Magyar innováció: Először díjazták a papírmentes tűzvédelemben résztvevőket

Idén első ízben rendezte meg tűzvédelmi konferenciáját a papírmentes tűzvédelmi e-napló-rendszert megalkotó magyar vállalkozás, a fiREG.hu Kft. Az eseményen először adtak át díjakat az innovatív tűzvédelem mellett elkötelezett vállalkozásoknak és egyetemistáknak.

A magyar tűzvédelmi szférában egyedülálló eseményre impozáns környezetben, több mint száz résztvevő közreműködésével került sor. A konferenciával egybekötött díjátadón többek között olyan előadók vettek részt, mint Eördögh Szilvia CPI FM, Facility Operations Manager; Mohai Ágota, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar tanársegédje; Csordás Zoltán, az Autent Solutions Kft. ügyvezetője vagy Heizler György, a Védelem Online Tűzvédelem magazin főszerkesztője, nyugalmazott tűzoltó ezredes.

– Idén első alkalommal rendeztük meg ezt a tűzvédelmi konferenciát, ami egyben hagyományteremtő rendezvény is. A mintegy száz résztvevő azt igazolta számunkra, hogy az ehhez hasonló rendezvényekre, konferenciákra nagy igény mutatkozik. Éppen ezért minden évben tervezzük, hogy megrendezzük a tűzvédelmi konferenciát, sőt az elkövetkező években az is elképzelhető, hogy többnapos eseményt hozunk létre a nagy érdeklődésre való tekintettel – mondta el Fekete Attila, a fiREG.hu Kft. társalapítója, stratégiai igazgatója.

A konferencián több díjat is átadtak azoknak a vállalkozásoknak és vállalatoknak, amelyek a papírmentes tűzvédelem mellett tették le a voksukat. A díjazottak között szerepel Seres Attila, a Fire Stop 97’ Kft. ügyvezetője, a Tűzvédelmi Szövetség korábbi elnöke; Petrovics Róbert, a Tűzmobil Kft. munkatársa; a Fire Stop 97’ Kft.; a MOL-csoport tagjaként működő FER Tűzoltó és Szolgáltató Kft.; az MBH Bank Nyrt.; Buzár Ferenc, a Fire Fire Bt. munkatársa, valamint Samu János.

– A díjazottak között két egyetemi hallgató is szerepel, akik a konzulenseik előterjesztésére érdemelték ki ezt a díjat, ők Kovács Márk és Orova Zoltán. Cégünk ugyanis kiemelt figyelmet szentel az oktatásnak, ennek megfelelően a jövőben azt tervezzük, hogy több egyetemmel is együttműködünk majd, hogy diplomamunka-témákat dolgozzunk ki közösen az innovatív tűzvédelem témakörében – tette hozzá az igazgató.

Közel egymillió berendezés a rendszerben



Az iparági sztenderddé vált papírmentes tűzvédelmi megoldás egyre szélesebb körben terjed el hazánkban és immár közel egymillió eszközt tartanak nyilván digitálisan, amelyeken összesen közel ötmillió digitális ellenőrzést végeztek. Az új technológia elterjedésével talán hamarosan az eszközökön található papíralapú matricák is okafogyottá válnak, hiszen az ezekről leolvasható információk a helyszínen kinyerhetők digitálisan is. Az e-naplós rendszerrel kapcsolatban pozitívak a visszajelzések és a tapasztalatok, és immár közel négyszáz hazai cég állt át az elektronikus naplózásra. Köztük ismert gyógyszeripari, autóipari, élelmiszeripari cégek, de létesítményfenntartók, egyetemek, állami intézmények körében is terjed a papírmentes tűzvédelem.