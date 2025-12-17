Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

A düsseldorfi Medica szakkiállításon többoldalú együttműködési megállapodást írt alá az Indonéz Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma, a jakartai Dharmais Rák Kórház, a magyar European Life Technologies Hungary Zrt. és az indonéz Graha Teknomedika.

A felek célja, hogy a molekuláris genetikai diagnosztika és a likvid biopszia alkalmazásával javítsák az indonéz rákbetegek ellátását, miközben hosszú távú szakmai együttműködés épül Magyarország és Indonézia között. A megállapodás a magyar biotechnológiai fejlesztések nemzetközi bevezetésének egyik legfontosabb lépése az elmúlt években.

A megállapodás egy olyan technológiai irányvonalra épül, amely Magyarországon is egyre nagyobb szakmai figyelmet kap: a folyadék (likvid) biopszia révén akár hat–kilenc hónappal korábban kimutatható lehet egy daganatos elváltozás, mint a hagyományos képalkotó eljárásokkal.

A módszer lényege, hogy műtéti mintavétel helyett vérből vagy vizeletből, a tumor-eredetű DNS elemzésével segíti a daganatok korai felismerését és nyomon követését.

A vér- és vizeletalapú DNS-analízis révén a European Life Technologies Hungary Zrt. (ELT) a diagnosztikai piac egyik legérdekesebb és legdinamikusabban növekvő szereplője lett az utóbbi években, stratégiai céljuk, hogy technológiájuk a közfinanszírozott rendszerben is megjelenjen, nemcsak Magyarországon, hanem Európa és Ázsia kulcspiacain is. A magyar biotechnológiai vállalat jövőképe túlmutat egy új diagnosztikai eszköz bevezetésén. Az ELT vezetése szerint a cél nem pusztán technológiai, hanem szemléletváltás az onkológiai ellátásban, amelynek mérföldköve lehet a közfinanszírozott hozzáférés megteremtése.

A statisztikák súlyossá teszik a képet: Magyarország az Európai Unióban a három leginkább érintett ország között szerepel a daganatos betegségek okozta halálozásban. Magyarországon százezer lakosra 318 rákos haláleset jut, miközben az uniós átlag 245; a különbség meghaladja a 30 százalékot. A háttérben életmódbeli tényezők, stressz, az egészségügyi rendszer leterheltsége és a szűrővizsgálatok alacsony részvételi aránya is áll.

„A várható élettartam növekedésével a rákos megbetegedések száma is nő, hiszen idősebb korban nagyobb az esély a daganatok kialakulására. A kulcs a diagnosztika fejlődése: ha több esetet ismerünk fel korai stádiumban, javul a túlélési arány. A cél, hogy megfelelő terápiával hosszú távon is kezelhetővé váljon a rák, mint egy krónikus betegség” – fogalmazott Orbán Előd, a likvid biopsziás diagnosztikai eljárások fejlesztésével foglalkozó ELT anyavállalatát jegyző Enterprise Group Technologies ügyvezetője. „Bizakodásra ad okot, hogy likvid biopsziával egy emlődaganatos páciensnél akár fél-háromnegyed évvel korábban felismerhető az elváltozás, mint ultrahang, mammográfia, CT vagy MR segítségével. Mi időt adunk a betegeknek — és az idő az onkológiában a legfontosabb tényező.” – fogalmazott Orbán Előd.

A három évre szóló együttműködés a tudásátadásra, a közös labor kialakítására és a bioinformatikai együttműködésre épül. A magyar szakemberek Jakartában a mintavételi és leletezési folyamatokat is fejlesztik. Az együttműködés része egy közös molekuláris genetikai labor megtervezése és üzemeltetése is az ELT technológiai és bioinformatikai megoldásaira építve.

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki, előzetesen emlő-, tüdő-, vastagbél- és prosztatadaganatok szerepelnek a tervek között. A megállapodás nemcsak Indonézia egészségügyét érinti: a magyar fél számára egyértelmű jelzés, hogy a hazai fejlesztésű biotechnológia és bioinformatika nemzetközileg is versenyképessé vált. A cél egy olyan modell létrehozása, amelyben a magyar innováció nemcsak résztvevője, hanem alakítója is a globális rákdiagnosztikai trendeknek.