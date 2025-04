Magyar IT-cég a Financial Times leggyorsabban növekvő vállalatai közt

Második alkalommal került fel a Financial Times és a Statista által évente összeállított FT 1000 listára a magyar ServerElite, amely új és használt szerverek forgalmazására és testreszabott IT-megoldásokra specializálódott. A listán való szereplés olyan cégeket ismer el, amelyek több éven át kiemelkedő árbevétel-növekedést értek el organikusan, külső tőkebevonás nélkül. A vállalat filozófiája szerint a használt szerver nem elavult, hanem gazdaságos és megbízható alternatíva, különösen a kis- és középvállalkozások számára.

A magyar ServerElite 2025-ben, immár második alkalommal ismét felkerült a világ egyik legelismertebb gazdasági napilapja, a Financial Times rangos FT 1000 listájára, amely az európai vállalatok leggyorsabban növekvő ezres élmezőnyét mutatja be. Az új és használt szerverek kereskedelmére, valamint testreszabott informatikai megoldásokra specializálódott cég számára ez már a második szereplés a listán, amely valódi szakmai mérföldkőnek számít. A bekerülés feltétele a több éven át fenntartott, kiemelkedő árbevétel-növekedés, külső tőkebevonás vagy egyszeri lökések nélkül.

A Financial Times és a német Statista kutatócég által évente publikált FT 1000 lista az európai vállalkozások leggyorsabban növekvő ezres élmezőnyét mutatja be, az úgynevezett összetett éves növekedési ráta (CAGR) alapján. A bekerüléshez elengedhetetlen a fenntartható, organikus fejlődés, transzparens pénzügyi működés és stabil növekedési pálya – vagyis kizárólag valódi teljesítmény számít.

„Különösen büszkék vagyunk arra, hogy ezt az eredményt nem külső befektetésekkel, hanem önerőből, lépésről lépésre, ügyfeleink elégedettségére és a piaci igények pontos követésére alapozva értük el” – hangsúlyozza Marosán Andrea, a ServerElite-et üzemeltető Maraelite Kft. ügyvezetője.

Mások eldobnák azt, amiből ők értéket állítanak elő

Az eredmény jól mutatja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások számára egyre inkább elfogadott és racionális megoldás a használt szerverek beszerzése – különösen akkor, ha az nem kompromisszumot, hanem valódi értéket és testreszabhatóságot jelent.

A cég filozófiája szerint a használt nem egyenlő az elavulttal. A ServerElite új és használt Dell, valamint HPE szervereket kínál, amelyekre ugyanúgy teljes garanciát vállal, mint az új eszközökre. Ráadásul a legtöbb termék raktárról, akár 24 órán belül elérhető, így az időkritikus IT-beszerzésekhez is kiváló partner.

„Nem csupán kereskedők vagyunk – hanem partnerei is ügyfeleinknek. Minden szervert előzetesen tesztelünk, igény szerint konfigurálunk, és nem ritkán egyedi megoldásokat is biztosítunk. Célunk, hogy minden vállalkozás pontosan azt a gépet kapja, amire szüksége van – se többet, se kevesebbet” – mondta Marosán Andrea, aki hozzátette: sikerük annak is köszönhető, hogy 15 év IT-piaci tapasztalatával nemcsak kiváló termékeket kínálnak, hanem a hozzájuk kapcsolódó szakértelmet és biztonságot is.

Milliókat spórolhatnak a KKV-k az informatikán

Marosán Andrea, a ServerElite ügyvezetője szerint a vállalkozások gyakran idegenkednek a használt informatikai eszközöktől, pedig ezek valóban életképes alternatívát jelenthetnek.

„Nem kell tartani a használt szerverektől. A kulcs az, hogy megbízható forrásból szerezzük be őket, ahol minden eszköz alapos tesztelésen és felújításon esik át. Ez jelentős költségmegtakarítást eredményez, ami különösen fontos lehet a kisebb cégeknél, ahol minden forint számít” – emelte ki az ügyvezető.

Ugyancsak fontos szempont, hogy a választott IT-szolgáltató ne sablonmegoldásokat kínáljon, hanem személyre szabott konfigurációkkal igazodjon a vállalkozás egyéni igényeihez.

„Minden cég egyedi, ezért az IT-infrastruktúrának is testreszabottnak kell lennie. Olyan partnert keressünk, aki valóban képes arra, hogy a vállalkozásunk sajátosságait megértse, és ehhez alakítsa ki a technikai megoldásokat” – hangsúlyozza Marosán Andrea. Hozzátette: a gyorsaság sem elhanyagolható tényező, hiszen az IT-eszközök kiesése vagy meghibásodása sok esetben jelentős veszteségeket okozhat.

„Érdemes olyan beszállítót választani, aki gyorsan, akár raktárról, pár órán belül képes biztosítani a szükséges szervereket vagy alkatrészeket. Így minimalizálható a kieső idő, ami különösen fontos válsághelyzetben vagy növekedési szakaszban. Végül, de nem utolsósorban a garancia és a megfelelő támogatás is döntő fontosságú: olyan céggel érdemes együttműködni, amely garanciát vállal, és nemcsak eladja az eszközöket, hanem szakértői támogatást is nyújt, amikor arra szükség van” – tanácsolja a ServerElite vezetője.