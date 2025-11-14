Kezdőlap Hírek Magyar innováció a világ élvonalában: Díjat nyert az Agrosentinels a hannoveri Agritechnica...
Magyar innováció a világ élvonalában: Díjat nyert az Agrosentinels a hannoveri Agritechnica kiállításon

forrás: https://agrosentinels.com

Rangos nemzetközi elismerést szerzett a magyar agráriumban tevékenykedő Agrosentinels Kft. a Hannoverben megrendezett Agritechnica 2025 szakkiállításon. A cég innovatív diagnosztikai fejlesztése 41 nemzetközi induló közül, szoros versenyben nyerte el a harmadik helyezést a RootCamp által szervezett startup versenyen.

Az Agritechnica a világ legnagyobb mezőgazdasági gépészeti kiállítása, amely kétévente gyűjti össze az ágazat legfontosabb szereplőit Németországban. Az idei rendezvény egyik kiemelt eseménye volt a neves RootCamp akcelerátor által szervezett innovációs verseny, amelyre a világ minden tájáról érkeztek ígéretes technológiai vállalkozások.

A megmérettetésen összesen 41 startup indult, amelyeknek egy rendkívül feszes tempójú, kétszer kétperces „pitch” (rövid üzleti prezentáció) keretében kellett meggyőzniük a szakmai közönséget és a zsűrit fejlesztésük piaci létjogosultságáról és újszerűségéről.

A magyar Agrosentinels Kft. a versenyen saját fejlesztésű, innovatív csapágydiagnosztikai rendszerével indult. A megoldás jelentősége, hogy képes előre jelezni a mezőgazdasági gépek csapágyainak meghibásodását, így elkerülhetővé teszi a kritikus munkaidőszakban – például aratáskor – történő, súlyos költségekkel járó kényszerleállásokat.

A céget a versenyen Erdei Zoltán műszaki igazgató képviselte, aki prezentációjával sikeresen vette az akadályokat az erős nemzetközi mezőnyben. A közönség és a szakma szavazatai alapján az Agrosentinels végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel, elnyerve ezzel az 1000 eurós pénzdíjat és a vele járó nemzetközi szakmai figyelmet.

„Hatalmas büszkeség számunkra, hogy egy ilyen nívós, globális mezőnyben is értékelték a technológiánkat. A verseny során nemcsak a diagnosztikai pontosságot, hanem a gazdák számára nyújtott valós gazdasági előnyt kellett bemutatnunk. Ez a harmadik helyezés visszaigazolja, hogy a digitális megoldásoknak és a prediktív karbantartásnak kulcsszerepe van a jövő precíziós mezőgazdaságában” – nyilatkozta Erdei Zoltán, az Agrosentinels Kft. műszaki igazgatója a díjátadót követően.

A Hannoverben elért eredmény újabb lendületet adhat a magyar cégnek a nemzetközi piacra lépéshez és a technológia széleskörű elterjesztéséhez.

