezer euró, +35%). Mindhárom piac növekvő tendenciát mutat, így a rozs egyre ígéretesebb kategóriává válhat a következő években.