Kezdőlap Egészség-ügy Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n
Egészség-ügyGazdaságHírek
No menu items!

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

AzÜzlet.hu

Fotó (forrás: https://eurolifetech.com)

A düsseldorfi Medica szakkiállításon többoldalú együttműködési megállapodást írt alá az Indonéz Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma, a jakartai Dharmais Rák Kórház, a magyar European Life Technologies Hungary Zrt. és az indonéz Graha Teknomedika.

A felek célja, hogy a molekuláris genetikai diagnosztika és a likvid biopszia alkalmazásával javítsák az indonéz rákbetegek ellátását, miközben hosszú távú szakmai együttműködés épül Magyarország és Indonézia között. A megállapodás a magyar biotechnológiai fejlesztések nemzetközi bevezetésének egyik legfontosabb lépése az elmúlt években.

A megállapodás egy olyan technológiai irányvonalra épül, amely Magyarországon is egyre nagyobb szakmai figyelmet kap: a folyadék (likvid) biopszia révén akár hat–kilenc hónappal korábban kimutatható lehet egy daganatos elváltozás, mint a hagyományos képalkotó eljárásokkal.

A módszer lényege, hogy műtéti mintavétel helyett vérből vagy vizeletből, a tumor-eredetű DNS elemzésével segíti a daganatok korai felismerését és nyomon követését.

A vér- és vizeletalapú DNS-analízis révén a European Life Technologies Hungary Zrt. (ELT) a diagnosztikai piac egyik legérdekesebb és legdinamikusabban növekvő szereplője lett az utóbbi években, stratégiai céljuk, hogy technológiájuk a közfinanszírozott rendszerben is megjelenjen, nemcsak Magyarországon, hanem Európa és Ázsia kulcspiacain is. A magyar biotechnológiai vállalat jövőképe túlmutat egy új diagnosztikai eszköz bevezetésén. Az ELT vezetése szerint a cél nem pusztán technológiai, hanem szemléletváltás az onkológiai ellátásban, amelynek mérföldköve lehet a közfinanszírozott hozzáférés megteremtése.

A statisztikák súlyossá teszik a képet: Magyarország az Európai Unióban a három leginkább érintett ország között szerepel a daganatos betegségek okozta halálozásban. Magyarországon százezer lakosra 318 rákos haláleset jut, miközben az uniós átlag 245; a különbség meghaladja a 30 százalékot. A háttérben életmódbeli tényezők, stressz, az egészségügyi rendszer leterheltsége és a szűrővizsgálatok alacsony részvételi aránya is áll.

„A várható élettartam növekedésével a rákos megbetegedések száma is nő, hiszen idősebb korban nagyobb az esély a daganatok kialakulására. A kulcs a diagnosztika fejlődése: ha több esetet ismerünk fel korai stádiumban, javul a túlélési arány. A cél, hogy megfelelő terápiával hosszú távon is kezelhetővé váljon a rák, mint egy krónikus betegség” – fogalmazott Orbán Előd, a likvid biopsziás diagnosztikai eljárások fejlesztésével foglalkozó ELT anyavállalatát jegyző Enterprise Group Technologies ügyvezetője. „Bizakodásra ad okot, hogy likvid biopsziával egy emlődaganatos páciensnél akár fél-háromnegyed évvel korábban felismerhető az elváltozás, mint ultrahang, mammográfia, CT vagy MR segítségével. Mi időt adunk a betegeknek — és az idő az onkológiában a legfontosabb tényező.” – fogalmazott Orbán Előd.

A három évre szóló együttműködés a tudásátadásra, a közös labor kialakítására és a bioinformatikai együttműködésre épül. A magyar szakemberek Jakartában a mintavételi és leletezési folyamatokat is fejlesztik. Az együttműködés része egy közös molekuláris genetikai labor megtervezése és üzemeltetése is az ELT technológiai és bioinformatikai megoldásaira építve.

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki, előzetesen emlő-, tüdő-, vastagbél- és prosztatadaganatok szerepelnek a tervek között. A megállapodás nemcsak Indonézia egészségügyét érinti: a magyar fél számára egyértelmű jelzés, hogy a hazai fejlesztésű biotechnológia és bioinformatika nemzetközileg is versenyképessé vált. A cél egy olyan modell létrehozása, amelyben a magyar innováció nemcsak résztvevője, hanem alakítója is a globális rákdiagnosztikai trendeknek.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Autóipar

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Tovább
Gazdaság

Otthonstart ár-cunami idején is lehet olcsón vásárolni

A végrehajtási, állami vagy adóhatósági eljárások során értékesített lakások vételára akár 30–40 százalékkal is elmaradhat a piaci értéktől.
Tovább
Autóipar

Az Európai Unió enyhít a belső égésű motorok forgalomba hozatalának 2035-től tervezett tilalmán

Végül az EU 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitellel támogatja az európai akkumulátorgyártókat.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

Egészség-ügy
A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
Tovább

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Autóipar
Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Tovább

Otthonstart ár-cunami idején is lehet olcsón vásárolni

Gazdaság
A végrehajtási, állami vagy adóhatósági eljárások során értékesített lakások vételára akár 30–40 százalékkal is elmaradhat a piaci értéktől.
Tovább

Az Európai Unió enyhít a belső égésű motorok forgalomba hozatalának 2035-től tervezett tilalmán

Autóipar
Végül az EU 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitellel támogatja az európai akkumulátorgyártókat.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Egészség-ügy

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
Tovább
Autóipar

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Tovább
Gazdaság

Otthonstart ár-cunami idején is lehet olcsón vásárolni

A végrehajtási, állami vagy adóhatósági eljárások során értékesített lakások vételára akár 30–40 százalékkal is elmaradhat a piaci értéktől.
Tovább
Autóipar

Az Európai Unió enyhít a belső égésű motorok forgalomba hozatalának 2035-től tervezett tilalmán

Végül az EU 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitellel támogatja az európai akkumulátorgyártókat.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Eltűnt csomagok és elérhetetlen ügyfélszolgálat, fogyasztóvédelmi vizsgálat indul magyar csomagküldő szolgálatoknál

A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.
Tovább
Gazdaság

Kamatdöntés – Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács

A monetáris tanács a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén kedden.
Tovább
Hírek

NÚSZ: erősen indult a 2026-os autópálya-matricák elővásárlása

Fontos, hogy a vásárláskor - bárhol, bármilyen felületen történik is - még a fizetés előtt ellenőrizni kell a matrica és a jármű adatait: a matrica típusát és érvényességi idejét, a jármű rendszámát, felségjelzését és díjkategóriáját -
Tovább
Fogyasztóvédelem

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az NGM és a VOSZ

Ma már az online kiskereskedelem teszi ki a háztartások fogyasztásának csaknem a felét, összforgalma meghaladta a 2 ezer milliárd forintot, és rohamosan nő a harmadik országból érkező rendelések aránya.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
© 2025 | www.azuzlet.hu